Kivont karddal ment neki a Lidl az Aldinak: durvul a halháború, tényleg ez a diszkont a legolcsóbb?

Karácsony közeledtével egyre durvul a halháború a Lidl és az Aldi között. Most a Lidl mért csapást az Aldira, nevezetesen azután, hogy utóbbi meghirdette, harminc százalékos friss halakcióit december 21-24 között, az előbbi próbavásárolt csütörtök reggel, és azt találták, hogy két halféle esetében is olcsóbbak, mint a vetélytárs.

Ahogy arról néhány napja a Pénzcentrumon beszámoltunk, óriási adok-kapok zajlik éppen a Lidl és az Aldi között halfronton. A halháború még ősszel robbant ki, de most karácsony közeledtével vált igazán élessé. A magyarok ugyanis az év végi ünnepek alatt vásárolják meg éves halfogyasztásuk közel felét. Nemcsoda hát, ha a boltok egyre erőteljesebben keresik a vásárlók kegyeit.

Az egész azzal kezdődött, hogy a Lidl már ősszel bedurrantotta „Minden péntek halpéntek” kampányát, aminek lényege az volt, hogy friss haláru kínálatát péntekenként 15 százalék kedvezménnyel adta. A kampány vélhetően előkészítette a novemberi végi bejelentésüket, amikor is a diszkont csomagolás nélküli, lédig tenger gyümölcsei termékekkel is bővítette palettáját, amikre szintén él az akció.

A karácsony közeledtével azonban az Aldi sem tétlenkedhetett, ők elkezdtek csütörtöki halakciókat hirdetni, megfejelve a Lidl 15 százalékos pénteki kampányát egy 20 százalékos akcióval. Nem telt el sok idő, és a versenytárs újból lépett. A Lidl immáron ugyanis 25 százalékos akcióval tolja a saját halpéntekjeit, megfejelve ezzel az Aldi 20 százalékos ajánlatát.

Igen ám, csakhogy most csütörtöktől, azaz december 21-től az Aldi erre is ráígért, és ahogy megírtuk, csütörtöktől vasárnapig 30 százalékos friss halakciókat hirdetett. A Lidl azonban résen volt, és most úgy látszik, új kampánnyal próbálja kifogni a szelet ellenfele riválisából. Történt ugyanis, hogy számos internetes portálon úgynevezett banner-kampány keretein belül találkozhatunk most egy új Lidl-s hirdetéssel:

A kép tanúsága szerint a Lidl egy próbavásárlással ment neki az Aldinak, ráadásul utóbbi halas csütörtökén, amikor is még plusz akció is van náluk a friss halakra. A Lidl kampánya a „Tegyünk PONTY-ot a végére!” címet kapta és három kiválasztott terméken mutatja be, hogy december 21. csütörtök 7 és 8 óra közötti próbavásárlásnál bizony ők az olcsóbbak. A bemutatott listán szerepel narancs, friss bőrös lazacfilé és friss pontyszelet is:

a narancs esetében a kilós ár a Lidlnél 379 forint, míg az Aldinál 449 forint;

a friss bőrös lazacfilé kilója a Lidlben 5290 forint volt, míg az Aldiban 5729 forint;

a friss pontyszeletek kilós ára pedig a Lidlben 2990 forint, míg az Aldiban 2999 forint volt.

Az árakat igazolva a Lid nyugták képeit is ráapplikálta a hirdetés képére, így bizonyítva, hogy az általuk szerepeltetett árak tényleg megfelelnek a valóságnak. A kampányuk képe pedig a következő felirattal zárul: „Az árak karácsony előtt is magukért beszélnek.”

Durvul a halháború

A Lidl ezzel a lépéssel igazából az Aldi hazai pályáján, annak saját halas csütörtökén ment neki diszkont-ellenfelének. Ami jócskán fájhat utóbbinak. Ez tehát egyértelműen az eddigi legforróbb pengeváltás a felek között, de ki tudja mit hoz még az elkövetkező két nap a Lidl, illetve 3 nap az Aldi oldaláról. Kíváncsian várjuk.