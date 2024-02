Sokak kedvenc csokijából lehet hiány itthon: zsebbenyúlós lesz a húsvét, Valentin-nap

Bár jelentősen megdrágult tavaly, egyelőre komoly visszaesés nem látszik a magyarok édességfogyasztásában - ezt mondta a Pénzcentrumnak Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője ugyanakkor arra világított rá, hogy egyhamar nem várhatjuk az édességek olcsósodását, mivel a világ kakaótermelői komoly gondokkal néznek szembe.

Egyre mélyebben a zsebébe kell nyúlni annak, aki egy kis nassolnivalót szeretne: a KSH adatai szerint például egy tábla mogyorós tejcsokoládé ára nem kevesebb mint 40 százalékkal drágult 2022-2023 között. Szakértőkkel jártuk körbe, hogy a közelgő Valentin-nap és húsvét vajon mennyivel drágítja majd meg az életünket, ha a szokásos módon csokoládéval is meglepnénk a szeretteinket.

Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára szerint az iparágban nagy gond a behatárolt kakaótermelési terület, az elavult technológia is - ez is vastagon közejátszik az áremelkedésben.

A gyártás nagyon behatárolt területen zajlik, ugye Elefántcsontpart, Ghána és egy másik kontinensen Ecuador az egyedüli szereplői ennek a termelési folyamatnak. Gondot okoz egyrészt a súlyosan elavult betakarítási technológia, és az is, hogy a kakaótermelők jellemzően egyéni gazdaságok, amelyek addig sem jutottak el, hogy legalább egymással szövetkezetet alakítsanak. Ha pedig jön egy olyan időjárási anomália, mint mostanában, esetleg járvány is van, akkor a helyzet még rosszabb - ez néhány évente pedig előfordul arrafelé. Még ezen is lehetne javítani, de akarat sem látszik rá

- mondta a főtitkár. Azt is hozzátette, hogy bár valóban komoly dráguláson mentek keresztül az édesipari termékek, nagyon azért nem látni, hogy a magyarok le akarnak mondani róla.

A mi becsléseink szerint a magyarok körülbelül 10 százalékkal kevesebb édességet ettek 2023-ban, de a drágulás miatt a nominális fogyasztás megmaradt a korábbi szinten. Örömteli ugyanakkor az is, hogy mindeközben nem látszik az a trend, hogy az olcsóbb, sokszor kimondottan gyenge minőségű csokoládét keresnék - igaz, ebből amúgy is egyre kevesebb van a piacon, alig találni már például kakaómasszából készült gagyikat. Aki szereti a csokoládét, lehet, hogy le fog mondani róla, ha adott esetben a kedvence ezer forintba kerül, de újra aláhúzom, a számokból komoly lemondás azért nem látszik

- mondta Intődy Gábor.

Majdnem ötödével drágult decemberben

A csokoládé minden egyes hónapban előkelő helyen szerepel azon termékek listáján, amik az előző év azonos időszakához képest a legnagyobb dráguláson mentek végbe. A statisztikai hivatal külön is meg szokta említeni, ami már csak azért is nagy szó, mert a KSH inflációs kosara több mint 2000 termékből tevődik össze.

A KSH összeállításában "Cukor, lekvár, méz, csokoládé, és cukorka" termékkörként szereplő - vagyis, mint látjuk, több édesipari terméket is egyszerre magában foglaló - kategóriájában a legutolsó vizsgált hónapban, 2023 decemberében 18,3%-os volt az emelkedés, vagyis az előző év azonos időszakához képest átlagosan ennyivel kerül többe ez a termékkör. Ráadásul a tavalyi évben messze nem ez volt a legdurvább hónap: áprilisban 34,6-os volt a drágulás mértéke, ami 2019 januárja óta is abszolút rekordnak számít.

Éves összevetésben már egy konkrétabb termékkör, a "Mogyorós tejcsokoládé, 90–100 g, egész- vagy törtmogyorós tábla" szerepel, ennek konkrét átlagárát gyűjtik össze. Itt szintén látható, hogy ha csokoládéra nézzük, szintén jelentős a drágulás mértéke: 2023-ban az éves átlagár 530 forint volt, míg a megelőző esztendőben még a négyszáz forintot sem érte el - vagyis több, mint 40%-os a drágulás mértéke.

Még hiány is lehet belőle

De mi okozza, hogy ekkora dráguláson mentek át a csokoládék, illetve a kakaóból készült egyéb termékek? Mohos Kristóf, a Portfolio elemzője szerint a válasz egyszerű: már a termelésben világszinten vezető országok is komoly bajban vannak, és az időjárás sem volt kegyes mostanában a kakaótermelőkkel - ez pedig minden csokoládés termék alapja.

Jelenleg tonnánként 5000 dollár felett jár a kakaó árupiaci jegyzése, egész pontosan kedden 5150 dolláros szinten állt a jegyzés. Ez az árfolyam szinte pontosan duplája az egy évvel ezelőtti szintnek, a 2022 szeptemberi lokális mélypontnál pedig több, mint 130 százalékkal magasabb. Utoljára több mint 46 éve, 1977 júliusában láthattunk rövid idei a mostaninál magasabb jegyzést, akkor 5350 dollárig kúszott fel az árfolyam

- mondta a Pénzcentrumnak az elemző. Hozzátette azt is: a szakértők egyre inkább aggódnak amiatt, hogy a kakaóból még komoly hiány is felléphet, ez pedig még további drágulást vetít majd előre.

Egy földrajzilag behatárolt, koncentrált piacról beszélünk a kakaótermesztés esetében, ugyanis a globális kínálat közel 60 százalékát két afrikai ország, Elefántcsontpart és Ghána adja. Előbbi a legjelentősebb kitermelő, a mögöttünk álló hónapokban pedig az átlagosnál melegebb és szárazabb időjárásnak, illetve az országon áthaladó Harmattan passzátszélnek köszönhetően elkezdtek kiszáradni az elefántcsontparti kakaóföldek, aminek következtében kifejezetten alacsonyan alakult a termés: a januárban lezárult szüreti időszakban az átlagos terméshozamhoz képest közel 40 százalékkal alacsonyabb mennyiséget tudott a világpiacra bocsátani az afrikai ország. A piaci szereplők jelenleg attól tartanak, hogy a szűkösen alakuló kínálat nem fog tudni lépést tartani a magas kereslettel, jelentős hiányt okozva a kakaópiacon – ezt a várható hiányt árazva lőtt az egekbe a kakaó jegyzése

- mondta lapunknak Mohos Kristóf. Vagyis nemhogy megint olcsóbb lenne, még tovább fog drágulni a magyarok kedvenc édessége, mert a helyzet egyhamar nem javul.

Egyes iparági szakértők szerint még jelentős tér van a további áremelkedés előtt, az átlagosnál erősebben alakuló Harmattan-időszak ugyanis még március közepéig tarthat, további fennakadásokat okozva az elefántcsontparti termelésben és szállításban. Ezen felül a hosszabb távú időjárási kilátások sem kedvezőek, az előrejelzések alapján a következő hetekben az átlaghőmérséklet Nyugat-Afrikában 2 Celsius-fokkal lesz magasabb az általában megszokottnál, ez szintén rossz hír a kakaótermesztők számára

- zárta gondolatait Mohos Kristóf.