Szlovákia vagy Magyarország a drágább? 55-88%-os árkülönbség van a Piros Arany, az étolaj árai között

Mind a Piros Arany, mind a Gulyáskrém, de még a Fokhagymakrém és a Vénusz étolaj is jóval drágább egy párkányi szupermarketben, mint az itthoni boltokban. Az eltérések ráadásul kifejezetten nagyok, ugyanazok az ikonikus magyarországi termékek akár 75-88 százalékkal is drágábbak a határ túloldalán. Úgyhogy nem ár figyelni, hogy a bevásárlóturizmuskor, milyen termékeken próbálunk meg spórolni.

Időről-időre mindig felbukkan egy-egy legendás magyar termék, aminek az ára a körülöttünk lévő országokban, Ausztriában, Szlovákiában, Romániában vagy távolabb, akár Németországban olcsóbb. Ennek azonban az ellenkezője is könnyen előfordulhat. Egyik olvasónk a magyar határhoz igencsak közeli Párkányból jelentkezett be, és egy ottani Billa üzletből küldött képeket, aminek segítségével a Piros Arany, a Gulyáskrém és a Venus étolajok árát tudjuk összehasonlítani az itthoniakkal.

A friss képek tanúsága szerint a párkányi Billában a klasszikus 70 grammos Piros Arany 1,59 euróba, a 160 grammos darab 2,19 euróba kerül. Ez február 7-i középárfolyamon (1euró = 387 forint) számolva a kisebb termék esetében 615 forintos, a nagyobb termék estében 848 forintos árcímkét jelent. Maradva a szószoknál, a 70 grammos Gulyáskrém ára szintén 1,59 euró, azaz mintegy 615 forint, miközben a 70 grammos Fokhagymakrém 1,99 euróba, tehát átszámolva 770 forintba kerül.

Forrás: Pénzcentrum, árak a párkányi Billában

Ehhez képest idehaza sokkal barátságosabb árakkal találkozhatunk. A Spar online felületén például a 70 grammos Piros Arany 419 forintba, a 160 grammos 659 forintba kerül. Eközben a gulyáskrém csak 399, míg a fokhagymakrém 489 forintba kerül. Nagyon hasonló árakat találtunk az Auchanban, és a Kiflinél is, de például a Groby-nál például a 70 grammos Piros Arany csak 399 forint, míg a 160 grammos csak 629 forintba került, de itt volt a legolcsóbb a Fokhagymakrém is, 439 forint. Azt lehet tehát mondani, hogy a vizsgált termékek esetében

a párkányi termékek a legolcsóbb hazai termékeknél 35, 54, sőt 75 (!) százalékkal is drágábbak voltak.

Ehhez képest, a legdrágább hazai termékek áránál is 29, 43, 57 százalékkal magasabbak voltak a párkányiak. Az összehasonlításból egyértelműen kitűnik tehát, hogy a szlovákiai üzletben jócskán drágábban áruljak sokak kedvenc ételízesítő krémjeit. Az eltérések ráadásul egyáltalán nem kicsik, úgyhogy aki a hátáron túlra akar menni vásárolni, ezeket termékeket nagy ívbe kerülje el, itt ugyanis nem lehet spórolni.

Mi a helyzet a Venus étolajjal?

A krémeken túl megnéztük azt is, hogy mennyibe kerül Szlovákiában illetve Magyarországon az 1 literes Vénusz étolaj, itt összesen 3-félét vizsgáltunk, és ami az érdekesség, hogy a párkányi Billában mindegyik ugyanannyiba, 3,39 euróba, azaz mintegy 1 312 forintba került. Idehaza viszont jó nagy szórás figyelhető meg a termékek árazása között. Van amelyik 695-699, van amelyik 776-849, de akad olyan is, amelyik itthon 1 109 forintba kerül.

Ennek tudatában azt mondhatjuk, hogy a legolcsóbban árazott magyar étolajnál a szlovák ugyanolyan termék 88 (!) százalékkal drágább. Egyes hazai áruházak viszont az 'Omega' megjelenésű terméket igencsak felárazzák, aminek következtében az az egy termék igencsak megközelíti a kinti árazást. Ennél a darabnál a párkányi már csak 18 százalékkal kerül többe.

Forrás: Pénzcentrum, árak a párkányi Billában

Összegzés

Jól láthatjuk tehát, nem feltétlenül igaz az a tétel, amit sokan hihetnek idehaza, hogy külföldön, most például Szlovákiában szükségszerűen olcsóbb bevásárolni vagy hogy minden termék olcsóbb ott, mint itt. Hiszen ahogy látjuk az ikonikus magyar krémek, de a különböző étolajok is jócskán olcsóbbak Magyarországon, mint Szlovákiában. Ugyanezt támasztja egyébként alá a Pénzcenturm videóblogjának a CashTagnek is a néhány héttel ezelőtti, három országon átívelő bevásárlótúrája is.

Ahol kiderült, egy adott bevásárlólista (Lidl) mentén haladva bizony a nagy bevásárlás Magyarországon volt a legolcsóbb, Szlovákiában a második, és azért még mindig Ausztriában a legdrágább. A kosárba ezek a termékek voltak

fehér kenyér,

felvágott,

burgonya,

csirkemell,

étolaj,

sajt,

tej,

kristálycukor

és liszt került.

És a vásárláskor törekedtünk arra, hogy lehetőleg a termékek Lidl-sajátmárkásak, a legolcsóbbak, illetve azonos kiszerelésűek legyenek. Ha pedig egy termék éppen akciós volt, és így a legolcsóbb, akkor is azt vásároltuk meg. Így alakult ki a következő végeredmény:

a magyar Lidl-ben a termékekért 4066 forintot,

az osztrák Lidl-ben a termékekért 7500 forintot,

a szlovák Lidl-ben a termékekért 6170 forintot fizettünk.

Igaz ugyan, hogy az árversenyt Magyarország nyerte, ugyanakkor ebben nagy szerepe volt az akciós termékeknek. Amennyiben viszont a vásárlások végösszegét a különböző országok átlagbéréhez viszonyítjuk, úgy kiderül, hogy a bevásárlás értéke

Ausztriában a 0,7 százalékát,

Magyarországon az 1,2 százalékát,

Szlovákiában az 1,6 százalékát

teszi ki az átlag fizetéseknek. Magyarország tehát e tekintetben csak a második helyet foglalja el, igen nagy lemaradással Ausztria mögött. Reálértéken tehát még mindig elég sokat fizetnek az élelmiszerekért a magyarok, árak ide vagy oda.