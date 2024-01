Érik a hatalmas Pokémon-botrány: ebből komoly pereskedés lesz, sokak kedvence tűnhet el

MTI Link a vágólapra másolva

A Pokémon franchise jogtulajdonosa, a The Pokémon Company japán játékgyártó csütörtökön bejelentette hogy jogi lépéseket fontolgat a PocketPair ellen, amely a közelmúltban dobta piacra Palworld című játékát, amely sértheti a The Pokémon Company szellemi tulajdonhoz fűződő jogait. A Palworldben a játékosok különböző fegyverekkel foghatnak be és képezhetnek ki aranyos, angolul palnak vagyis pajtinak nevezett lényeket. A játékmenettel kapcsolatban azonban nagyon sokan hasonlóságokat vélnek felfedezni a Pokémon-sorozat játékaival. Olyannyira, hogy sokan csak úgy hívják a Palworldöt, hogy "Pokémon, puskákkal".

A január 18-án kiadott játék hatalmas siker lett, a Steam játékáruházban már több mint 8 millió példányt adtak el belőle. "Rágalmazó megjegyzéseket kaptunk a művészeinkről, és néhány olyan tweetet, amelyek közel állnak a halálos fenyegetésekhez" - írta Mizobe Takuro, a PocketPair vezérigazgatója a hét elején az X-en.

A The Pokémon Company közleményében azt írta, hogy "számos megkeresést kapott egy másik cég 2024 januárjában megjelenő játékával kapcsolatban". A legfrissebb hírek, időrendben ITT! "Szándékunkban áll kivizsgálni és megfelelő intézkedéseket tenni a Pokémon-játékokkal kapcsolatos szellemi tulajdonjogokat sértő cselekményekkel szemben" - írta a The Pokémon Company. A The Pokémon Company a Nintendo, a Game Freak és a Creatures játékcégek befektetésével jött létre 1998-ban, és több, nagyon sikeres videójátékot dobott már piacra. A PocketPair egyelőre nem nyilatkozott az ügyben, a The Pokémon Company egyik fő befektetője, a Nintendo pedig közölte, hogy egyedi esetek ügyében nem nyilatkoznak.

Címlapkép: Getty Images

