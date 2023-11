Nem olcsó, mégsem megy ki a divatból: így készítsd jól a magyarok kedvenc luxushalát

A süllő az egyik legkeresettebb halfajunk, Magyarországon jellemzően a nagyobb tavakban és folyókban fordul elő. S mivel a magyar konyha egyik legkedveltebb halfajaként tartjuk számon, népszerűsége jelenleg is töretlen, gazdasági értéke jelentős.

A hazai álló- és folyóvizek falánk ragadozója a süllő, avagy a fogas, amit tipikusan a hűvös őszi hónapokban vesznek célba a magyar horgászok. A süllő az egyik legkeresettebb halfajunk: hófehér, ízletes húsáért mindannyian odáig vagyunk, nem véletlen, hogy egész évben korlátozzák, mennyit lehet belőlük kifogni. A HelloVidék most annak járt utána, milyen hal a süllő, mikor hívjuk fogasnak, és hogy hogyan bánjunk a konyhában ezzel a valódi „luxushallal”.

A lap felidézte, a süllő az európai horgászok egyik legközkedveltebb, legnemesebb ragadozó zsákmányhala, amit jellemzően az őszi szezonban keresnek. A sügérfélék családjába tartozó süllő nem csak nálunk őshonos, egy egész Európában, a Brit-szigetekről Oroszország távoli, eldugott vidékéig elterjedt halról van szó. A süllő Magyarországon jellemzően a nagyobb tavakban és folyókban fordul elő, és mivel a magyar konyha egyik legkedveltebb halfajaként tartjuk számon, népszerűsége jelenleg is töretlen, gazdasági értéke jelentős.

A magyar halrajongók nagyon is tisztában vannak vele, hogy a legfinomabb fehérhúsú halfajtánknak bizony vastagon megkérik az árát a kereskedők: a süllő kilója elérheti a 8 000 Ft-ot is (már az infláció előtti időkben is drágának számított), átszámítva a fejadag egy főre – pusztán a halhúsból – kb. 1.000-1.500 Ft – írja a HelloVidék. Hozzáteszik, a boltokban magyar süllővel csak limitált számban találkozhatunk, a lakossági igényeket a kereskedők sokszor Európa-szerte import süllővel elégítik ki (pl. kazahsztáni fagyasztott süllő). A süllőfilé vagy az egészben sült süllő a vendéglátóipari egységekben is a legdrágább ételek közé tartozik (előkelő helye a lazac, steak, libamáj mellett van), így érdemes felkészülni a borsos árakra, ha süllőből szeretnénk jóllakni.

Végül a HelloVidék kitér a süllő feldolgozására is. A portál tanács szerint ezt érdemes attól függővé tenni, hogy milyen ételt szeretnénk készíteni a halból, azonban az előkészítése során nem úszhatjuk meg sem a süllő zsigerelését, sem a pikkelyezését, az uszonyok eltávolítását. Magát a megtisztított halat hagyhatjuk egyben (akár fejével együtt), ha olajban vagy sütőben, egészben szeretnénk megsütni, azonban a tisztítást követően szokás a filék levétele vagy a patkóra szeletelés. A süllő bőre vékony, a bőrt a pikkelyezés után nem szokás eltávolítani, hiszen semmilyen mellékízt nem hordoz, illetve rengeteget számíthat az étel esztétikai megjelenésében is (filénél és egészben sült halnál egyaránt).

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Amenniyben szeretnél részletesebben olvasni a süllőről, esetleg egy szuper receptre vagy kíváncsi, akkor kattints a HelloVidék cikkére!