Dübörög a bejglihorror: őrülten megdrágult az ünnepi finomság

Ötödével drágább a bejgli, mint tavaly. A cukrászok az energiaköltségek és az alapanyagok árának megugrása hivatkoznak. Az otthoni sütés sem olcsó, mert a dió kilója például már majdnem 6 ezer forint, a vaj ára pedig megduplázódott egy év alatt - derült ki az RTL Híradó riportjából.

A Baranya megyei Kozármisleny cukrászdájában is többet kérnek idén a bejgliért. Pedig ők saját dióval dolgoznak.

„Nálunk tavaly a diós 3500 forintba került és a mákos 3000-be. Most nagyjából 500 forintot emelünk, 3800 körül lesz a diós, és 3500 a mákos” – mondta a Híradónak Vass Erika, a Gajdos cukrászda üzletvezetője.

Annak is nagyobbra kell nyitnia a pénztárcáját, aki otthon, maga sütné a bejglit. A vaj ára megduplázódott egy év alatt és a margarinért is 74 százalékkal többet kell fizetni a KSH legutolsó adatai szerint. Egy kiló diót októberben átlagosan 5750 forintért árultak az országban, 18 százalékkal drágábban. A cukrászok is a megugrott alapanyagköltségre hivatkoznak. Ráadásul nekik még az átlagfogyasztásig sem jár rezsicsökkentés.

A GKI szerint a kiemelkdő drágulást részben a forintgyengülés okozza, részben pedig az, hogy visszafogottabban csökken a kereslet a választások előtt kiosztott szja-visszatérítés, és a 13. havi nyugdíj hatására. Azt mondják az élelmiszerdrágulás nyúlik, mint a rétestészta.