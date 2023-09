Sírhatnak a cukorimádó magyarok: ami most történik velük, az az igazi árapokalipszis

Elképesztő mértékben megugrott egy kiló cukor ára, egy év alatt több mint 60 százalékkal kerül többe ez az alapvető élelmiszer. Mi okozza ezt a súlyos áremelkedést, és vége lehet-e egyáltalán? A Pénzcentrumnak nyilatkozó szakértők ezzel kapcsolatban (sem) tudtak jó híreket mondani.

Talán csak 1945-ben, a háborút követő magyarországi hiperinfláció közepette láthattunk olyat, ami most történt meg egy kiló cukor árával. A KSH friss adatai szerint 2023 júliusához képest 55 százalékkal, az egy évvel korábbi adatokhoz viszonyítva pedig 64,9 (!!!) százalékkal drágult ez az alapvető élelmiszer - erről ma reggel lapunk is beszámolt. Bár a szakértők korábban is figyelmeztettek erre, ekkora árrobbanásra biztosan senki sem számított. Szakértőket kérdeztünk az árrobbanásról, akiknek egyáltalán nem tudtak jó hírekkel szolgálni a továbbiakat illetően sem.

Baj van a világpiacon is

Nagyon megugrott a cukor világpiaci ára, ez gyűrűzött be a magyarországi árakba is - tudtuk meg Vámos Györgytől, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkárától. A szakértő szerint mivel a termék sokáig az élelmiszer-árstop hatálya alá tartozott, most egyszerre nem lehet drágábban adni, a beszerzési ár azonban az olcsósítást sem lehet a végtelenségig vinni.

A cukor esetében - mint minden más, egykor árstopos terméknél - az a helyzet, hogy az az ár, amit most látunk, minden esetben a beszerzési ár. Ennél olcsóbban lehetne adni ugyan, de az azt jelentené, hogy a kereskedők már a bekerülési költséget sem tudnák fedezni. A kereskedőnek a cukor áránál meg van kötve tehát a keze, nem ő találja ki, hogy mennyiért adja, hanem a beszerzési árat kell alkalmaznia - ez a beszerzési ár viszont most rendkívül magas a világpiaci árak miatt, ami átgyűrűzött

- fogalmazott Vámos György a Pénzcentrumnak.

Ennél jóval konkrétabb válaszokat kaptunk Braunmüller Lajostól. Az Agrárszektor főszerkesztője szerint teljesen egyértelmű, hogy az árstopok kivezetése tehet a brutális cukordrágulásról.

A kirívó árnövekedést egyértelműen az árstop július 31-i kivezetése okozta, amely addig elfedte a cukor termékpálya fundamentális változásait - hasonlóan a többi árstopos termék esetében is. A cukorágazatban a költségek jelentősen nőttek az elmúlt több mint egy évben. Az energiaárak emelkedése, az alapanyag drágulása és a munkabérek növekedése Európa-szerte drágították a cukor előállításának költségeit, amelyet ráadásul a tavalyi időjárás is tovább erősített. A 2022-es aszály révén Európa több termelőterületén gyenge termést takarítottak be a gazdák

- fogalmazott a szakértő. Elmondta azt is: nem tett jót az árnak az sem, hogy a termés messze elmaradt az előző évek számaitól.

Magyarországon kifejezetten rossz termés volt - jóllehet a hazai cukorrépa-termőterület már a korábbi években is jelentősen csökkent, és ma már meg sem közelíti a nyolcvanas évek számait. Az európai répacukor-előállítók mindezen hatások miatt jóval drágábban termeltek, a költségnövekedést pedig más országokban érvényesíteni is tudták. Magyarországon az árstop miatt ez akadályokba ütközött, ám annak kivezetésével idehaza is igazodtak a fogyasztói árak a piaci realitásokhoz

- tette még hozzá ehhez Braunmüller Lajos.

A kapcsolódó termékek sem ússzák meg

Az Agrárszektor főszerkesztője azt is elmondta: arra is fel kell készülni, hogy a cukor drágulása még számos terméket ránthat magával.

Egészen biztosan megjelenik a cukor drágulása mindazon termékek árában, amelyekben répacukrot használnak fel alapanyagként. Ennek mértéke azonban nagyon változó lehet, számos, magas szinten feldolgozott termékben az energia, a munkaerő költsége és a brandérték többet nyom a latban, mint az alapanyagár, különösen igaz ez a prémium kategóriás, illetve a luxustermékek esetében. Fontos megjegyezni, hogy számos élelmiszertermékben (például üdítőkben) nem répacukrot, hanem a kukoricából készült izocukrot használják, így ezeknél nem érvényesül ez a hatás

- mondta Braunmüller Lajos. Mivel a hazai termelés mindennek tetejében alig a negyedét fedezi a hazai fogyasztási igényeknek, így egyre inkább az importra támaszkodik - ez pedig, mint fentebb már láthattuk, egyre magasabb árakat eredményez.

Magyarország éves répacukor felhasználása hozzávetőleg 300 ezer tonna, míg a hazai termelés 80 ezer tonna körül alakul. Az ország ezért jelentős répacukor-importőr, a behozatal minden évben meghaladja a 200 ezer tonnát. Érdemes megjegyezni, hogy ennek jelentős részben az az oka, hogy hazánk éghajlata egyre kevésbé alkalmas a cukorrépa termesztésére, ennek a növénynek ugyanis egyenletes és bőséges csapadék kell, amely a legtöbb évben ma már nem adott. A cukorrépa termesztésre ezért északabbi régiókra tevődik át, Németország és Franciaország északi részén, a Benelux államokban, Lengyelországban lényegesen kedvezőbb adottságok vannak a cukorrépa termesztéséhez. Magyarország ugyanakkor az adottságainkhoz jobban illeszkedő izocukor-termelésben nagy növekedést élt meg az elmúlt évtizedekben, ehhez ugyanis nem cukorrépát, hanem kukoricát használnak alapanyagként

- tette hozzá az Agrárszektor főszerkesztője. Persze nem a cukor az egyetlen élelmiszer, ami nagyon komoly dráguláson ment át: