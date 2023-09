Tőrt döfött a magyarok szívébe az árstop kivezetése: itt a matek, ennyivel drágult a cukor, a hús azóta

Az elmúlt egy hónap legnagyobb érdekesség az árak alakulása szempontjából egyértelműen az volt, miként változott meg több mint egy év árstop után az érintett termékek ára. A nagy vesztes egyértelműen a kristálycukor lett, ami voltaképpen 100-szor jobban drágult, mint amekkora az átlagos, országos havi drágulás mértéke volt. De nem tettük zsebre a sertéscomb és a csirkemell drágulását sem. Éves szinten pedig a mosópor és a brikett drágulása is igen fájó volt.

2023 augusztusában 16,4 százalékkal voltak magasabbak átlagosan az árak Magyarországon az egy évvel korábbi, azonos időszakhoz képest. Az átlagos infláció mértéke azonban csak a jéghegy csúcsa, ha az összes termék igazi árváltozására vagyunk kíváncsiak. A mostani időszakban is voltak ugyanis olyan áruk, amiknek az átlagára ennél az értéknél jóval nagyobb mértékben nőtt.

Sőt, az augusztusi adatok megjelenésével most már azt is tudjuk, hogy az árstopok kivezetése pontosan mekkora drágulást jelentett a szóban forgó termékek esetében. Elől járóban annyit, volt egy olyan befagyasztott árú termék, ami egyetlen hónap leforgása alatt 70 százalékkal drágult átlagosan. Rossz hír továbbá, hogy azért a többi ex-árstopos élelmiszernek ha nem is ilyen mértékben, de azért emelkedett az ára.

Meddig tudnak még elszállni az árak?

Ha mélyebben az éves statisztikák mögé nézünk, láthatjuk hogy továbbra is tömegével vannak olyan termékek Magyarországon, amiknek az átlagos fogyasztási ára sokszorosa az országos átlagénak. A legfájdalmasabb ezek közül messze a kristálycukor, ami egy év leforgása alatt 72 százalékos áremelkedésen ment keresztül. És ami még ennél is durvább, hogy a cukor esetében, mivel nagyon sokáig árstopos termék volt, ez a mértékű drágulás igazából egyetlen hónap alatt, 2023 július-augusztus között ment végbe.

A cukor mellett dobogós dráguló volt egy éves viszonylatban a mosópor és a brikett is. A brikett azért is fájhat sokaknak, mert ennek a terméknek a mázsás ára egy évvel korábban 10 ezer forint volt, most viszont már 17 (!) ezer forint. Hatvan százalék fölött drágult még az egységes fűrészelt tűzifa mázsája és a sárgarépa kilója is. De ötven százalék fölött emelkedett az átlagára a sónak, a vöröshagymának, és a vezetékes gáz köbméterének is. Miközben a top10-be még 40 százaléki fölötti éves átlagos drágulással bekerült még a vezérelt villamos energia (10 kWh) és a csemege fűszerpaprika is.

A top10-en kívül egyébként még 13 olyan terméket találtunk, aminek az átlagára a vizsgált időszakban 30-40 százalék közötti mértékben emelkedett. Szomorú hír, hogy ebben a csomagban is többnyire élelmiszereket találunk, olyanokat mint: a kési burgonya, a mirelit hasábburgonya, az iskolai ebéd, de a mogyorós csoki, a hamburger, a kakaópor és a körte is jócskán megdrágult. Az élelmiszereken kívül sokaknak fájhat még az öblítő, de a gázolaj drágulása is.

Árstop ki, drágulás be

Az éves adatok mellett most különösen érdekes volt megvizsgálni az egy hónapos változásokat is, hiszen augusztus elsejével kivezetésre került a több mint egy éve érvényben lévő árstop. Ennek aztán persze meg is lett a várható eredménye, az árstoppal érintett termékek egytől-egyig jóval magasabb mértékben drágultak a nyár utolsó hónapjában, mint amekkora az átlagos országos havi drágulás volt (0,7%).

A havi drágulása éllovasa a már említett kristálycukor volt, aminek júliusról augusztusra 71 százalékkal emelkedett az ára. Ez azt jelenti, hogy a cukor ára 101-szer nagyobb mértékben emelkedett a havi országos átlagos dráguláshoz képest. Ugyancsak havi rekorder lett a sertéscomb és a csirkemell is. Ezek 16-15 százalékkal került több augusztusban, mint szeptemberben. De a top10 havi dráguló közé befért még az ex-árstopos 2,8 százalékos UHT tej is.

A kivezetésben értintett termékek mellett azért 10 százalék feletti mértékben emelkedett a gázolaj ára is ez alatt az egy hónap alatt, de befért még az élbolyba a benzin, a frottírtörölköző és a folyékony szappan is. Az éves és havi drágulás mellett az augusztusi inflációs adat még több szempontból fontos, ha érdekel, hogy miként befolyásolhatja például a várható többletnyugdíjat, kattints IDE, illetve ha látni akarod, hogyan drágul az éves autópályamatrica díja, akkor pedig IDE!