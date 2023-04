Elképesztő formájú pénzérmét vezetnek be Magyarországon: ez hogy férne bele a pénztárcákba?

Hazánk elsőként alapított nemzeti parkja tiszteletére, az alapítás 50 éves jubileuma alkalmából 15 000 Ft névértékű ezüst, valamint 3 000 Ft névértékű színesfém emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) a Föld napjához közeledve. A különleges téglalap alakú emlékérmék a 2010-ben indult magyar nemzeti parkokat bemutató sorozat részeként jelennek meg, az Őrségi, a Duna-Dráva, a Duna-Ipoly, a Bükki és a Kiskunsági Nemzeti Parkot követve. A Hortobágyi Nemzeti Park emlékérméket Kereszthury Gábor iparművész tervezte.

A Hortobágyi Nemzeti Park hazánk első és legnagyobb kiterjedésű nemzeti parkja, amelyet 1973-ban alapítottak. Kezdetben a Hortobágyi Nemzeti Park 52 ezer hektárnyi területet foglalt magába, azonban a folyamatos bővítések és összevonások révén napjainkra megközelítőleg 82 ezer hektárra növekedett. Első nemzeti parkunk 1999 óta része az UNESCO világörökségének. Több mint kétezer éve őrzi látható bizonyítékát a hagyományos legeltető földhasználatnak, és példázza az ember és a természet harmonikus kapcsolatát. A puszta – mint a pásztortársadalom által formált kultúrtáj – egyedi jellegét biztosítja a kiemelkedő táji elemek mintázata és kombinációja, úgymint a végtelen horizont, amelyet megtörnek a távoli gémeskutak és a vadon élő, valamint háztáji állatok sziluettjei.

Az MNB Hortobágyi Nemzeti Park megnevezéssel 15 000 Ft névértékű ezüst emlékérmét és annak 3 000 Ft névértékű színesfém változatát bocsátja ki a nemzeti park alapításának 50. jubileuma alkalmából. Az emlékérmék elsődleges szerepe az ismeretterjesztés és a nemzeti értékeink bemutatása, a mindennapi fizetési forgalomban való használatuk kerülendő. A rajtuk szereplő névérték ezen érmék gyűjtői értékének megőrzését szolgálja. Az ezüst és a színesfém változat azonos érmeképpel jelenik meg, csak értékjelzésükben térnek el. Az emlékérméket Kereszthury Gábor iparművész tervezte - írja friss közleményében a központi bank.

Az emlékérmék a magyarországi nemzeti parkokat bemutató sorozat részeként jelennek meg, így témaválasztásukban, motívumvilágukban is a sorozat eddigi darabjait követik, amelyek előlapján az egyes nemzeti parkokra jellemző állat- vagy növényfaj jelenik meg, míg hátlapjukon egy tájrészlet vagy látképszerű épületábrázolás szerepel. A Hortobágyi Nemzeti Park emlékérmék a nemzeti park két jellegzetességét, a címerállatként is kiemelt darumadarat, illetve a pusztai látképet mutatják be, gémeskúttal a középpontban.

Az előoldalon a táj egyik legjellegzetesebb állatfajának számító, vízben gázoló darumadarak csoportja látható. Az ábrázolást jobbról a „DARU” felirat zárja le. Az emlékérmék kötelező alaki kellékei az előoldalon kerültek elhelyezésre: bal oldalon a „MAGYARORSZÁG” felirat, jobb oldalon, egymás alatti két sorban, fent a „15000”, illetve „3000” értékjelzés, valamint „FORINT” felirat, lent a „BP.” verdejel és a „2023” verési évszám olvasható.

Forrás: MNB

A hátoldalon hortobágyi pusztai látkép jelenik meg, háttérben a napkoronggal, középpontjában egy egyedi tájértékkel bíró gémeskúttal, amely a mai napig találkozási pontként szolgál az emberek és a természet számára. A központi motívum felett a „HORTOBÁGYI NEMZETI PARK” felirat olvasható. Az emlékérméket tervező Kereszthury Gábor iparművész mesterjegye a hátoldal bal alsó sarkában található.

Forrás: MNB

A 15 000 forint névértékű emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm. A színesfém változat réz (75%) és nikkel (25%) ötvözetéből készült, súlya 27 gramm. Mindkét változat mérete azonos, 39,6 x 26,4 mm-es fekvő téglalap, szélük sima.

Mindkét emlékérméből 5-5000 darab készíthető, az ezüstből tükörfényes (proof), míg a színesfémből selyemfényes (BU) kivitelben. Az emlékérmék értékközvetítő és ismeretterjesztő szerepének minél szélesebb körű érvényesülése érdekében a „Hortobágyi Nemzeti Park” ezüst emlékérme a rendelkezésre álló készlet függvényében a kibocsátást követő három hónapig, a színesfém emlékérme egy évig névértéken vásárolható meg 2023. április 21-től a Magyar Pénzverő Zrt. érmeboltjában (V. ker. Budapest, Báthory u. 7.) és webáruházában. Azt persze fontos megjegyezni, hogy az MNB az emlékérméket nem a mindennapi pénzforgalomba szánja, igaz ugyanakkor hogy ezek az érmék ugyanúgy elismert fizetőeszköznek számítanak Magyarországon.