Elárasztották a katonák a magyar plázákat: ma van a nemzetközi Star Wars-nap

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

May the 4th Be With You - azaz “az erő legyen veled”! A nemzetközi Star Wars-nap apropóján összegyűjtöttük a hazai vásárlók körében legnépszerűbb termékek listáját a Csillagok háborúja univerzumából. A sort a LEGO tematikus építőkészletei dominálják, de Star Wars-mintás elektromos fogkefe, plüssfigura, és mobiltartó is megtalálható ezek között.

George Lucas utóbbi években sorozatok formájában is újjáéledő sci-fi univerzuma évszaktól függetlenül népszerű az online üzletek látogatói körében: a legtöbben a LEGO Star Wars építőjátékokat keresik a webáruházban, ez a keresőkifejezés folyamatosan a top 100 környékén között foglal helyet, több százzal megelőzve a szimpla Star Wars kereséseket. A legfrissebb hírek, időrendben ITT! Eladások terén is a LEGO-készletek uralják a Star Wars univerzumot az eMAG-nál: az utóbbi 12 hónapban a legnagyobb darabszámban a 24 apró meglepetést tartalmazó tematikus adventi naptárt, a Millenium Falcon zsebben is könnyedén elférő, microfighter változatát, illetve a Birodalom visszavág-ból ismert hógárdisták (snowtroopers) miniszettjét rendelték meg a webáruház ügyfelei. A kisebb gyerekeknek és gyűjtőknek szánt, kevés darabból összerakható készletek mellett a top 30-ba bekerültek kifejezetten eltökélt legósoknak tervezett szettek is, amelyek közül például az összerakása után asztaldíszként is bevethető Mandalóri sisak a legnépszerűbb. Az utóbbi egy év eladásait vizsgálva elmondható, hogy az olcsóbb, egyszerűbb LEGO-szettek közül az utóbbi években készült filmekhez és sorozatokhoz kapcsolódó készletek a népszerűbbek, a legdrágábban eladott szettek - például a birodalmi lépegető (AT-AT), a Millenium Falcon, vagy a Birodalmi Csillagromboló - tematikában a nyolcvanas években mozikba került első három filmhez kapcsolódnak. Várhatóan a Star Wars: Látomások animációs sorozat május 4-én debütált második évadához kapcsolódó termékek is népszerűek lesznek a vásárlók körében. EZ IS ÉRDEKELHET Durvul az árháború a boltokban: kőkemény akciókat jelentett be az Auchan és a Penny A hazai üzletláncok már az év eleje óta elindították az árháborújukat, azaz próbálnak minél több terméket alacsonyabb áron kínálni. Egy másik tematikus slágertermék az Oral-B gyerekek számára tervezett, Star Wars motívumokkal díszített Vitality elektromos fogkeféje, amelyhez a tematikában illeszkedő pótfejeket is sokan rendelnek online. A gaming relikviák közül az okostelefont tartani és tölteni képes Baby Yoda figura, illetve egy Mandalóri kontrollertartó az utóbbi évek legnépszerűbbike. JÓL JÖNNE 2 MILLIÓ FORINT? Amennyiben 2 millió forintot igényelnél, 60 hónapos futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót, havi 46 056 forintos törlesztővel az UniCredit Bank nyújtja (THM 14,41 %), de nem sokkal marad el ettől az MKB Bank 46 472 forintos törlesztőt (THM 14,57%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x) Az interneten többféle Star Wars-os ruhanemű érhető el, ezek forgalma nagyjából egyenletesen oszlik el, bár a férfiruházaton belül a yodás pólók valamiért egy kicsivel jobban fogynak a többinél - és a tematikus plüssjátékok közül is a gyerek Yoda a leginkább kelendő. Az utóbbi egy év legnépszerűbb Star Wars-játékai: LEGO Star Wars Adventi naptár

LEGO Star Wars Millennium Falcon Microfighter

LEGO Star Wars Hógárdista harci csomag

LEGO Star Wars Luke Skywalker (Vörös Ötös) sisak

LEGO Star Wars A Mandalóri sisak gyűjthető LEGO készlet felnőtteknek

LEGO Star Wars Millenium Falcon építő készlet játékűrhajóval

Címlapkép: Getty Images

NEKED AJÁNLJUK