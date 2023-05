Megindult a roham a roham a magyar boltokba a jó idővel: ezek lehetnek a nyár slágertermékei

Nyáron a vásárlói szokások is változnak, hiszen egészen más termékek kerülnek előtérbe a meleg idő beköszöntével. A nyári hónapokban a magyarok körében is az olyan termékek a legkeresettebbek, amelyek segítségével élvezetesebbé tehetik a szabadidős tevékenységeket és könnyebbé a kertészkedést, a grillezést és az otthoni munkákat.

A nyári hónapok során a különböző ventilátorok, léghűtők és mobilklímák abszolút sztárterméknek számítanak. Az eladások felfutása már a tavasszal elindul, de a nyári hónapok során egyértelműen ezek a termékek a legkeresettebbek az Euronics kínálatában. Az állóventilátorokból 2022. június és július között 90-szer több terméket adott el az áruházlánc, mint ugyanez év áprilisban és májusban összesen. Ezzel egyidőben a mobilklímák iránti kereslet is megnőtt. Az időszak során mobilklímából is 40-szer többet adtak el, mint április-májusban. A harmadik legnépszerűbb kategória az oszlopventilátoroké, melyek előnye, hogy kis helyen, akár a szoba egyik sarkában is elférnek, mégis az egész helyiséget hűthetjük vele.

Szabadidő a szabadban, sport minden mennyiségben

A jó idő természetesen a szabadidős tevékenységek iránti igényt is megteremti. Az áruházláncnál a tavaszi időszakban a túra- és tábori felszerelések a legkeresettebb sporteszközök, kiegészítők, de a nyári időszakban is aktív az érdeklődés a sátrak és a hozzá kapcsolódó kellékek iránt.

Egy nagyon komoly trend jelenleg a vízisportok területén a SUP: a tavaly tavaszi időszakhoz képest a nyári hónapokban több, mint tízszeresére nőtt a kereslet. E tevékenységhez kapcsolódóan a kiegészítő vízálló termékeket is keresik a vásárlók, ilyenek a különféle 5-20 literes zsákok, a vízálló telefontokok. A kültéri sportoknál a pingpong örök klasszikus, de a mobil kosárpalánkok és focikapuk iránti igény is folyamatosan nő. A kerékpáros kiegészítők között a sisakok, szerszámok, karbantartási eszközök, biciklis táskák és órák, valamint a kerékpárszállítás eszközeinek forgalma is megnő. A hagyományos rollerek és gördeszkák újra divatba jöttek, de a longboardok trendje is kezd begyűrűzni hazánkba. A trambulinok népszerűsége jelenleg kisebb visszaesést mutat, pedig a pandémia idején a kereslet ezek iránt kimagasló volt.

E-mobilitás az új hívószó

Az elektromos mikromobilitás eszközei, mint a gyors, környezetbarát közlekedés és persze sportolási lehetőség is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

E kategória egyik meghatározó termékköre az E-rollereké, amelyek forgalma már márciustól felfutásnak indul és május végéig felfelé ívelő trenden van. A nyár során végig kiemelkedő forgalmat tapasztalunk, de júliustól már 10-15%-kal csökkenő trendre fordul, szeptemberre pedig az átlagosra esik az igény irántuk. Az E-kerékpárok keresletét negatívan befolyásolja, hogy az állami támogatás korábbi kerete kimerült, és egyelőre nem tudjuk várható-e ezek újraindulása

– monda el Gulyás Péter az Euronics játék és sport kategória beszerzője.

Indul a grillszezon is

A grillszezon a jó idő kezdetével indul be, március közepétől egészen szeptember-október közepéig tart. Nemrég kezdtek divatba jönni a pizzakemencék, melyekből elektromos, gázos és vegyes tüzelésű is kapható. „A fanatikus grillezők időjárástól függetlenül hódolnak a kedvenc hobbijuknak. Az eladási számaink ugyanakkor azt mutatják, hogy júniusban fut fel igazán a grillek és grilltartozékok kereslete. Tavaly májushoz képest júniusban 5-ször annyi, és júliushoz képest is 63%-kal több faszenes grillt adtunk el júniusban. A pizzakemencéket már nálunk is előszeretettel keresik a vásárlók. Ezeket az eszközöket az év bármely szakaszában tudja használni a fogyasztó, kevésbé van szezonális jellegük, mint a grilleknek” – tette hozzá Barhács Zita az áruházlánc family line beszerzője.

A kertibulik kellékei

Végül érdemes még megemlíteni a különféle partihangszórókat és boomboxokat is, melyek forgalma nyáron 10-20%-kal nő, illetve hasonlóan nyári slágertermékek a szódagépek és a hozzájuk árult szirupok is, amelyek forgalma a tavaszi időszakhoz képest 65%-kal nőtt tavaly.