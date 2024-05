Ezek lettek a legjobb luxusborok 2024-ben: vagyonokat költhet rájuk a magyar elit

Több mint 450 hordóminta kóstolását követően a borkritikusunk véleménye szerint a 2023-as bordeaux-i évjárat a borok heterogén jellege ellenére is tartogat kiváló vásárlási lehetőségeket. Az ajánlott borok között az első osztályú châteaux-tól kezdve a jó ár-érték arányú italokig számos kiemelkedő bor közül válogathatunk - közölte a Bloomberg.

Bár heterogén volt az évjárat és nem minősült kivételesnek, a szakértők értékelései alapján mégis tartogatott néhány különleges darabot a 2023-as év Bordeaux-ban. A Château Lafleur pomeroli birtok képviselője, Omri Ram szerint az idei évjáratot nem lehet egyszerűen bekategorizálni, mivel minden birtoknak más-más kihívásokkal és eredményekkel kellett szembenéznie.

Sok bor okozott csalódást a kritikusoknak

Az en primeur kóstoló eseményen, amit április 22-26 között tartottak Bordeaux-ban, a résztvevők több mint 450 hordómintát kóstolhattak végig. A kóstoló során nyilvánvalóvá vált, hogy bár vannak kiemelkedő tételek minden borvidékről, sok bor mutatott keserű tanninokat és koncentrációhiányt. A legjobb borok között szerepeltek az első növésű châteaux-k termékei is, amelyek stílusukban a klasszikus bordeaux-i jegyeket hordozták: érett tanninokat, sima textúrát, virágos aromákat és vibráló gyümölcsösséget lehetett felfedezni bennük, alacsonyabb alkoholtartalom mellett.

Nehézséget okozott a sok csapadék és a változékony időjárás

A termesztési szezon nehézségeit a túlzott csapadék és a változékony időjárás jelentették, a betegségek között különösen a lisztharmat okozta komplikációk nehezítették meg a borászok dolgát, így a sikeres termelés kulcsa a gyors alkalmazkodás és az erőforrások hatékony felhasználása volt. A piaci helyzet miatt sokan arra ösztönözték a châteaux-kat, hogy csökkentsék áraikat az előző évhez képest - néhány nagynevű pincészet már be is jelentette az árcsökkentést.

Keményen megkérik az árát a jó boroknak

Az ajánlott vásárlási lista magában foglalja mind az elsőnövésűeket, mind pedig az értékesebb tételeket: szerepelnek közöttük olyan neves châteaux-k is mint például a Château Lafite Rothschild (520 dollár, azaz kb. 187 ezer forint/palack) és a Château Mouton Rothschild (442 dollár, azaz kb. 160 ezer forint/palack), de kevésbé ismert birtokok kiemelkedő borai ist is megtalálhatjuk közöttük. Ezek a francia borok remekül illusztrálják, hogy még egy heterogén évjárat is szolgáltathat rendkívüli minőségű tételeket.