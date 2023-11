Százezrekkel verik át a magyarokat az üzletek: tényleg olyan jó dolog a Black Friday?

A Revolut kutatása szerint a magyarok 22%-a tervez több mint 100 eurót (37 700 Ft-ot) költeni az idei Black Friday alatt, és 20%-uk biztosan felkelne az éjszaka közepén is egy jobb Black Friday ajánlatért. A Revolut pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos műveletekért felelős vezetője arra kéri a fogyasztókat, hogy figyeljenek oda a kiárusítás alatt megugró csalásokra, mivel az e-kereskedelmi visszaélések, pl. a hamis weboldalak egyre kifinomultabbá váltak. A Revolut egyszer használatos virtuális kártyái 143%-os növekedést értek el az elmúlt évben. Ezek használata az online vásárlás egyik legbiztonságosabb módja, hiszen a kártyaadatok védve vannak, azokat az eladó soha nem kapja meg.

A Revolut, a Magyarországon több mint 1 millió ügyféllel rendelkező globális pénzügyi alkalmazás 1000 embert kérdezett meg arról Magyarországon*, hogy a csalók fokozott aktivitása ellenére hogyan terveznek vásárolni a Black Friday napján (november 24.).

A Revolut megbízásából a kutatást a Dynata végezte. Adatai szerint a Magyarországon élők 40%-a tervezi, hogy legalább 50 eurót (18 850 Ft-ot) költ az idei fekete pénteken, míg 24%-uk egyáltalán nem tervez költeni semmit. A 25–34 éves korosztály a legnagyobb leárazásokat keresi és a legtöbbet szeretné költeni: 17%-uk mondta azt, hogy 200 euró (75 400 Ft) felett tervez vásárolni.

A környezettudatos fogyasztók kevésbé élnek a visszaküldés lehetőségével

Néhányan csak azért vásárolnak meg egy terméket, mert akciós. A megkérdezettek 3%-a gyakran túlköltekezik, majd visszaküldi vagy visszaviszi a feleslegesnek vélt termékeket. A legtöbben (44%) azonban azt nyilatkozták, hogy szinte soha nem küldenek vissza Black Friday alkalmával vásárolt árucikkeket. Az emberek 14%-a soha nem küld vissza termékeket az akció után környezettudatossági szempontból.

Gyakorlati vásárlások és nyaralási megtakarítások

A kutatásból az derült ki, hogy Magyarországon az emberek alaposan megfontolják vásárlásaikat: 52%-uk mondta, hogy csak funkcionális dolgokat vásárol, amire szüksége van. A karácsony előtti időszakban a megkérdezettek 13%-a leginkább arra használja a Black Friday ajánlatokat, hogy pénzt takarítson meg az ajándékokon. 11%-uk azonban – ha jó ajánlatot lát – szívesen kedveskedik magának olyan dolgokkal, amelyekre nincs is igazán szüksége.

Éjszakai baglyok versus hajnali pacsirták

Sőt, a kutatásból az is kiderül, hogy Magyarország az éjszakai vásárlók nemzete. 20%-uk biztosan felébredne az éjszaka közepén egy jó ajánlat érdekében, 46%-uk pedig attól tenné ezt függővé, hogy mekkora kedvezményről van szó. 26%-uk viszont soha nem tenne ilyet.

Eladási hullámból csalási őrület

Minden vásárlónak résen kell lennie az átverések növekvő száma miatt, amely ráadásul a kiárusítás ideje alatt különösen megugrik. A Global State of Scam Report 2023 (csalások globális helyzetéről szóló 2023. évi jelentés) szerint az elmúlt 12 hónapban a világon minden negyedik ember (25,5%) veszített pénzt különböző csalások vagy személyazonosság-lopások miatt, és az összesített veszteség pedig meghaladta az 1 billió dollárt (974 milliárd eurót).

