Horror áron mérik az Év Szaloncukrát 2022-ben: ez az íz lesz az idei karácsony slágere?

Egy héten belül elkezdődik az adventi időszak, a boltok polcain pedig már most megtalálható a karácsony sztárja, a szaloncukor. De mi vár ránk árak és ízek tekintetében? A szaloncukor trendekről, valamint a karácsonyi várakozásokról a Magyar Édességgyártók Szövetség elnöke Sánta Sándor beszélt sajtótájékoztatójukon, ahol kihirdették az Év Szaloncukra verseny díjazottjait is. Idén forralt boros szaloncukor vitte el az első helyezést.

Csak úgy, mint a többi iparágnál, az édességipar számára is különösen nagy nehézségeket hozott ez az év, hiszen az inflációs nyomások itt is megmutatkoznak. Bár a szaloncukor esetében maga a gyártás a nyáron történik, nem télen, így az infláció kevésbé mutatkozik meg a termékek árában, de azért itt is drágulás következett be.

Sánta Sándor a Magyar Édességgyártók Szövetségének elnöke elmondta, hogy a szaloncukor továbbra is nagy számban fogy az ünnep alatt, így idén is erre számítanak. Az élelmiszerek áremelkedése ugyanakkor az édességeken is meglátszódik. Sánta Sándor elmondta, hogy jelenleg a közép kategóriás szaloncukor 4 000- 5 000 forintba kerül, míg a prémium kategóriában a szaloncukor 10 000- 12 000 forintba kerül kilogrammonként.

Azt látjuk, hogy a fogyasztók nem, vagy csak nagyon nehezen engedik el a minőséget

- emelte ki Sánta Sándor. Mint mondta, a karácsonyi szezonban mintegy 7-8 millió Mikulás figura kerül eladásra, emellett pedig a szaloncukor az ünnep slágere. A szaloncukor esetében karácsonykor 3-3,5 tonna kerül értékesítésre, ami mintegy 10 milliárd forint felleti értéket képez. A szaloncukor szezonalitása a számokon is érződik, hiszen a teljes decemberi édesség forgalom 45-50 milliárd forintot tesz ki.

Fogyasztói igényként jelenik meg az, hogy igazi csokoládéból készüljön a szaloncukor is. Ezen kívül a tradícionális ízek mellett megjelennek új ízek, kategóriák is, például a vegán, vagy cukormentes szaloncukor.

Emelkednek az árak

Az áremelkedés azonban jövőre már nem kerüli el a szektort, hiszen míg idén még a nyári árak szerint került minden beszerzésre, jövőre már felzárkóznak az árak itt is. A cukor ára duplázódott Európában, de ezen kívül minden alapanyag ára nőtt. Drágult a kakaó, a gabona, a diófélék, a csomagolóanyagok, az energiaköltségek de a NETA is.

Mivel a csokoládé mikulások, adventi naptárak már nyáron elkészültek, itt az áremelkedés 15-20 százalékos volt, de jövőre további áremelésre kell majd számítanunk. Európában a tavalyi árak alapján a cukor 500 - 550 euró volt, ez mostanra 1 000- 1 100 euró lett, de a glükóz szirup ára is emelkedett

- emelte ki Sánta Sándor. Mint mondta, a mennyiség stagnál, bevételek növekednek, azonban számítanak a profit visszaesésére a költségek növekedése miatt. A drágulás mellett a hektikus forintárfolyam sem kedvez az édességiparnak.

A sajtóeseményen kihirdették az Év Szaloncukra versenyének győztesét is. Idén 28 induló 186 szaloncukrot nevezett, különböző kategóriákban. A klasszikus ízek mellett, mint a kókusz, zselés, marcipános megjelennek az új ízek is, mint a sós karamella, vagy a robbanó cukor. Az idei nyertes egy gyulai cukrászmester forraltboros szaloncukra lett, de olyan ízek is megjelentek a versenyen, mint a fehércsokis pisztáciás, vagy éppen a tejkaramellás, és a sóskaramellás. Idén egyre több szaloncukor készült robbanós cukorral, de megjelennek a sütemény-szerű, és vegán szaloncukrok is.