Sorra jelentik be a boltok, zárva lesznek a december 24-én: mutatjuk, melyik üzlet lesz nyitva

Az utóbbi hetekben egymás után jelentették be a boltok, boltláncok, hogy nem lesznek nyitva Szenteste. December 24-e 2023-ban vasárnapra esik, így normál esetben a vasárnapi nyitvatartás szerint sok bolt nyitva lenne, azonban a hírek szerint idén előbb el kell intéznie a magyar családoknak a bevásárlást. A Pénzcentrum most összegyűjtötte, mely boltok jelentettek be eddig zárvatartást december 24-re, illetve melyek azok, ahol eddigi tudomásunk szerint még vásárolhatunk. Amint új bejelentés érkezik, cikkünket frissítjük.

