Üzent a magyar vásárlóknak a The Body Shop: ez lesz a hazai üzletekkel a brit bezárási hullám után

Reagált a The Body Shop magyarországi leányvállalata azokra a hírekre, amelyek szerint a drogérialánc komoly boltbezárásokat eszközöl az Egyesült Királyságban. Mint közölték, a hazai boltokra és a webshopra nincs hatással a lépés.

Korábban több cikkben is beszámoltunk arról, hogy racionalizálja működését az Egyesült Királyságban a The Body Shop. A boltláncot novemberben adta el a Natura&Co. az Aurelius Groupnak: az új tulajdonos cég néhány héttel a felvásárlást követően kezdeményezte a felszámolást. Ez boltbezárásokkal is jár, a hírek szerint akár 250 üzlet is lehúzhatja a rolót az Egyesült Királyságban.

Cikkeink megjelenése után a drogérialánc magyarországi leányvállalata is reagált a hírekre, és ők is megerősítették, amit a brit hírekből is hallani lehetett: a dolog csak a brit piacot érinti. Szerkesztőségünknek azt írták, Magyarország egy franchise rendszerben működő piac, a franchise partnerekre nincsenek kihatással az egyesült királyságbeli piac történései.

Magyarországon minden üzletünk továbbra is nyitva tart, zavartalanul működik, és vásárlóink továbbra is megvásárolhatják kedvenc termékeiket üzleteinkben és online

- tették hozzá.