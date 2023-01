10+1 inflációzúzó bevásárlási tipp: ezekkel örökre lemondhatsz a 100%-os drágulásokról is

Az évtizedek óta nem látott infláció ellen most különösen felvértezve érdemes csak elindulnia az embernek bevásárolnia. A pénzspórolás egyetlen lehetősége manapság ugyanis csak az, ha minden trükköt bevetünk a gigadrágulás ellen. Szükségünk van bevásárló listára, de ezelőtt még arra is, hogy otthon rendesen megnézzük, mi van a szekrényünkben és mi nincs. Nem spórolhatjuk meg az akciós újságok böngészését sem, de gyakorlatilag azt sem, hogy amit csak lehet, akkor vásároljunk meg, amikor leszállították az árát. Ha pedig a nagy spóroláshoz, nagy mennyiségű vásárlásra van szükség érdemes többször használnunk a fagyasztót. Ilyen és ehhez hasonló praktikákat gyűjtött össze a Pénzcentrum annak érdekében, hogy a 40 százalék feletti élelmiszerinfláció ellenére azért ne minden pénzünk a bevásárlásra menjen.

2021 novemberére az országos, átlagos infláció már 22,5 százalék volt, miközben az élelmiszerek ára átlagosan 43,8 százalékkal növekedett egy év alatt. Az év végére, azaz decemberre viszont az átlagos infláció már 25 százalék felé is ugorhat, és várhatóan az élelmiszerek árának átlagos növekedése is magasabb lesz. Ez ráadásul csak a jéghegy csúcsa, ugyanis nem egy élelmiszer ára 90-100 százalékos növekedésben van az egy évvel ezelőtt tapasztalt áraihoz képest.

A szakértők várakozásai szerint ráadásul a decemberi adatok még nem a tetőzött inflációs számok lesznek, azokat ugyanis 2023 elejére várják. Mindezekből pedig az látszik, hogy a magyaroknak az újév elején is nagyon brutálisan a tárcájuk mélyére kell nyúlniuk egy-egy nagybevásárlás során. Éppen ezért rendkívül kritikus, hogy ahol csak lehet, fogja meg az ember a pénzét. A Pénzcentrumon most olyan praktikákat gyűjtöttünk össze, amik segítenek a spórolásban, segítségükkel racionalizálhatók bolti költéseink.

Fagyassz!

Sokaknak lehet annyira nem meglepő, de a szakértők egy hangként egyetértenek abban, hogy igencsak sok pénzt lehet megtakarítani azzal, ha valaki aktívan használja a fagyasztóját. Ennek több oka is van, egyfelől, ha nagyobb mennyiségű ételt készítenünk, akkor azok hozzávalói egységáron kevesebbe fognak kerülni nekünk. A maradékot pedig értelemszerűen fagyasztani tudjuk, majd későbbi időpontban egy leolvasztással, átmelegítéssel máris kész az ételünk. Így az egységáron való spórolás mellett könnyen tartózkodhatunk például az ételrendeléstől is, hiszen van készétel a fagyasztóban.

A fagyasztás másik nagy előnye, hogy például durván leakciózott élelmiszerekből bátran vásárolhatunk nagyobb tételben, hiszen a fagyasztás lévén ezek a termékek nem romlanak meg. Ide sorolhatjuk most például a csúcsdráguló kenyeret, de akár más termékeket is. A fagyasztás ebben az esetben azt tudja biztosítani a számunkra, hogyha valami nagyon akciós, akkor hosszabb időre elegendő terméket tudunk úgy vásárolni, hogy nem kell nyögnünk az évtizedes infláció sokkoló hatásait. A fagyasztásnak persze vannak nehézségei, ha valakinek nincs elegendő méretű fagyasztója, akkor kevés terméket képes ott elhelyezni, ha valakinek viszont vannak nagyobb fagyasztói, azok az áramszámlát lökheti meg jobban, úgyhogy ezekkel a hátulütőkkel mindenképpen kalkulálni kell.

Vásárolj minél kevésbé feldolgozott élelmiszert!

