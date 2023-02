Beindult az árháború a magyar boltokban: döbbenet, mi vár a tejtermékekre

Ötödével lehet olcsóbb a tej ára, mert csökkenni fog a felvásárlási összeg. A szakértők szerint Magyarország sem lehet kivétel az európai ártrendek alól.

Hamarosan nagy árcsökkenést tapasztalhatunk a tej és a hozzá kapcsolódó termékek árában, erre számítanak mind a szakértők, mind pedig a gazdák is. Egy szarvasi tejescég ügyvezetője az RTL Híradónak azt mondta: nagy veszteségekkel számolnak, mert a felvásárlási ár csökkenni fog.

Szerinte 20%-os árcsökkenés is elképzelhető, a Tej Terméktanács pedig úgy számol, hogy az unióban a kapcsolódó termékek, vagyis a vaj, a sajt is olcsóbb lehet. Raskó György agrárközgazdász azt mondta a csatornának, hogy Európában hamarosan olcsósodás indul, és ez begyűrűzik majd hazánkba is.

Teljesen függetlenül az ársapkától a termékek ára nagyon sokat fog csökkenni, mind az európai, mind a hazai ártrendek nominálértékben is csökkenni fog a következő hónapokban

- mondta Raskó a Híradónak.

Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára viszont figyelmeztetett, hogy az infláció még közbeszólhat az olcsósodásba.

A kiskereskedelmi piaconjelenleg is komoly árverseny van, egyes termékeknek csökken az ára, de a beszerzési árakon is sok múlik. Persze sok múlik emellett az infláción is, ami ebben az évben biztosan velünk marad

- mondta Vámos György.