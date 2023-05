Ők lehetnek a kötelező bolti akciók nagy vesztesei: erre kevesen gondoltak, sok vásárló járhat pórul

Aggódnak a hazai kisbolttulajok, eddig is nehezen tartottak lépést a multikkal, de a kötelező akciók miatt még rosszabb lehet a helyzet – írja a Népszava.

Kisebb településeken megkérdezett üzlettulajdonosok attól tartanak, hogy megmaradt vásárlóikat is elszívják a nagy láncokkal a kötelezővé tett akciózással – derült ki a cikkből. A megkérdezettek többsége szerint mostantól még nehezebb lesz életben tartaniuk az üzletet.

Egyikük szerint ez az utolsó szög a kisboltok koporsójában: "Minket ugyan nem érint, hiszen hol vagyunk a félmilliárdos forgalomtól, de ezzel az utolsó vevőket is elveszítjük. A bevásárlásokból eddig is csak morzsák jutottak, a vevők jellemzően a napi pékáru, felvágott, tej miatt jöttek, minden másért mentek a diszkontba" – fogalmazott, hozzátéve hogy nem tud árat engedni, hiszen az árstopból fakadó veszteségét is alig tudja kigazdálkodni. Egy másik tulajdonos szerint, azt hitték az árstopnál nem jöhet rosszabb, „erre tessék”.

Voltak persze olyan tulajdonosok is, akik szerint nem vészes a dolog, hiszen a kistelepülésektől messze találhatók csak olyan boltok, amiknél kötelező lesz az akciózás. Ezért pedig egyes tulajdonosok szerint senki nem fog 40-60 kilométert autózni. Az egyik tulajdonos szerint legnagyobb baj az inflációval van: "minden drasztikusan megdrágult, viszont az emberek ugyanannyit költenek, mint tavaly, vagyis kevesebb mindent vásárolnak. Inkább ezzel kellene valamit kezdeni" – fogalmazott.