A Revolut pénzügyi bűnözéssel foglalkozó szakértőjének biztonsági tippjei

A Revolut arra figyelmezteti a fogyasztókat, hogy az eufória és a sürgető vásárlási kényszer miatt nagy árat fizethetnek. Katarzyna Said Nagy, a Revolut Bank Europe pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos műveletekért felelős vezetője megosztja a vásárlókkal, hogy milyen típusú csalásoktól kell tartaniuk.

Hamis weboldalak

A csalók a legújabb és legjobb technológiát használják arra, hogy hamis kiskereskedelmi weboldalakat hozzanak létre, amelyek pontosan úgy néznek ki, mint a valódi online kiskereskedelmi üzletek weboldalai. A hamis áruházak némelyike elküldi a megvásárolt terméket, de valódi célja az, hogy személyes és kártyaadatokat szerezzen.

Hamis áruk értékesítése

Egyes oldalak luxuscikkeket, például népszerű ékszereket vagy ruhamárkákat, illetve elektronikai cikkeket árulnak nagyon alacsony áron. Előfordulhat, hogy vásárlók ugyan megkapják az árut, amelyért fizettek, de az hamisítvány, sőt az is lehet, hogy egyáltalán nem kapnak semmit.

Ideiglenes hamis oldalak

Az online vásárlási csalások újabb változata a közösségimédia-felületek használata hamis online áruházak létrehozására. Az üzletek rövid ideig tartanak nyitva, majd néhány eladás után eltűnnek.

Közösségimédia-hirdetések

A csalók a közösségi médiát használják hamis weboldalak reklámozására. A hirdetéshez gyakran az alkalmazáson belüli „Swipe up”, azaz a fölfelé pöccintés opciót használják és időkorlátokkal sürgetnek.

Az online vásárlás legbiztonságosabb módja

Online vásárláskor a vásárlók a kártyaadataik ellopásától tartanak. Katarzyna Said Nagy szerint azonban ez a kockázat csökkenthető a Revolut egyszer használatos virtuális kártyáinak használatával. A kártyák a felhasználók számára egy ideiglenes, véletlenszerűen generált kártyaszámot, CVV-t és lejárati dátumot biztosítanak, és ezeket az adatokat egyetlen tranzakcióhoz használhatják csak. A tranzakció befejezése után a virtuális kártya automatikusan megsemmisül, csökkentve ezzel a jogosulatlan tranzakciók kockázatát, és védve a személyes és pénzügyi adatokat. Katarzyna Said Nagy azt is tanácsolja, hogy ha a megvásárolt termék nem érkezik meg, vagy az eladó félrevezető módon értékesítette azt, akkor az ügyfelek éljenek a tranzakció vitatásának lehetőségével a Revolut alkalmazásban.

Tavaly a Black Friday és a Cyber Monday során a Revolut magyarországi ügyfelei 279 millió Ft-ot költöttek 16 000 egyszer használatos virtuális kártyával, ami 143%-os növekedést jelent a 2021-es év azonos időszakához képest (6570).

Az e-kereskedelmi kereskedők által elszenvedett online fizetési csalások tavaly 2022-ben 41 milliárd dollárt tettek ki, és a Juniper Research kutatása szerint idén világszerte meghaladják a 48 milliárd dollárt, ami 17%-os növekedést jelent az előző évhez képest. A csalók valójában a vásárlókat és az eladókat egyaránt támadják. Katarzyna Said Nagy arra ösztönzi a vásárlókat, hogy még többen használják az egyszer használatos virtuális kártyákat, hogy fokozzák az online vásárlás biztonságát.



A fekete pénteken vásárló fogyasztókat gyakran cserben hagyják és kifosztják az online csalók, különösen akkor, ha időszűkében kell megvenniük egy terméket

– nyilatkozta Katarzyna Said Nagy, a Revolut Bank Europe pénzügyi bűnözéssel kapcsolatos műveletekért felelős vezetője.