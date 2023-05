Pilóta keksz: ismét kapható, de már brutál áron árulják a boltokban a nagy visszatérőt

Több hónap után végre visszakerült a boltok polcaira a Pilóta keksz, az ára 850 forint környékén van. A hírek szerin az energiaválság mellett gyártókapacitásban felmerült gondok, valamint alapanyag- és csomagolóanyag hiány állt eltűnésének a hátterében.

Ismét kapható a boltok polcain a magyarok nagy kedvence, a Pilóta keksz, mely hónapokig nem volt kapható a boltokban, most pedig 800 forint felett lehet hozzájutni a 180g-os hengeres kiszereléshez, amiben nagyjából 10 darab van.

Többen fel is háborodtak az új árán: az Auchanban 849 forint, a Tescóban szintén ennyi, és a Kifli.hu-n is.

Ezen nem is szabad csodálkozni, hiszen az infláció mértéke Magyarországon még mindig 24 százalék, de az élelmiszerek drágulnak a leginkább. A háztartási keksz például 70 százalékkal kerül többe, mint egy évvel ezelőtt.

Az eredeti és változatlan receptúrával készülő Pilótát május 19-től kezdte kiszállítani a Mondelez kiskereskedelmi partnereinknek, és tervei szerint július elejére immár országszerte a legtöbb kiskereskedelmi egységben elérhető lesz a népszerű szendvicskeksz - írta májusi közleményében a cég. Első körben a klasszikus Pilóta tér vissza a boltokba, majd júliustól a Pilóta Tripla kakaóst is visszavezetik.

A hírek szerin az energiaválság mellett gyártókapacitásban felmerült gondok, valamint alapanyag- és csomagolóanyag hiány állt a háttérben.

Nyerészkedők is megjelentek

Azelőtt hónapokig hiánycikk volt a magyar boltokban, és egyből meg is jelentek a nyerészkedők: a különböző hirdetési oldalakon csillagászati árért árulnak egy-egy utolsó terméket. Van, aki például 10 000 forintot kért két csomag édességért. Ennél persze olcsóbban is lehet Pilótára bukkanni, van aki 1 900 forintért is árulja.

Süsd meg otthon, talán olcsóbb...

Jámborné Erika kolléganőjének receptje alapján azonban bárki elkészítheti otthon: