Ezek 2023 legjobb szaloncukrai: horrorisztikus a drágulás, van amiért 15 ezer forintot kell fizetni

Jócskán megdrágultak a szaloncukrok 2023-ra, hangzott el a Magyar Édességgyártók Szövetségének november 30-i sajtóeseményen, amin a Pénzcentrum is részt vett. Az édességek dráguláséért elsősorban a cukor és a kakaó drágulása okolható, és ezek már beépülnek a gyártásba, így a fogyasztók is megérzik. Ez mostanra odáig jutott, hogy az átlagos szaloncukrok kilós átlagára 5-6 ezer forint, de a prémium kategóriában már 12-15 ezer forinttal kell számolni az idei ünnepi szezonban.

„Jócskán megdrágultak a szaloncukrok is 2023-ra, de ez nem meglepő, mert az édességek globálisan is drágulnak. Ennek leginkább a cukor árváltozása, illetve a kakaó drágulása okolható” – mondta el Sánta Sándor, a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke. A szakember beszélt arról is, hogy az idei ünnepi szezonban az átlagos szaloncukrokért kilónként 5-6 ezer forintot kell kifizetni, a prémium kategóriában viszont már 12-15 ezer forintot.

A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy karácsonykor a magyarok mintegy 3-3,5 tonna szaloncukrot fogyasztanak. Kiderült még az is, hogy 2022-ben a csokimikulás volt a legsikeresebb termékkategória, hiszen minden más termék esetében csökkent a visszaesés, de csokimikulások esetében némileg emelkedett. Sánta Sándor elmondta azt is, Magyarországon továbbra is a zselés szaloncukrok a vásárlók nagy kedvencei, de sorrendben ott van még a top5-ben a kókuszos, a karamellás, a marcipános és a mogyorókrémes is.

Sánta Sándor kitért arra is, hogy az elszálló infláció miatt azért a szaloncukrok esetében is érződik, hogy az eddigi években egyre inkább a prémium kategóriák felé való elmozdulás megtorpant. Most az emberek inkább olcsóbb termékeket vásárolnak, nagyon mennek a sajátmárkás termékek, és egyértelműen nő az olcsóbb édességek iránti kereslet.

Az év szaloncukrai

A Magyar Édességgyártók Szövetségének sajtóeseményén bemutatták az év szaloncukra 2023 díjazottjait is. Az év szaloncukra a Promenád Kávéház fügés diós finomsága lett, míg második helyen a Stühmer Körtezselés muskotályos szaloncukra futott be, a dobogó harmadik helyén pedig a Keszthelyi Sütibolt meggyes marcipános terméke végzett. A fő kategóriák mellet további kategóriákban is eredményt hirdetett a zsűri, ezeket lent lehet olvasni: