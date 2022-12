Fontos változás élesedik a Coca-Cola, Sprite, Fanta, Kinley, Fuzetea és Cappy üdítőknél 2023-ban: ámulhatnak a vásárlók

Hulladékmentes Világ stratégiája részeként a csomagolástól elválaszthatatlan, palackhoz rögzített kupakkal látja el üdítőitalait a Coca-Cola Magyarország. A szénsavas üdítőitalok között a hazai piacon elsőként, a vonatkozó európai uniós iparági szabályozás által előírt 2024. júliusi határidőnél pedig lényegesen korábban bevezetett innováció megkönnyíti a palackok együttes begyűjtését és újrahasznosítását, míg a fogyasztóknak kényelmesebb, higiénikusabb élményt nyújt - közölte a cég.

Az új kupakok innovatív kialakításának köszönhetően a fogyasztók a megszokott módon – de rögzített kupakkal – használhatják a palackokat. A csomagolás egyben marad, így jelentősen csökkenhet az elveszített vagy eldobált, és ezáltal esetenként a természetbe kerülő kupakok mennyisége. Az új csomagolás használata ráadásul kényelmesebb és higiénikusabb is, hiszen a kupakot ivás közben nem kell kézben tartani, illetve elkerülhető, hogy a kupak leejtve beszennyeződjön.

Noha a palackok és a kupakok kialakítása alapvetően változatlan maradt, ezeket immár egy műanyagszálból és egy gyűrűből álló kiegészítő köti össze. A fogyasztóknak mindössze annyi a dolguk, hogy a kupakot a megszokott módon eltekerik, majd hátrahajtják addig, amíg egy kis kattanást érzékelnek, és átadják magukat az üdítőital élvezetének. Ezt követően, a kupak visszazárása után az üres palackot a rögzített kupakkal együtt a legközelebbi szelektív hulladékgyűjtőbe helyezhetik.

Az új kupakkal ellátott palackok már 2023 első napjaitól a polcokra kerülhetnek.

A rögzített kupak prototípusait egy célzott kutatás-fejlesztési projekt eredményeként, a The Coca-Cola Company palackozó partnerével, a Coca-Cola HBC Csoporttal szoros együttműködésben fejlesztették ki. Azon túl, hogy az új kupakok a legmagasabb szintű technológiai és biztonsági előírásoknak is megfelelnek, az innováció célja, hogy azok higiéniai, környezetvédelmi és kényelmi előnyökkel is rendelkezzenek. A rögzített kupak bevezetését Európa-szerte átfogó fogyasztói kutatás és tesztek előzték meg, amelyek alapján a most bemutatott új dizájn lett a fogyasztók által leginkább előnyben részesített, forma, funkció, valamint kényelem szempontjából is.

Az új kupakok bevezetése egy újabb lépés, amelynek segítségével a vállalat támogatja a csomagolási hulladék csökkentését, a körforgásos gazdaság elérését. A műanyag kupakok és palackok együttes begyűjtését és újrahasznosítását célzó szabályozás továbbá összhangban van a vállalat csomagolásokra vonatkozó fenntarthatósági vállalásával, amelynek értelmében 2030-ra az italpalackok 100 százalékának megfelelő mennyiségű hulladék visszagyűjtéséhez fog hozzájárulni.

Büszkék vagyunk arra, hogy a magyar piacon a szénsavas üdítőitalok között elsőként vezethetjük be a csomagoláshoz rögzített kupakot. Ez egy fontos lépés a műanyaghulladék csökkentésében és hatékonyabb újrahasznosításában, amellyel egyszerre támogatjuk az EU vonatkozó erőfeszítéseit és jutunk közelebb Hulladékmentes Világ stratégiánk célkitűzéseihez. Ez utóbbi részeként globálisan vállaltuk azt is, hogy 2025-ig minden elsődleges italcsomagolást újrahasznosíthatóvá teszünk, ami Magyarországon már meg is valósult. Emellett azt is, hogy 2030-ig az általunk gyártott italpalackok 100 százalékának megfelelő mennyiségű hulladék visszagyűjtéséhez fogunk hozzájárulni. Ezzel segítjük a körforgásos gazdaságra történő átállást is

– mondta el Sonia Dimogli, a The Coca-Cola Company magyarországi ügyvezető igazgatója. Az új, rögzített kupakokkal ellátott Coca-Cola, Sprite, Fanta és Kinley üdítőitalok 2023 elejétől kerülnek az üzletek polcaira, ezt követően pedig, szintén az év első felében a vállalat tea és juice termékei (Fuzetea és Cappy), majd a további termékek esetében is megtörténik az átállás.