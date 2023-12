Rengeteg magyar vásárol most így online: fogalmuk sincs, mennyire ráfázhatnak

Évről évre egyre nagyobb az e-kereskedelmi üzletek forgalma a novemberi és decemberi időszakban. Ilyenkor több százezres nagyságrendben vásárolnak termékeket a fogyasztók, ami akár 35 százalékos növekedést is jelenthet az év többi időszakához képest. Ez a növekedés nem csak az online kereskedőknek jelent jó lehetőséget, de a kiberbűnözőknek is, hiszen számukra a több vásárló több célpontot jelent. A BlueVoyant kiberbiztonsági vállalat szakértői összegyűjtötték a legfontosabb tudnivalókat ahhoz, hogy a vásárlók biztonságban tudhassák pénzüket és adataikat.

Az online vásárlás népszerűségének erősödése érthető, hiszen kényelmes, sok lehetőséget kínál, illetve segíthet időt és pénzt megtakarítani. Azonban veszélyeket is rejthet magában, különösen a karácsonyi időszak környékén, amikor a sok kedvezményes ajánlat között nehezebb kiszúrni az átveréseket. A BlueVoyant fenyegetéselemzéssel foglalkozó szakértői minden évben több száz rosszindulatú szándékkal létrehozott, hamis weboldalt azonosítanak az ünnepi szezonban, amelyek legálisan működő webáruházakat, csomagküldőket vagy luxusmárkákat utánoznak csak azért, hogy a gyanútlan internetezőket rávegyék érzékeny információk megadására. Néhány általános szabály betartásával azonban sokat tehetünk azért, hogy elkerüljük a csapdákat.

Használjunk erős jelszavakat!

Ahogyan minden online fiókunkban, így a webshopokban létrehozott profiloknál is ajánlott egyedi jelszavakat használni. Az a legbiztosabb ha ezek mind megfelelnek az erős jelszavak követelményeinek, vagyis legalább 12 karakter hosszúak, és tartalmaznak vegyes karaktereket, beleértve kis- és nagybetűket, számokat és speciális karaktereket (például !, @, #, $, %). Ha ezeket túl nehéz lenne észben tartani, akkor nagy segítség lehet egy jelszókezelő. Ebben az esetben csak egy erős jelszót kell megjegyezni, ami magához a jelszókezelőhöz tartozik, a többit észben tartja helyettünk a program. Szintén tovább növeli a biztonságot, ha bekapcsoljuk a kétlépcsős azonosítást minden online fiókunknál, ahol erre lehetőségünk van.

Vegyük észre az adathalászokat!

Egész évben ajánlott az óvatosság, de az év végén különösen hasznos. Sok olyan adathalász kísérlet létezik ugyanis, amelyet valamilyen kedvezményes karácsonyi akciónak próbálnak álcázni, hogy kicsalják tőlünk érzékeny információinkat vagy bankkártyaadatainkat. Ha egy e-mailben érkező ajánlat felkelti az érdeklődésünket, akkor érdemes ellenőrizni, milyen e-mail címről érkezett és valóban létező szolgáltató áll-e mögötte. Ajánlott inkább a böngészőnkből ellátogatni az adott kereskedő oldalára ahelyett, hogy az e-mailben kattintanánk a linkekre. Ezzel elkerülhetjük, hogy olyan felületre irányítsanak át, ahol rosszindulatú szoftver települ a gépünkre, vagy adatokat próbálnak kicsalni tőlünk egy ismert szolgáltató weboldalát másolva. Árulkodó jel lehet az adathalász e-mailekben a nyelvhasználat is, ugyanis gyakran tartalmaznak helyesírási és nyelvtani hibákat, illetve magyartalan megfogalmazásokat. Akkor is érdemes gyanakodni, ha olyan ajánlatot kapunk, amely jelentősen a piaci ár alatt kínál nekünk valamit.

Jól nézzük meg, hol vásárolunk!

Ha olyan webáruházból tervezünk rendelni, amellyel még nincs korábbi tapasztalatunk, akkor érdemes rákeresni az interneten a véleményekre és értékelésekre, hogy másoknak milyen tapasztalatuk volt a kereskedővel. A bolt weboldalán pedig azt ellenőrizzük, hogy megtalálhatók-e az oldalon alapvető elérhetőségek, például telefonszám vagy a székhely címe, illetve működtet-e ügyfélszolgálatot a webáruház. Aki igazán biztosra akar menni, az előzetesen tesztelheti is az ügyfélszolgálatot egy-két kérdéssel, hogy lássa, milyen gyorsan és hatékonyan reagálnak. Komolyabb beruházások előtt tanácsos tájékozódni a bolt által kínált garanciáról, illetve visszatérítési és cserelehetőségekről is. Csak olyan weboldalon adjunk meg bármilyen adatot magunkról, amely használ SSL tanúsítványt. Ezt egy zárt lakat ikon és a „https” szöveg jelzi a böngésző címsorában, ami garantálja, hogy az oldal titkosított és biztonságban vannak az ott beírt információink.

Védjük bankkártyánk adatait!

Mindig jól nézzük meg, hogy milyen felületen adjuk meg bankkártyánk adatait. Ha lehetőségünk van rá, az online vásárlásnál válasszunk olyan biztonságos fizetési szolgáltatót, amely szükség esetén segít a pénzünk visszaszerzésében. Emellett hasznos, ha rendszeresen ellenőrizzük a számlatörténetet a webbankunkban, így gyorsan észrevehetjük, ha illetéktelenül emeltek le pénzt a számlánkról.

Legyünk naprakészek!

Az elavult szoftverekben előfordulhatnak olyan biztonsági rések, amelyeket kihasználva a kiberbűnözők bejuthatnak a gépünkbe. A szoftverek gyártói folyamatosan dolgoznak azon, hogy amint fény derül egy ilyen sebezhetőségre, ahhoz minél hamarabb elkészítsék a hibajavítást. Ezeket azonban telepíteni is kell, ezért fontos, hogy csak olyan eszközt, mobiltelefont, tabletet vagy számítógépet használjunk a vásárláshoz, amelyen minden szoftver naprakész. Emellett a vírusirtót is ajánlott ellenőrizni, hogy biztosan a legfrissebb verziót használjuk-e. Csak így tud ugyanis védelmet nyújtani a legújabb fenyegetésekkel szemben is.