Gigaroham indult a magyar könyvesboltokban: ezek a Libri és a Líra sikerkönyvei 2021-ben

Viharos éveken van túl a könyvkiadós és könyvkereskedői szakma Magyarországon. Míg tavaly a koronavírussal kapcsolatos lezárások jelentették a legnagyobb gondot, addig idén az általános papírhiány, illetve a nyomdaiparban tapasztalható nehézségek okozzák a legnagyobb fejtörést a szakmában. Ennek ellenére a legnagyobb szereplők bizakodóak a 2022-es évvel kapcsolatban, úgy látszik, az olvasási kedv továbbra sem csökken Magyarországon, és jócskán akadnak olyan best seller könyvek, amik évek óta ott tanyáznak a sikerlistákon. Az év végi ünnepi hajrához érve a Pénzcentrum a hazai piac két legnagyobb szereplőjét, a Librit és a Lírát kérdezte az aktuális könyvhelyzetről, az ünnepi időszakról, illetve az éve legsikeresebb gyermek-, illetve felnőtt könyveiről.

Pénzcentrum: Hogyan értékelik a 2021-es évet? Mi látszik most az év végén, az előző évek (2019, 2020) év végéhez képest, hogyan alakulnak a számok?

Libri: A Libri pozitívan értékeli az idei évet, a 2020-as évhez képest növekedést értünk el és sikerült megközelíteni az utolsó még koronavírus mentes év, 2019 számait. De nem csak pénzügyi szempontból zárt sikeres évet a Libri. A Libri irodalmi díjak idei kampányában újabb tíz kortárs magyar íróra hívtuk fel a nyilvánosság figyelmét, Mészöly Miklós születésének 100. évfordulója alkalmából pedig 10 000 könyvet osztottunk szét egyetemisták és középiskolások között, de több olvasás népszerűsítő kezdeményezésünk is sikerrel járt, elég, ha a Bookline Lapozó elnevezésű könyvcsere programunkat nézzük.

Líra: Tavaly egyértelműen kiderült, hogy a kulturális szférán belül talán a könyvkiadásnak és könyvterjesztésnek okozta a legkisebb kárt a járvány. A 2020-as tavaszi boltzár ugyan érzékenyen érintette az egész könyvpiacot, de év végére akkora lendületet kapott a könyvvásárlás, hogy majdnem az egész kiesést sikerült kompenzálnunk, és 2019-hez képest alig 2% mínusszal zártuk az évet. Az idei év eddig rendkívül biztatóan alakult. Bár minden az előttünk álló 1-2 héttől függ, azt reméljük, hogy sikerül meghaladnunk a 2019- éves forgalmat.

Mekkora rohamra számítanak idén? Az év top könyvein kívül, vannak-e most kifejezetten slágerkönyvek az ünnepi időszakban? Ha igen, melyek azok?

Libri: A könyvek mindig különleges helyett foglalnak el a karácsonyfa alatt. Az év utolsó hónapjában nem csak az állandó vásárlóink térnek be szívesen a könyvesboltokba, de azok is, akik év közben ritkábban vesznek könyvet. Hogy mindenki megtalálja a megfelelő művet a Libri Könyvesboltok idén is több módon hívja fel a figyelmet a könyvekre és az olvasásra.

Líra: A december nemcsak a könyvesboltokban, hanem az online kereskedelemben is erős forgalmat hozott. A járvány alatt sokan átszoktak az online vásárlásra, ezért alkalmi munkaerő bevonásával igyekszünk kiszolgálni a vásárlókat. Ilyenkor naponta többször nézzük a számokat, hogy tudjuk, meddig fogadjuk el a karácsony előtti kiszállításra vállalt megrendeléseket.

Az év top könyvein kívül, vannak-e most kifejezetten slágerkönyvek az ünnepi időszakban? Ha igen, melyek azok?

Libri: Az egész évben népszerű műfajok és témák mellett, decemberben megnövekszik az érdeklődés a szakácskönyvek és a gyerekkönyvek iránt. Ráadásul a kiadók az évvégére időzítik legjobban várt köteteik megjelentetését, legyen szó tény, -vagy szépirodalmi, kortárs vagy klasszikus művekről, így ezek az alkotások is rendre felkerülnek az évvégi sikerlistákra, nézzük csak Presser Gábor önéletrajzi kötetének második részét, Dezső András legújabb oknyomozó kötetét, vagy Orvos-Tóth Noémi várva várt új művét.

Líra: A karácsonyi időszakban a gyerekkönyveknek a szokottnál is sokkal erősebb forgalma van. Az egyik legnépszerűbb könyvünk, a Nyúl Péter adventi kalendáriuma már ki is fogyott. Szintén sokan keresik az Ahol a hóangyalok laknak című mesekönyvet, és persze az örök sláger, a nagyon sikeres Bori-sorozat aktuális része, a Bori és a mikulás is rendkívül keresett. Ilyenkor felnőtteknek is sokan vásárolnak mesekönyvet, idén például Boldizsár Ildikó Amália álmai című kötetét. Hogy más műfajt is említsünk: nagyon népszerű Krausz Gábor szakácskönyve, a Halott Pénz együttest bemutató Na még mit nem? című kötet és Kati Marton Merkel-életrajza is. Hét éve, amikor a Magvető Kiadó leszerződött Karl Ove Knausgard regénysorozatára, nem gondoltuk, hogy az írónak ekkora rajongótábora alakul ki Magyarországon: ma már az új négyrészes regényfolyam első kötetéért állnak sorba az olvasók.

Az éves forgalom megközelítőleg mekkora része keletkezik Önöknél decemberben?

Libri: Az év utolsó három hónapja kereskedelmi és kommunikációs szempontból is kiemelten fontos a Libri-Bookline életében, az évvégi forgalom (november közepétől decemberig) az éves forgalom kb. harmadát teszi ki.

Líra: Ha csak a decembert nézzük, akkor durván az éves forgalom hatodáról beszélhetünk, de a főszezon már október végén elkezdődik. A karácsonyt megelőző két hónapban realizáljuk az éves forgalom harmadát.

Milyen tanácsokat adnának azoknak, akik mindenképpen szeretnének a fa alá valamilyen könyvet, hogyan tudják ezt a legzökkenőmentesebben abszolválni?

Libri: Boltjaink természetesen december 24-ig várják a vásárlókat, a megnövekedett igényekre felkészülve, mind a munkatársak számában, mind a készletek biztosításában. Az online felületeinken a december 15-ig megrendelt könyvek biztosan megérkeznek karácsonyig, de az egy napos határidővel kiszállítható műveket akár december 20-ig is meg lehet rendelni, abban a biztos tudatban, hogy megérkeznek az ünnepekre, ott lesznek a fa alatt.

Líra: A járványhelyzet miatt megtöbbszöröződött online megrendelőink száma, ami új kihívások elé állított bennünket. Minden igyekezetünkkel azon vagyunk, hogy vásárlóinkat időben kiszolgáljuk, azonban az utóbbi hetekben előfordultak határidőn túli szállítások. Ennek oka a rendkívül sok megrendelés mellett az általános papírhiány, ami miatt a könyvek gyakran késve érkeznek a nyomdából. Minden megrendelőnket szeretnénk megnyugtatni, hogy a már leadott rendelését még karácsony előtt teljesíteni fogjuk. 2021. december 14-én 11.50 után leadott online megrendelést már csak karácsony utáni átvétellel tudjuk teljesíteni. Addig is várjuk könyvesboltjainkban, az ország mintegy 90 pontján, ahol december 24-ig tudnak a bolti készletből válogatni.

Milyen könyves évre számítanak 2022-ben? Mik jelenleg a legnagyobb kihívások, amivel meg kell küzdeni a könyvkereskedelemben?

Libri: A könyvkereskedelemben a legnagyobb kihívást továbbra is a koronavírus járvány gazdasági hatásai, valamint a változó vásárlói attitűdök jelentik. Említhetjük a papírhiányt és a nyomdaiparban jelentkező nehézségeket, amik nemcsak a kiadókra, de a könyvkereskedőkre is hatással vannak, azonban a Libri bizakodva tekint a 2022-es évre. Az olvasási kedv nem csökken, az irodalom egyfajta reneszánszát éli, mi pedig igyekszünk minden felületünkön és eszközünkkel népszerűsíteni a könyveket és felhívni a figyelmet arra, hogy az olvasás a tökéletes szellemi kikapcsolódás és feltöltődés, amit semmi más nem helyettesíthet.

Líra: Több szempontból is nehéz évre számítunk. A papírgyártás világszerte akadozik, ami egyrészt hosszabb nyomdai határidőket jelent, másrészt drágább könyveket. Már idén is legalább négyszer emelkedett a papír ára, és arra számítunk, hogy ez a trend legalább 2022 közepéig folytatódik. Ráadásul nemcsak a papírár miatt drágulnak majd a könyvek: a bérleti díjaktól a külföldi szerzők jogdíjáig sok költségünk jelentkezik euróban, esetleg dollárban, a gyenge forint ebben az ágazatban sok nehézséget okoz. Emellett könyvkereskedelmet is érinti a minimálbéremelés továbbgyűrűző hatása, ami szintén növeli költségeinket. Ráadásul választási év jön: arra számítunk, hogy április után nem lesz túl nagy bérkiáramlás, tehát az inflációtól függetlenül is spórolósabb költségvetési időszak jön. Azaz az olvasóknál kevesebb pénz lesz, a könyvek előállítási költségei viszont jelentősen nőnek. Ebben kell megtalálnunk az egyensúlyt: nem lesz könnyű feladat.

A Líra 10 legnépszerűbb gyermekkönyve 2021-ben

Higgy nekem A sirály a király? Állj mellém Nyúl Péter adventi kalendáriuma Rumini A Pál utcai fiúk A karácsonyi malac Bogyó és Babóca - Mesék a pöttyös házból Nyúl Péter és barátai Meseország mindenkié

A Líra 10 legnépszerűbb felnőtt könyve 2021-ben

Örökölt sors Zöldlámpa A döntés A boldog hülye és az okos depressziós Mulat a manézs A nagy pénzrablás Volt egyszer egy varrodám Az Orbán-szabály Soha Az ajándék

A Libri 10 legnépszerűbb gyermekkönyve 2021-ben

2021-ben a fiatal olvasók kedvence Leiner Laura Higgy nekem és Állj mellém című könyve volt. Leiner Iskolák versenye című trilógiájának legújabb kötetei mögött a harmadik helyet J. K. Rowling lebilincselő ünnepi meséje a Karácsonyi Malac szerezte meg, és sokan érdeklődtek Bartos Erika Bogyó és Babóca sorozata iránt, míg a Mesék a pöttyös házból a lista negyedik helyén, addig a Bogyó és Babóca - Hónapok meséi című kötet a hetedik helyen végzett. Az ötödik legkeresettebb gyerekkönyv idén Molnár Ferenc klasszikusa a Pál utcai fiúk bővített kiadása lett. Az ifjúsági irodalom halhatatlan hőseit Bosnyák Viktória A sirály a király? című könyve követi, a Libri tíz legkedveltebb gyerek és ifjúsági könyvének listáját a Twilight Saga legújabb kötete az Éjféli nap, majd az Egy ropi naplójának tizenötödik része a Mély víz, valamint a legkisebbek kedvenc rajzfilmjéből készült mesekönyv, a Mancs őrjárat zárja.

A Libri 10 legnépszerűbb felnőtt könyve 2021-ben

A legnépszerűbb felnőtt olvasmányok között több pszichológiai témájú írást is találunk. A sikerlista első helyét is egy ilyen kötet, Orvos Tóth Noémi Örökölt sors című műve szerezte meg, ami évek óta a sikerlista állandó szereplője. De ott van a legnépszerűbb könyvek között Edith Eva Eger két önismereti műve, A döntés és Az ajándék amik a második, illetve a tizedik helyen szerepelnek. Továbbra is népszerűek Almási Kitti műve, a szerzőnő Ki vagy te? című írása 2021-ben is az olvasók kedvence volt és a kilencedik helyen végzett a legkeresettebb könyvek listáján.

A sikerlista harmadik helyét Matthew Mcconaughey Zöldlámpa című önéletrajzi könyve szerezte meg, őt követi Náray Tamás Volt egyszer egy varrodám című regénye, valamint ­­– ötödik helyen –Kepes András A boldog hülye és az okos depressziós című írása. Sokan érdeklődtek Bödőcs Tibor harmadik könyve, a Mulat a manézs iránt, a szatíra az éves összesítésben a hatodik legkeresettebb könyv lett. A Karinthy-díjas humorista írását Delia Owens bestsellere az Ahol a folyami rákok élnek követi, a Libri Könyvesboltok 2021-es sikerlistájának nyolcadik helyén pedig a Netflix népszerű sorozata alapján készült könyv A nagy pénzrablás áll.