Kitálalt a Media Markt: földbe állt az elektronikai piac, semmi jele a pozitív gazdasági változásnak

2023 tavaszától gyakorlatilag földbe állt a magyarországi elektronikai piac – hangzott el a Media Markt október 27-i sajtóeseményén. A tavaly év eleji állami támogatások, transzferek ugyanis csak a tavalyi év végig tartották víz fölött a fogyasztást, amikor viszont ezek a pénzek elfogytak, az elektronikai cikkek iránt kereslet is bezuhant. Ez pedig az idei novemberi Black Friday, de a karácsonyi időszakra is komoly kihatással lehet.

„Mi azt látjuk, hogy a 2023-as év egyértelműen a kijózanodás éve a 2022-es év után” – nyitotta meg a Media Markt október 27-i sajtóeseményét Szilágyi Gábor, a cég ügyvezető igazgatója. A szakember beszámolt arról, hogy az inflációs nyomás a keresletet illetően némileg később gyűrűzött be Magyarországra, mint nyugaton. A tavalyi választások körüli állami transzferek, mint például az SZJA-visszatérítés vagy plusz nyugdíj magasan tartották az elektronikai ipari cikkek iránti keresletet. Ezek a pénzek viszont 2022. év végére elfogytak, ezzel párhuzamosan pedig az elektronikai piaci is meredek esésbe kezdett.

Ez mára azt jelenti, hogy 2023 március-szeptember között az elektronikai piac értékben már 10 százalék fölötti esésben van. Darabszámban viszont még brutálisabb a helyzet, ugyanis a magyarok mintegy 20-30 százalékkal kevesebb terméket vesznek most, mint tavaly ilyenkor. A helyzet pedig a Media Markt vezetői szerint súlyos, ugyanis az infláció hiába csökken, egyre többet emészt fel a céges bevételekből, viszont a legnagyobb költségek (marketing, logisztika, humánerőforrás, energia) kétszámjegyű növekedésen vannak túl.

Nagy kérdés lesz 2024-ben, hogy ki tudja megállítani az árbevétel szint csökkenését, illetve növelni ezt. Aki viszont ezt nem tudja kimozogni, az nagyon nehéz helyzetbe fog kerülni a jövő évben

- hangsúlyozta Szilágyi Tibor, aki kiemelte, ők

semmi jelét nem látják annak, hogy pozitív irányba változna a makrogazdasági környezet.

Mi lesz az év végi időszakkal?

Az idei év végi időszak értelmezéséhez érdemes kiemelni azt, hogy a magyarországi 2022-es kiugró év, egyértelműen a már említett kormánytranszfereknek volt köszönhető. Ehhez képest Szilágyi Gábor szerint biztos a visszaesés. Az ügyvezető szerint a tavalyi évi pénzosztás komoly turbulenciát okozott a kiskereskedelemben, ezt követte most a kijózanodás. Ezzel együtt a vezető azt is közölte, hogy azért a 2023-as év várhatóan jobb lesz, mint a 2021-es.

A tavaly novemberi, decemberi számokhoz képest viszont így is minimum 5, de akár 10 százalékos visszaesést is el tud képzelni a cégvezető. Szilágyi Gábor szerint az segíthetne, hogyha év végére újra reálbéremelkedésről tudnánk beszélni, de véleménye szerint ez inkább 2024-es történet lesz majd. Bombera Zsolt, a Media Markt omnichannel értékesítési igazgatója kitért arra, hogy a vásárlói szokások is komoly változáson mennek keresztül.

Tavaly például az energiaválság miatt nagyon keresték az energiatakarékos gépeket. Idén viszont újra a szórakoztató elektronika mehet majd nagyon az év végi akcióknál, amiket várnak a vásárlók. Bobmera Zsolt szerint a várakozás tényleg nagy, ugyanis a brutálisan elszálló infláció miatt nagyon tudatosak lettek a fogyasztók, akik most nagyon vadásszák a kedvezményes árakat.

Bombera Zsolt elmondta azt is, hogy a Covid utáni online vásárlási felfutás is visszarendeződött. A vásárlók ugyanis egyértelműen tömegesen visszatértek a boltokba, és ott vásárolnak. Magyarországon a Media Markt esetében az értékesítés 70 százaléka boltokban, és csak 30 százaléka történik online. A vezető szerint ezzel Európában egyértelműen a konzervatívabb országok közé tartozunk.

Földbe álltak az áruhitelek is

A Media Markt vezető beszámoltak arról is, hogy az elszálló kamatok miatt gyakorlatilag földbe álltak az áruhitelek is. Bombera Zsolt elmondta azt is, hogy náluk az árbevétel 7-8 százaléka általában az áruhitel, ez viszont idén 5-5,5 százalékra eshet vissza. Az elszálló kamatok miatt természetesen a 0%-os THM ajánlatok is alábbhagytak, természetesen azért, mert ez a kereskedőnek így jóval nagyobb költség lett volna.

Ehhez képest a szakértők arról is beszámoltak, hogy sok esetben még a 15 százalékos THM-mel rendelkező áruhitelek is vonzóak tudtak lenni a vásárlók számára. Az áruhitelek visszaesése viszont nem magyar sajátosság, ugyanez figyelhető meg Ausztriában, Németországban, de Olaszországban is.

(Címlapkép - Kovács Tamás, MTI/MTVA)