Színt vallottak a magyarok a házhozszállításról: ezt már ők sem hajlandók tovább lenyelni

Az eddigieknél is nagyobb az igény az aznapi kiszállítás iránt, de sok vásárló már nem elégszik meg a félnapos időablakokkal sem, a vállalkozások számára pedig az energiaárak és az infláció növekedésével még fontosabbá vált a költséghatékonyság a kézbesítési feladatok teljesítése során. A tavalyi forró, száraz nyár emléke miatt a fenntarthatósági szempontok érvényesítése jelentősen felértékelődött, és a vásárlók megtartása érdekében a cégek nagyobb figyelmet fordítanak a futárok személyes kvalitásaira. Szakértők szerint ezek a trendek határozzák meg az e-kereskedelem és a házhoz szállítások fejlődését 2023-ban.

Az elmúlt évben bekövetkezett változások új kihívásokat teremtettek az e-kereskedelemben résztvevők számára - derül ki a DODO nemzetközi okoslogisztikai és technológiai vállalat közleményéből. A növekvő energiaárak rákényszerítik a szegmens szereplőit a költséghatékony működésre, míg az üzemanyagárak emelkedésével a kiszállítás költségeiben is hatalmas növekedés figyelhető meg. Ennek következtében még fontosabbá vált a házhoz szállítás során az útvonal-optimalizálás, valamint a felesleges útvonalak kiküszöbölése. Az adótörvények módosításai nyomán sok esetben a vállalkozások foglalkoztatási költségei is jelentősen megemelkedtek, az infláció elszabadulásával pedig a vásárlók megtartása még fontosabb, és egyben nehezebb feladat lett.

Első helyen a szállítás

Az e-kereskedelemben már nemcsak a webáruház dizájnja vagy a termékkínálat az, amely meggyőzi a vásárlókat arról, hogy az adott kereskedőnél rendeljék meg a számukra szükséges terméket, de az áru kézhezvételéig számos olyan tényező és logisztikai folyamat is befolyásolja a vevői elégedettséget, amelyek egyre nagyobb hangsúlyt kapnak a fogyasztói igények kiszolgálásában. A fogyasztói elégedettség felértékelődésével, most még jelentősebb feladat a meglévő vásárlók megtartása, ezért a házhoz szállítás sebessége és pontossága az eddigieknél is fontosabbá válik a kereskedők számára. A jelentős költségnövelő tényezők következtében az eddiginél is jobb megoldás a vállalkozások részére, ha szakértő logisztikai vállalatok szolgáltatásit veszik igénybe a kiszállítási folyamatok során. Mindezek nyomán az alábbi okoslogisztikai trendek és várakozások jellemezhetik az idei évet az e-kereskedelmi szegmensben.

Az online vásárlások során egyre inkább az aznapi házhoz szállítás válik a piaci normává, különösen a nagyobb városokban. Már nemcsak a vásárlók támasztanak növekvő igényt az interneten rendelt áruk minél gyorsabb kézhezvétele iránt, de az e-kereskedelmi szolgáltatók is határozott versenyelőnyként tekintenek a kiszállítás gyorsaságára. A kézbesítés azonban nem csupán a futárról és a szállításhoz használt járműről szól, hanem az összetett háttérszámításokról és az egész folyamatot vezérlő adatplatformról is. A gyorsaság iránti elvárás növeli a technológiai beruházások, valamint a hatékonyság maximalizálására irányuló törekvéseket is.

Finomhangolt logisztikai folyamatok

A logisztikai feladatok finomhangolása többek között azt jelenti, hogy a terméket az ügyfél által választott, lehető legrövidebb szállítási időablakon belül kézbesítik a futárok. A vásárlók alapvető elvárása az online rendelt termékek, élelmiszerek vagy éppen használati cikkek esetén, hogy minél hamarabb, és főleg olyan időpontban szeretnék kézhez venni a csomagot, amikor nekik alkalmas, amivel tudnak előre tervezni. A logisztikai feladatok és folyamatok pontosításával tehát növelhető a vásárlói elégedettség és az ügyfelek megtartása is.

A professzionális és hatékony aznapi logisztikai megoldásokat biztosító szállítópartnerrel való együttműködés lehetőséget nyújt a kis- és nagykereskedők számára, hogy új vásárlókat érjenek el, javítsák a fogyasztói élményt már meglévő ügyfeleik körében, és mindemellett kontroll alatt tartsák logisztikai költségeiket. A házhoz szállítást szakértő szolgáltatóra bízva nem szükséges saját autóflottát fenntartani, a HR-költségek is csökkenthetők és minimalizálhatók a kiszállítási folyamatokra fordított kiadások is.

Minél zöldebben

Egyre több kereskedelmi szereplő felismerte, hogy élhető környezetünk megtartása szempontjából mennyire fontos a károsanyag-kibocsátás visszafogása, és a nagyvárosi autós forgalom csökkentése. Ez nem csupán a dízelüzemű szállítások elektromos meghajtásúakkal való helyettesítéséből áll, hanem a futárok munkaterhelésének maximalizálásából és útvonalának optimalizálásából is. Ezek a folyamatok mind-mind technológiai beruházások révén valósíthatók meg, vagyis egy logisztikai szolgáltatónak elsősorban technológiai vállalatnak kell lennie ahhoz, hogy sikeres lehessen szakterületén.

A házhoz szállítást végző futár gyakran az egyetlen kapocs a kereskedő és a vásárló között, így viselkedése, modora nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a vevő újra vásárol-e az adott kereskedőnél. Éppen ezért egyre több logisztikai- és futárszolgáltató invesztál a futárok továbbképzésébe és a lehető legjobb munkakörülmények megteremtésébe. A futárok tehát kulcsfontosságú láncszemei az e-kereskedelmi folyamatnak, ezért megtérül a szakszerű és professzionális munkaerő képzése.