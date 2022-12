Tavasszal érkezik az újabb sokk: még ennél is tovább drágulhatnak a tejtermékek

Raskó György agrárközgazdászt kérdeztük az egyre dráguló tejtermékekről és az egyre kevesebb élőállatról. Hol van a vásárlók lélektani határa, mikor fékezhet az infláció? – számolt be az RTL.

Az Agrárközgazdasági Intézet a Piaci Árinformációs Rendszer adatain alapuló novemberi összesítése alapján idén októberben az egy évvel ezelőtti árakhoz képest a trappista sajt átlagosan 91 százalékkal, a tehéntúró 81 százalékkal, a kefir és a 2,8 százalékos friss zacskós tej ára 78 százalékkal, a natúr joghurt 77 százalékkal, a 1,5 százalékos tartós tej 76 százalékkal, az adagolt vaj 74 százalékkal, a tejföl 73 százalékkal, a 2,8 százalékos dobozos friss tej 71 százalékkal, a gyümölcs joghurt 64 százalékkal, a 2,8 százalékos dobozos tartós tej 71 százalékkal, míg az ömlesztett sajt 57 százalékkal drágult.

Az RTL arra volt kíváncsi, hogy pontosan miért is ugorhatott meg ennyire a tejtermékek ára egy év leforgása alatt, és mire számíthatunk rövid- és hosszútávon.

Az történt, ami sok más termék, elsősorban az élelmiszerek esetében: az alacsony jövedelmezőség miatt most sok feldolgozó úgy gondolta, hogy azonnal árat kell emelniük, mert az infláció lavinaszerűen, de felfelé sodor minden árat. Arra jutottak, hogy ha most nem emelnek, akkor utána ismét évekig nem lesz rá lehetőségük. Ezt hívjuk inflációs pszichózisnak: azok is árat emelnek, akiknek egyébként eszükbe sem jutott volna vagy nem lett volna rá lehetőségük

– mondta el a számokat dr. Raskó György agrárközgazdász, aki többek között kiemelte, hogy az elkövetkezendő időszakban már teljesen jogossá fog válni szerinte az áremelés: ennek oka a termelési költségek (energia, takarmány, munkabér) emelkedése és a rendkívül gyenge forint.