Ökölszabály, hogy minél inkább „feldolgozott”, a vásárló kényelmét szolgáló egy termék, annál drágább. A kiscsomag szalámi egységáron sokkal drágább, mint egy rúd szalámi, de például a darált hús is jóval drágább, mint az a hús, ami még nincs ledarálva. De ugyanúgy az előre elkészített hamburger húspogácsának is jóval borsosabb az ára, mintha mi magunk készítenénk. Éppen ezért a spórolás bibliája egyértelmű ezen a téren, a kényelmetlenség oltárán áldozva több pénzt takaríthatunk meg. Akinek tehát a spórolás az első, annak érdemes elviselnie némi konyhai kényelmetlenséget annak érdekében, hogy a tárcájában több maradjon.

Rögtön az utolsó napos termékeknél kezd a vásárlást!

Ma már mindennapos, és nem csak a legnagyobb hipermarketekben, de már a kisebb üzletekben is, hogy a lejárathoz közeli vagy szépséghibás termékeket jócskán leárazzák a boltok. Ha tudjuk, hol találhatók ezek az állomások, akkor érdemes itt kezdeni a vásárlást, annak függvényében, milyen élelmiszerekre van szükségünk. Itt ugyanis bődületes, akár 60-80 százalékos leértékelésekkel is találkozhat az ember, amik akár a napi, sőt akár az elkövetkezendő napi menünket is befolyásolhatja. Ezeket ugyanis érdemes a nagy akciókhoz simítani, így sok pénzt spórolhatunk. Itt is él persze a fagyasztás előnye, hiszen ha az utolsó napokban például nagyobb mennyiségben, kedvező áron például húshoz juthatunk, azokat kiporciózva, rögtön lefagyasztva sok pénzt takaríthatunk meg.

Csinálj bevásárlólistát!

Talán ez a legősibb spórolási tippek egyike, mégis sokan elvétik a használatát. Pedig egy jó listával, és természetesen azzal, hogy tartjuk és magunkat hozzá rengeteget spórolhatunk. Olyan értelemben legalábbis biztos, hogy kisebb az esélyünk impulzusvásárlásra. Persze utóbbit sem kell teljesen kiiktatnunk, de ha tudjuk magunkról, hogy úgyse bírjuk ki, akkor legalább a listán mellé állítsunk be egy külön büdzsét az impulzus termékekre, és legalább ezt ne lépjük túl.

Ne menj boltba!

Ez a pont természetesen nem azt jelenti, hogy soha, de minél kevesebbszer. A szakértők szerint érdemes ugyanis kevesebbszer, nagyobb mennyiségben vásárolni, hiszen úgy tudunk a legtöbb impulzus vásárlástól mentesülni, ha mindig abból fogyasztunk, ami fellelhető az otthonunkban. Ezt megfelelő tervezéssel pedig simán lehet abszolválni. Ráadásul, ha olyan, egyáltalán nem romlandó ételeket tudunk nagy mennyiségben megvásárolni, amiket durván le is áraztak (száraz tészta, rizs, stb.), aki még többet nyerhetünk ezzel a stratégiával.

Folyamatosan nézegesd az akciókat!

A Pénzcentrumon legutóbb a szilveszteri menü kapcsán számoltunk be brutális, 20-40 százalékos drágulásokról. Viszont mikor az akciós újságokban kutakodtunk könnyen találtunk olyan árleszállításokat, amikkel gyakorlatilag 2021-es árakon tudtuk volna megvenni például a sertésvirslit. Mindig érdemes tehát átböngészni a legnagyobb oltok akciós újságjait, az üzleteknek van ugyanis a legnagyobb mozgásterük az évtizedes infláció „letörésében”. Még akkor is, ha ez mindig csak 1-1 termékre vagy termékcsoportra korlátozódik is. Sokat spórolhatunk így. Az összes hazai bolt akciós kiadványa elérhető a Pénzcentrum Akciós Újságok oldalán!

Mindig az egységár alapján vásárolj!

