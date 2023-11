Sok magyar rontja el ezt minden évben: így már biztos nem fog megjönni a rendelés karácsonyig

A magyarok egyre szívesebben kérik automatába vagy csomagpontra a küldeményeket, ezzel egyre inkább hasonlítunk a rugalmas csomagátvételt preferáló és környezettudatos cseh vásárlókhoz. A közép-kelet-európai régióban a lengyelek és a románok még mindig inkább a futárral történő házhoz szállítást választják.

A hazai online vásárlók egyre szívesebben használják a csomagautomatákat, egy év alatt 60%-kal nőtt az itt elhelyezett csomagok darabszáma. Míg 2021-ben csak minden tizedik csomag érkezett automatába, és a rendelések 74%-át futár kézbesítette házhoz, illetve a feladott küldemények 12%-át szállították ki fix átvevő pontra, addig ezek az arányok 2022-re megváltoztak. A futárral történő házhozszállítás részesedése 72%-ra csökkent, csomagpontokra a küldemények 8%-a érkezett, míg automatákba a rendelések 16%-a került.

Egy logisztikai szolgáltató csak akkor lehet sikeres, ha diverzifikált szolgáltatásokat – azaz futárral történő házhozszállítást, csomagponton való személyes átvételt és automatába történő kézbesítést – egyaránt kínál a webshopoknak és a vásárlóknak egyaránt. De a jövő mindenképpen az olyan automatizált, egyszerűbb és zöldebb logisztikai megoldásoké, mint a csomagautomata

- mondta el a téma kapcsán Csatlós Éva, a Packeta Hungary ügyvezető igazgatója. A csomagpontok és automaták hazai népszerűségét támasztják alá a cég saját nemzetközi adatai is. Romániában és Lengyelországban még mindig a legnépszerűbb a házhozszállítás, dél-keleti szomszédunknál csak a csomagok 9%-a érkezik automatába vagy fix csomagátvevő pontra, a lengyeleknél pedig csak minden ötödik küldemény.

Csehországban és Magyarországon az online vásárlók sokkal inkább igénylik a rugalmas átvételi lehetőségeket a Packetától. A cseheknél a csomagok kétharmada fix pontra kerül, ezen túl a rendelések közel 20%-át automatába kérik, és csupán 8,5%-ot visznek ki házhoz. Magyarországon a csomagpontokra szállítják ki a csomagok több, mint a felét (52,5%) és további 24% kerül Z-Box automatába. Magyarországon csupán a rendelések 26%-ban kérnek házhozszállítást. Csatlós Éva hozzátette:

„A regionális adatokból is látszik, hogy a fogyasztók egyre szívesebben választják a rugalmas átvételi lehetőséget biztosító csomagpontokat vagy automatákat. Magyarországon és Csehországban kedvelik a leginkább, de Lengyelországban és Romániában is dinamikusan növekszik az arányuk a házhozszállítással szemben. Ez egyébként nem csak rugalmasabb és egyszerűbb átvételi lehetőséget jelent az online vásárlóknak, de egy sokkal zöldebb megoldást is. A futároknak így egyre kevesebbet kell házról házra járni, így jelentősen csökkenthető a szállításból adódó szén-dioxid kibocsátás, ráadásul az automatáink akár 100%-ban képesek napelemről üzemelni.”

A cég közleménye szerint hasznos információkkal készül a karácsonyra, amely az online kereskedelem kiemelt időszaka. Erre érdemes minden vásárlónak figyelni:

Érdemes az üzleti feltételeket, a szerződést ellenőrizni a webshopok oldalain, hogy tisztában legyünk azzal, hogy ki értékesíti és milyen szállítási határidőkkel a megrendelni kívánt termékeket. Így nem futhatunk bele abba a hibába, hogy esetleg nem érkezik meg az ajándék a karácsonyfa alá.

Bár most mindenki a legjobb ár-érték arányú ajánlatokat keresi, a túl alacsony árak gyanúra adnak okot. Ilyen esetben érdemes utánvéttel megrendelni az adott terméket.