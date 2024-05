Régóta várt funkciót élesít a Wolt: brutálisan nagyot lehet így spórolni a szállítási költségen

A Wolt új funkciót tett elérhetővé Magyarországon, amely lehetővé teszi a vásárlók számára, hogy egyszerre két helyről rendeljenek egyetlen házhozszállítási díjért. A dupla rendelés a Wolt felhasználói által leginkább kért újítások egyike a vállalat szerint.

A Wolt technológiai vállalat egy régóta várt funkciót vezet be. Mostantól a Wolt magyarországi felhasználói egyszerre két, ugyanazon a környéken található étteremből vagy üzletből is rendelhetnek - egyetlen szállítási díjért. A funkciót először Helsinkiben tette elérhetővé a Wolt, a napokban pedig elkezdte kiterjeszteni azt Magyarországra, Horvátországra és Szlovákiára is.

Az elmúlt években a Wolt jelentősen terjeszkedett az éttermi ágazaton kívülre is, egyre többen rendelnek a Wolton keresztül például élelmiszert, állateledeleket vagy épp elektronikai termékeket, amely az a Wolt 2023-as évösszegző közleményéből is kiderült.

Sokan találkoztunk már olyan helyzettel, amikor hasznos lenne több vásárlást a Wolton keresztül egy rendeléssel lebonyolítani. Például egy család két különböző étteremből rendelne vacsorát, vagy valaki elintézné a nagybevásárlást is az ételrendeléssel egyszerre. Különböző csatornáinkon messze ezt a funkciót kérték legtöbben tőlünk felhasználóink, és nagyon örülünk, hogy végre bemutathatjuk nekik

- tette hozzá Hartyányi Orsolya.

A dupla rendelés az alábbiak szerint működik:

Az első rendelés a korábbiaknak megfelelően történik. Ezután a vásárlónak 10 perce van arra, hogy a rendelését kiegészítse egy ugyanazon területről származó egyéb vásárlással, amelyről az alsó sávban felugró időzítő is emlékezteti. A Wolt applikációja ehhez a környéken található üzleteket és éttermeket listázza kategóriákba rendezve (pl. Desszertek, italok, élelmiszerek), így könnyítve a vásárlást.

Amennyiben egy Wolt+ előfizető első rendelését Wolt+-os partnerhelyről adja le, úgy mindkét rendelésénél díjmentes a házhozszállítás.

A dupla rendelés funkcionalitása (pl. a két rendelési helyszín közötti távolság bővítése) folyamatosan növekedni fog.

A Wolt jelenleg 80 városban van jelen Magyarországon és továbbiak nyitását tervezi idén.A dupla rendelés idővel minden magyar városban elérhető lesz

