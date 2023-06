Fontos változás élesedik a magyar boltok kasszáinál: figyelem, rengeteg vásárlót érint!

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A SZÉP kártya felhasználók, az élelmiszerüzletek, de még a munkáltatók számára is kedvező változást jelenthet, hogy augusztustól ismét lehetővé válik a hideg élelmiszervásárlás és az éves kedvezményes keret is emelkedik. Az intézkedés akár az élelmiszerboltok forgalmának csökkenését is megállíthatja

Nagy segítséget kapnak a SZÉP kártya birtokosok és az élelmiszerüzletek is azzal, hogy idén augusztus 1-jétől ismét öt hónapig használható lesz a juttatás hideg élelmiszer vásárlásra. Tavaly ugyanis a február 1-től július 1-ig terjedő időszakban a K&H SZÉP kártya költések 26 százalékát fordították élelmiszervásárlára, ami azt mutatja, hogy a kártyabirtokosok jelentős része élt ezzel a lehetőséggel - derült ki a pénzintézet közleményéből. Erre nagy szükség is van, hiszen a legutóbbi hivatalos adatok alapján fokozatosan csökken a kiskereskedelmi forgalom. 2023 áprilisában az előző év azonos időszakához képest jelentős mértékben, 12,6 százalékkal mérséklődött – ezen belül is az élelmiszer és élelmiszer jellegű vegyes kiskereskedelemben a forgalom volumene 8,6 százalékkal lett kisebb. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! A hideg élelmiszervásárlás újbóli bevezetése mellett az is segíti a juttatás felhasználását, hogy idén januártól ténylegesen megszűntek az alszámlák: az év első 5 hónapjában 3,4 százalékkal nagyobb forgalmat bonyolítottak le SZÉP kártyával, mint tavaly ugyanebben az időszakban – akkor azonban élelmiszervásárlásra is fel lehetett használni. Az év első öt hónapjában több mint 12 milliárd forintos forgalom volt SZÉP kártyán, és május végén több mint 7 milliárd forint keret állt rendelkezésre. Emellett az elfogadóhelyek száma is fokozatosan emelkedik, ami szintén segíti a juttatás felhasználását: országosan több mint 40 ezer helyen használható SZÉP kártya. Felkészülés az élelmiszervásárlásra Az újból életbe lépő hideg élelmiszervásárláshoz a SZÉP kártya kibocsátóknak és kártyaelfogadó (POS) terminálok szolgáltatóinak is fel kell készülniük. Azokkal a boltokkal, ahol még nincs vagy már felmondták a szerződést, elfogadói szerződést kell kötnie a SZÉP kártya kibocsátóknak, ahol pedig megmaradt, ott a terminállisták frissítése és a SZÉP kártya elfogadás POS hálózat által történő újbóli beállítása lehet szükséges. Többet is költhetünk A május végi adatok alapján az aktív K&H SZÉP kártya birtokosok nagyjából egy százaléka érte el vagy haladta meg a 450 ezer forintos éves kedvezményes juttatási keretet, év végéig pedig az aktív kártyabirtokosok 10 százaléka érheti majd el. Az egyszeri, kedvezményes adózás mellett nyújtható, legfeljebb 200 ezer forint juttatás így nagyjából minden tizedik kártyabirtokost érinthet. Ez a munkáltatók számára is segítséget jelenthet, hiszen így adókedvezmény mellett tudnak reálbércsökkenést kompenzálni a munkatársak számára. LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 15 millió forintot, 20 éves futamidőre, már 8,54 százalékos THM-el, és havi 127 668 forintos törlesztővel fel lehet venni az UniCredit Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 9,01% a THM; a Raiffeisen Banknál 9,15%; a K&H Banknál 9,23%, az Erste Banknál pedig 9,63%; míg a MagNet Banknál 9,71%-os THM-mel kalkulálhatunk. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x) Érdemes ellenőrizni az egyenleget A veszélyhelyzeti szabályozás miatt a 2022. október 15. után jóváírt juttatások esetén is felmerülhet az egyszeri 15 százalékos díj terhelése. A következő díj terhelési időpontja 2024. március 20-a lesz, azonban érdemes ellenőrizni az egyenleget, és a díjjal terhelendő juttatásokat is felhasználni.