Sokan mind a mai napig nem figyelik az egységárakat, pedig nagyon hasznos a funkciójuk, nem hiába kötelező minden egyes termék áránál feltüntetni. Általában ugyanis a kisebb kiszerelésű termékeknek magasabb az egységára, tehát hiába olcsóbbak, mint a nagyobbak, relatíve többet fizetünk értük. Manapság viszont ennek a fordítottja is könnyen igaz lehet. Ha például ugyanazon termék kisebb kiszerelését leárazzák, akkor egységáron lehet jobban járunk azzal, mint a nagyobbal. Ez pedig azt jelenti, hogy 2 kisebb kiszerelésű termék olcsóbban is kijöhet, mint ugyanannyi mennyiségű, de nagyobb kiszerelésben, egy csomagolásban lévő társa. Éppen ezért mindig fokozottan figyeljünk az egységárakra!

Használj ki minden lehetőséget!

Ma már gyakorlatilag az összes magyar boltláncnak van valamiféle akciós, törzsvásárlói kártyarendszere, amivel a meglévő bolti akciókon felül további akciókat lehet igénybe venni. Ne legyünk restek ezeket használni, hiszen ilyen inflációs környezetbe a pár száz forintos extra spórolások is könnyen több ezer forintos megtakarításokká duzzadhatnak.

Gondold át a lejárati idő igazi jelentését!

Sokan eshetnek abba a hibába, kiváltképp pontatlan termékek esetében, hogy azok vagy a fiókban vagy szekrényben lejártak. Van viszont egy fontos különbség a fogyaszthatósági idő és a minőségmegőrzési idő között. A „fogyaszthatósági idő”-vel rendelkező termékek (friss fogyasztású, romlékony élelmiszerek) a lejárat után egészségügyi ártalmat okozhatnak, ezért ekkor már nem fogyaszthatók! A tartós élelmiszerek lejárati idejét viszont a „minőségmegőrzési idő” jelzi.

Ezek a termékek a lejárat után is fogyaszthatók megfelelő elővigyázatosság mellett, kereskedelmi forgalomba azonban már nem hozhatók. Ez pedig azt is jelenti, hogy nem kell őket azonnal kidobni. Tehát ha tudjuk ezeket az időtartamokat akkor könnyen pénzt takaríthatunk meg azzal, hogy nem pazaroljuk el a már megvásárolt élelmiszert. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a tavalyi évben készített is néhány szemléltető ábrát, amiből többek között kiderül, hogy a méz, az ásványvíz vagy éppen a lekvár a lejárati ideje után még akár 1 évvel később is fogyasztható, de 9 hónapig jó még az UHT tej vagy a rizs is.

Forrás: nébih

Mindig nézd meg mi van otthon!

Ez a lépés még a listakészítést is meg kell, hogy előzze. Sokszor ugyanis az ember hajlamos elfelejteni, hogy milyen élelmiszerei vannak otthon, főleg ha tartós élelmiszerekről van szól. Éppen ezért mindig érdemes jól szétnézni az otthoni éléskamrába, mielőtt valaki bevásárlásra adná a fejét. Ezzel sok pénzt és bosszankodást lehet megspórolni.

+ 1 Sajátmárkás termékek, jól nézz szét a polcokon

Az infláció brutális száguldása óta egyértelműen látszik, hogy az amúgyis rendkívül árérzékeny magyar vásárlók elkezdtek lefelé vásárolni. Ez azt jelenti, hogy sokan bár ugyanazt a terméket keresik/vásárolják mint eddig, más fajtát, többnyire sajátmárkás, olcsóbb konkrét árut választanak belőle. Így spórolnak. Ezzel a módszerrel pedig szorosan összefügg az a jó tanács, hogy érdemes rendesen szétnézni a boltok sorai között sétálva. Ugyanis sok esetben szem magasságban a leginkább kívánt, drágább termékeket helyezik el a boltok, hogy azokat lássák meg a vásárlók először, az olcsóbb, kevésbé szebb csomagolású termékek pedig inkább lentre kerülnek. Érdemes ezzel a praktikával felvértezve nekiindulni vásárolni.

