Újabb áremelkedés az IKEA-ban: egyre drágábbak a magyarok kedvenc bútorai

Idén márciushoz képest is több, kedvelt bútordarab ára is megdrágult az IKEA-ban, azonban szerencsére ezzel párhuzamosan soknak csökkent is az ára az elmúlt hónapokban. Az áremelés viszont egyáltalán nem meglepő: a cég még januárban jelentette be, hogy a tavalyihoz hasonlóan idén is lesznek kisebb áremelések év közben, amit azóta is érzékelhetünk a pénztárcánkon hónapról hónapra. Van olyan termék is a listánkon, ami március óta 41 százalékkal drágult. Jó hír azonban, hogy a 21 vizsgált termék közül 3-nak is csökkent, míg 15 terméknek változatlan maradt az ára.

Még az év elején jelentette be az IKEA, hogy 2022-höz hasonlóan az idén is várhatóak áremelések, annak ellenére is, hogy tavaly többször is többszámjegyű emelés volt a bútorárúháznál a háborúra és az inflációra hivatkozva. A korábbi katalógusok és a webshopon feltüntetett árak alapján a legnépszerűbb bútorok között is találunk olyat, ami csak a legutóbbi, márciusi összesítésünk óta is 41 százalékkal drágult.

A 21 vizsgált termék között azonban – a márciusi adatokkal ellentétben – több olyan bútort is találtunk, aminek csökkent az ára. Ráadásul 15 terméknek nemhogy nem lett drágább, de változatlan maradt az ára.

Márciusi összesítésünkhöz hasonlóan most is jellemzően a drágább termékek árai emelkedtek meg inkább: A HEMNES 8 személyes komód ára 99990 forintról 129900 forintra emelkedett, ami 29 százalékos áremelkedést jelent az elmúlt négy hónapban. Ezzel ez a termék drágult a legjobban, hiszen a Billy üvegajtós könyvszekrény 1000 forinttal lett drágább, miután 73990 forintról 74990 forintra nőtt az ára. A TäRNÖ összecsukható asztal ára pedig, amihez két szék is tartozik, 22970 forintról emelkedett meg 32550 forintra. Ezzel előbbi bútor 13 százalékkal, míg utóbbi 41 százalékkal kerül többe, mint márciusban.

A korábbiakkal ellentétben az olcsóbb kategóriás termékeknek nem változott az ára az elmúlt hónapokban, azonban érdemes lehet megnézni, hogy az egyes termékek mennyire drágultak meg az elmúlt 4 évben. A LACK falipolc például 2019-ben még csak mindössze 1490 forintba került, míg most ugyanazért a polcért 4290 forintot kell fizetnünk az IKEA-ban. Ez 188 százalékos drágulás barátok közt is, magyarán közel háromszor annyiba kerül ez a termék, mint négy éve.

De más, drágább termékek is jelentősen drágultak ezalatt az idő alatt. Ilyen a már említett HEMNES 8 fiókos komód is, ami 64990 forintba került még 4 évvel ezelőtt, most viszont 129900 forintot kell érte fizetni, azaz dupla annyiba kerül a termék. Emellett a KNOXHUL konyhának is jócskán, 174 százalékkal emelkedett az ára. Ezért a bútorért 2019-ben 39990 forintot kellett fizetnünk, azonban ma már 109480 forintba kerül ugyanaz a termék. De hasonló a helyzet az INGATORP meghosszabbítható asztallal is: 59990 forint helyett idén már 129900 forintba kerül, ami 117 százalékos áremelkedést jelent.

Azonban szerencsére, márciushoz hasonlóan arra is találtunk példát, hogy valaminek csökkent az ára. A 21 vizsgált termék közül ilyen a BRIMNES ágykeret tárolóval és fejtámlával, ami még márciusban 150990 forintba került, míg mostanra lecsökkent az ára 144990 forintra. Ez 3 százalékos árcsökkenést jelent. Az ágykeret mellett pedig a LACK TV állvány és a rekord dráguláson átesett LACK falipolc ára is csökkent. Előbbi 7990 forint helyett jelenleg 6490 forintba kerül (18 százalékkal lett olcsóbb), míg utóbbi ára 4790 forintról 4290 forintra változott (10 százalékkal kerül kevesebbe).

Nemcsak az IKEA-ban szálltak el az árak

Cikksorozatunkban időről időre megvizsgáljuk, hogy mennyivel emelkedtek az IKEA árai, azonban ez az óriási emelkedés nemcsak a magyarok bútorboltjaira jellemző: ahogyan mindennek az ára, úgy a többi bútorbolt árai is jócskán megemelkedtek az elmúlt évek alatt.

A KSH adatai alapján pedig sokkolóak az áremelkedések. Csak tavaly június óta

a telekárpitozott sarok ülőgarnitúra 10 százalékkal,

a konyhaszekrény alsórész elem 15 százalékkal,

míg az étkezőasztal 28 százalékkal lett drágább átlagosan.

És ez csak az elmúlt egy év, a Pénzcentrum gyűjtése szerint ugyanis a pandémia első hullámának vége óta az étkezőasztalok átlagosan 91 százalékkal kerülnek többe, de a konyhaszekrény alsórész és a sarok ülőgarnitúrák árai is jócskán megemelkedtek: előbbi 57 százalékkal kerül többe most, mint 2020 júniusa, míg utóbbi 47 százalékkal.

Jó hír viszont, hogy a drágulás – az építőipari alapanyagokhoz hasonlóan – egyértelműen lassulni látszik. Január óta ugyanis az ülőgarnitúra ára elkezdett csökkenni, illetve év eleje óta már csak egyszámjegyű az ár növekedés a másik két bútor esetében: a konyhaszekrény elem 4, miközben az étkezőasztal 9 százalékkal lett drágább szeptember óta. Persze ez nem jelenti egyértelműen a bútorinfláció végét, de mindenesetre pozitív látni, hogy az elmúlt hónapokban folyamatosan csökkent a drágulás mértéke.