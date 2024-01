Rengeteg magyar szülő már ezen is kénytelen spórolni: újabb nagy drágulásra készülhetnek 2024-ben

Most látható csak igazán a válság hatása a játékpiacon. Bár a szektor sajátosságai miatt az árak emelkedése itt később gyorsult fel, mint más ágazatokban, ám az infláció lassabban is ereszkedik, ez pedig meglátszik az értékesítési volumenben - írja a G7. A játékpiac erősen szezonális, tavaly az első áremelkedési hullám után decemberben ismét 14 százalékos drágulást mutattak az adatok.

Durva drágulást hozott az elmúlt néhány év a játékok piacán, ami már a kereslet csökkenését is magával hozta az egyébként válságállóbb szektorban. A játékok az elmúlt esztendőkben a magyar piacon is egyre fontosabb fekete péntek kiemelt termékköre, ami az átlagárakon is meglátszik. A novemberi árváltozás most már évek óta látványosan alacsonyabb, mint a megelőző vagy akár az azt követő hónapokban. Valószínűleg most is az történt, hogy a novemberi akciók lehúzták az árakat, decemberben azonban – kihasználva a karácsony előtti keresletnövekedést – némileg kompenzáltak a kereskedők, írja a lap.

2023 elég gyenge év volt a játékpiacon: ezt erősíti az is, hogy januárban ismét masszívan csökkenni kezdett az infláció, amely – a mi termékkörünkre – ebben a hónapban vélhetően már egy számjegyű lesz, írják. "A játékok iránti kereslet csökkenése azért érdekes, mert a tapasztalatok szerint ez a szektor viszonylag válságtűrő. A korábbi krízisek azt mutatták, hogy a játékok az egyik utolsó olyan termékkör, amihez a háztartások hozzányúlnak kiadásaik csökkentésekor. Spórolnak az utazáson, a szórakozáson, de a gyerekeknek akkor is megveszik karácsonyra a megígért ajándékot, ha a jövedelmük csökken. Most azonban nem ezt tapasztaltuk: valószínűleg olyan mértékű volt az áremelkedés a mindennapi élethez szükséges termékek körében, hogy ez már a játékok iránti keresletet is visszavetette" – mondta Őri Gergely, a Játéknetet üzemeltető Modell&Hobby Kft. ügyvezetője a lapnak.

A piacon most abban bíznak, hogy az idén már erősödhet a kereslet, ugyanakkor költségoldalról ismét komoly kockázatok látszanak. Ahogy a szakértő kiemelte: a távol-keleti beszerzés miatt az ármeghatározásnál nagyon fontos a dollárárfolyam és a szállítási költségek alakulása. A jemeni húszi lázadók folyamatos tengeri támadásai miatt a Szuezi-csatorna helyett Afrika megkerülésével közlekedik a teherhajók döntő része Ázsia és Európa között. Ráadásul visszafele is ugyanezen az úton mennek, ami összességében igencsak elnyújtja a szállítási időket. Mivel sokkal tovább vannak úton a konténerek, ez ismét konténerhiányhoz és végső soron a szállítási költségek jelentős növekedéséhez vezethet. Emellett a piaci szereplők a forint további gyengülésétől is tartanak, ami megint csak megdobhatja a magyar devizában kifejezett beszerzési áraikat. Összességében így, a visszatérő kereslet mellett további költségnyomást várnak a piacon, ami az árak további emelkedését okozhatja - írták.