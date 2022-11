Horror áron mérik a magyarok karácsonyi kedvencét: sokan lemondhatnak a hagyományos édességről

Brutális áron vesztegetik a szaloncukrot, kérdéses, hányan mondanak le erről a hagyományos karácsonyi édességről.

Nem csak a ponty, hanem a szaloncukor is brutálisan megdrágulhat az ünnepi szezonban - hangzott el az RTL Híradó riportjában. A csatorna szerint elképzelhető, hogy akár 30-40 százalékkal is megdrágul ez a hagyományos karácsonyi édesség, így kérdéses, hogy a magyr családok nagy része megvásárolja-e, vagy erről is le fognak mondani.

A gyártók arra hivatkoznak, hogy a kereskedelmi termékadó (közismert nevén: chipsadó) mostanra épült be a szaloncukor áraiba, ezt ugyanis még a cukormentes termékekre is kivetette az Országgyűlés az elfogadott törvénymódosításban.

Drágulásra kell számítani a szaloncukroknál, mert emelkedett az energia és a munkaerő ára, és egy nagyon jelentps adóemelést is eszközöltek az édességek piacán

- mondta a Híradó kérdésére Intődy Gábor, az Édességgyártók Szövetségének szervezeti titkára.

De nem csak a szaloncukor, hanem a karácsonyi ünnep másik főszereplője, a fenyőfa is komolyan megdrágulhat. Ezen a piacon - az import fenyők között legalábbis biztosan - szintén harmadával drágulhatnak meg a termékek, de itt nem számítanak a szakértők keresletcsökkenésre.