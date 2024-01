Áremeléssel indul az év: akár 7 százalékkal is drágulhatnak az idén az élelmiszerek

Átlagosan 7 százalékkal drágulhatnak tovább az élelmiszerek az idén a GKI jelentése szerint. Azonban ez csak a jéghegy csúcsa, egyes élelmiszerek akár ennek a többszörösével is.

Már érződik az üzletekben az első hulláma az áremeléseknek. A GKI friss jelentése szerint ugyanis akár 7 százalékkal is drágulhatnak az idén az egyes élelmiszerek átlagosan, azonban például az édességek, azon belül is a csokoládé ára akár ennek a többszörösével is emelkedhet. De a szeszes italok már most átlagosan 20 százalékkal kérnek többet, míg a tej és a kenyér 10 százalékkal többe kerül sok üzletben, mint pár héttel ezelőtt.

Az RTL Híradóban egy bolttulajdonos azzal indokolja ezt a drasztikus áremelkedést, hogy nemcsak az üzemanyag lesz drágább mostantól, de a minimálbér összege is emelkedett, amit szintén ki kell termelnie az üzleteknek. Éppen ezért ők egy 15 százalékos áremeléssel számolnak.

Azonban az édesszájúak járhatnak a legrosszabbul. A KSH adatai szerint novemberben még 547 forintot kértek el egy mogyorós tejcsokoládéért, ami 20 százalékkal több, mint egy évvel korábban. Azonban most mégnagyobb áremeléssel számolnak a szakértők, miután a szélsőséges időjárásnak köszönhetően sokkal kevesebb a kakaó.

Egy év alatt több mint a másfélszeresére drágult mind a kakaó, mind a cukor. Ebből az következik, hogy mind a kakaót, mind a cukrot tartalmazó édességek nagyrésze drágulni fog

– mondta el Intődy Gábor, az Édességgyártók Szövetkezetének szervezeti titkára.