Ledobta az akcióbombát a Lidl: pofátlanul olcsón adják ezeket a termékeket, kígyózhatnak a sorok az üzletekben

A Lidl Magyarország ezúttal a húskészítmények fogyasztói árát csökkenti holnaptól, így többek között a magyar vásárlók kedvencei, mint a párizsi, a sonka, a téliszalámi, a lecsókolbász, vagy a tepertő is olcsóbb lesz. Az árcsökkentésben érintett termékekhez a vásárlók jelentősen, akár 20 százalékkal olcsóbban is hozzájuthatnak. Részletek az akciós újság aloldalunkon!

Január eleje óta folyamatosan csökkenti a Lidl a fogyasztói árakat - közölte a cég. A vállalat az árcsökkentési program keretében ezidáig több mint 600 termék árát mérsékelte, legutóbbi hetekben a friss baromfihúsok és a pékáruk ára csökkent, de számos egyéb, a vásárlók körében közkedvelt és keresett élelmiszerért kell kevesebbet fizetni a tavalyihoz képest.

Mint kitérnek rá, az áruházlánc eredményeit támasztja alá az a tény is, hogy a Lidlnél volt a legolcsóbb az Árfigyelő kosara októberben átlagosan, a termékek egységára alapján.

Idén már számos olyan intézkedést hoztunk, amellyel hozzájárultunk a magyar emberek kiadásainak csökkentéséhez, és továbbra is azon dolgozunk, hogy a lehető legjobb árak biztosítása által ez valódi árelőnyt jelentsen vásárlóink számára. Így holnaptól a húskészítmények körében hajtunk végre jelentős árcsökkentést, melyben minden húskészítmény kategória érintett: felvágottak és párizsik, sonkák, virslik, kolbászok és szalámik, valamint a tepertők is kevesebbe kerülnek majd. Egyes termékek akár 20 százalékkal olcsóbban is megvásárolhatók, ami jelentős megtakarítást jelenthet a családok számára

– emelte ki Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője.