Valami nagyon nincs rendben ezzel az árstoppal: itt már 1300 forintba kerül egy 2,8-as UHT tej

Lapunk egyik olvasójának a fotója szerint sikerült olyan 2,8-as UHT tejet vásárolnia, amin nagy valószínűséggel nem volt árstop. Ezt abból gondolhatjuk, hogy a literes tej 1310 forintba került. Igaz, „bio” termékről van szó, de az ár még így is nagyon magasnak tűnik, azt pedig nehéz elhinni, hogy az ital már 2021. október 15-én is ennyibe került volna.

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy „bio” tejről van szó, de például az Auchanban 449 forintba, míg a Kiflinél 465 forintba kerül jelenleg. Úgy, hogy ugyanennek a márkának más tejtermékei 800-900 forintos áron mozognak, tehát egyértelműen árstop hatálya alá tartozik ez a termék is.

Az 1310 forintos árcédula tehát nem csak nagyon magas, de nem is érhető, hiszen az árstop miatt elvileg nem is lehet ilyen drágán árulni. Persze a körülményeket nem ismerjük, elképzelhető például hogy a solymári bolt, ahol vették a tejet már 2021. október 15-én is 1310 forintért adta a terméket. Igaz, erre nem túlságosan nagy az esély.

Magyarázat lehet a gigaárra az is, hogy véletlenül elrontották a címkézést, és a 1,5-es, illetve a 3,2-es tej mellett a 2,8-as tej is megkapta a magas árral rendelkező ragasztást. Ahogy magyarázat lehet az is, hogy a kisbolt nem különösebben foglalkozik az árstopal, és ilyen áron forgalmazzák ezt a tejet. A rejtély tehát egyelőre marad, az viszont biztos, hogy a tej 1310 forintba került.