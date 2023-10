Idejekorán robbantotta az akcióbombát az Aldi: egy éve vártak erre a magyar vásárlók

Nem várt különösebben sok ideig az Aldi, október utolsó előtt hétvégéjén már bőven lehet majd karácsonyi díszeket, dekorokat vásárolni a diszkontban.

Legfrissebb akciós kiadványában az Aldi már karácsonyi dekorokat hirdet. Ezekre a vásárlók október 19-21 között csaphatnak le. A hirdetés középpontjában a fényfüzérek állnak, ebből meglehetősen sokat kínál most a diszkont. Van amelyik 1199, van amelyik 4499 forintba, de olyan is akad, ami 5499 forintba kerül. A fényfüzérek mellett is a világításé a főszerep, lehet kapni LED-teamécsest 1199 forintrét, de illatgyertyát is 799 forintos ár helyett 499-ért.

Forrás: Aldi akció újság

(Címlapkép - Róka László, MTI/MTVA)