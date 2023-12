Megőrülnek a magyarok a karácsonyi slágerédességért: ezt veszik belőle a legtöbben

Továbbra is a zselés szaloncukor itthon az emberek kedvence. Eközben a finomságok kilós átlagára 7 ezer forint körül alakul, de a különlegesebb darabok minimum 12 ezer forintba is kerülhetnek – tájékoztatott az InfoRádió.

Stabil itthon a szaloncukorpiac, évente 3500 tonna kerül a boltokba – mondta el a rádióban Intődy Gábor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének főtitkára. Kiderült az is, hogy családonként-háztartásonként egy kiló szaloncukrot visznek haza a magyarok, ezzel mintegy 7,5 milliárd forintos piacot jelent a szaloncukor Magyarországon.

A szakember elárulta azt is, hogy a KSH adatok szerint éves intervallumon 24 százalékot drágult a termékkategória. „A vásárlók a karácsonyi édességet viszont megvásárolják akkor is, ha drágább, legfeljebb kicsit kevesebbet, illetve kipróbálnak más márkákat is, a minőségre azért figyelve” - tette hozzá. Intődy Gábor beszámolt arról is, silány szaloncukor ma már nem nagyon van, a bevonómasszás termékek szinte eltűntek, de a vásárlók is inkább keresik az olcsóbb, de minőségi terméket.