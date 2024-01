Nincs megállás: ezeket az akciókat idén is folytatja a Lidl

Tovább folytatja a Lidl a tavaly megkezdett, 600 termék árcsökkentésére vonatkozó programját, az idén is jelentősen mérséklődhetnek egyes árucikkek árai. A karácsonyi időszak költekezései után, a családok hagyományosan inkább spórolásba kezdenek az év első hónapjaiban, amit a diszkontlánc legújabb akciói is támogatnak. Páros kedvezménnyel számos termékből a második darab kedvezményesen vásárolható meg, tovább folytatódik az XXL akció, amelynek keretében a nagyobb kiszerelésű termékek esetében olcsóbb egységár érhető el, de a vásárlóknak a Halpéntekekről sem kell lemondania az új évben – tájékoztatta Lidl a Pénzcentrumot.

A karácsonyi költekezés után sok család igyekszik visszafogni a költségeit az év első hónapjaiban. Ebben a legnagyobb bolthálózatok – legyen szó élelmiszerről, ruházati cikkekről vagy tartós fogyasztási cikkekről – is partnerek, nem szokatlanok az akár 70-80 százalékos leárazásokról szóló plakátok sem a boltok kirakataiban.

A Lidl is folytatja a tavaly megkezdett törekvését, amelynek során 600 termék árát csökkentette tartósan, 2024-ben is arra számíthatnak a vásárlók, hogy további kedvezményekkel találkozhatnak az üzleteikben.

Januárban most még több extra akciót és mennyiségi vásárláshoz kötött kedvezményt kínál a Lidl, hogy még olcsóbb legyen a bevásárlás. Így a „Párban jobban megéri” akció keretén belül minden második termék olcsóbban megvásárolható. Az áruházlánc kínálatban hetente változó árucikkek találhatók, melyek esetében minden második termék megvásárlása esetén akár 70% kedvezményben is részesülhetnek a vásárlók, így olcsóbban juthatnak például őrölt kávéhoz vagy gyorsfagyasztott lángostésztához.

Az „XXL akció” keretén belül a termékek kilogrammra vetített ára kedvezőbb, mint a normál kiszerelésű termékeké. Így, ha egy adott termékből a kisebbet vesszük alapul, akár 50 százalékot ingyen kapunk meg az XXL kiszerelésben.

Az olasz ízek kedvelői különösen örülhetnek, mivel az akció többek között érinti a gyorsfagyasztott pizzákat, a bolognai lasagne-t, többféle mozzarella sajtot és az extra szűz olívaolajat is.

Fókuszban a halfogyasztás

Bár a hazai halfogyasztás döntő része a karácsonyi időszakra összpontosul, az év további részében sem kell lemondani a „Halpéntek” akcióról, amely idén is tovább folytatódik. A friss haláru kínálatot péntekenként 15 százalék kedvezménnyel kínálja a Lidl, de a Lidl Plus hűségprogramban résztvevő vásárlók további kedvezményt is kaphatnak, így

az applikációt használók a friss halakat péntekenként 25% kedvezménnyel vásárolhatják meg.

A kedvezmény fenntartása azért is fontos, mert a Lidl a legnagyobb forgalmat bonyolító hazai kiskereskedelmi bolthálózatként aktívan is hozzájárulhat a halfogyasztás népszerűsítéséhez, amelyben a magyarok az európai rangsor végén kullognak, igaz, az elmúlt 30 évben több mint duplájára nőtt az elfogyasztott hal mennyisége, de így is csak 6,5 kg évente. Az adat ráadásul már tartalmazza az olyan feldolgozott termékeket is, mint a halrúd, a különböző konzervtermékek, vagy a tengeri puhatestűek, ezért a frisshal fogyasztás még ennél is alacsonyabb, kevesebb mint 2 kg volt tavaly.

A legkedveltebb hazai hal még mindig a ponty, azonban az afrikai harcsa eladásai is dinamikusan nőnek, utóbbi esetében hazánk az EU legnagyobb termelője is egyben. A frisshal árusítás jószerivel csak a legnagyobb piacokon, egy-egy szakboltban, valamint a nagy bolthálózatokon keresztül történik. Tekintve, hogy a Lidl országos szinten 200 üzlettel is rendelkezik, a könnyen elérhető, megfizethető és jó minőségű friss haláru kínálatával hosszútávon is hozzájárulhat a hazai halfogyasztás hatékony népszerűsítéséhez.