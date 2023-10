Újabb akcióbombát dobott le az Aldi: vajon mi lesz erre a Lidl, Penny válasza?

Újabb termékek esetében csökkenti árait az Aldi Magyarország, most a virág- és az akácmézet kínálja olcsóbban – közölte a diszkontlánc.

Október 20-ától alacsonyabb áron juthatnak hozzá a méztermékekhez az Aldi vásárlói, így az ALDI Grandessa 500 gr akácméz 2399 forint helyett 2199 forintba kerül, a 900 grammos Grandessa virágméz ára 2599-ről 2299 forintra csökken, és a Grandessa virágméz adagolóban 250 gr fogyasztói ára 899 forint helyett 799 forint lesz – közölte a diszkontlánc, hozzátéve: természetesen mindhárom termék kizárólag magyar forrásból érkezik az áruházlánc polcaira.



„Mindig igyekszünk kihasználni azokat a lehetőségeket, hogy amikor kedvezőbb beszerzési árakat tudunk elérni, ezeket az előnyöket továbbítsuk a vásárlóinknak. Az éves mézbeszerzési tenderünk révén most tartósan csökkentett áron kínáljuk a virág- és akácmézet” – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. országos ügyvezető igazgatója.

Ahogyan azt pár napja megírtuk, nem ez volt az első akcióra vonatkozó dobása a bolthálózatnak. Legfrissebb akciós kiadványában már karácsonyi dekorokat hirdet, emlyekre a vásárlók október 19-21. között csaphatnak le. A hirdetés középpontjában a fényfüzérek állnak, ebből meglehetősen sokat kínál most a diszkont. Van amelyik 1199, van amelyik 4499 forintba, de olyan is akad, ami 5499 forintba kerül. A fényfüzérek mellett is a világításé a főszerep, lehet kapni LED-teamécsest 1199 forintrét, de illatgyertyát is 799 forintos ár helyett 499-ért.