Jön a kötelező vasárnapi boltzár: minden üzletre vonatkozik, ők biztosan nem lesznek nyitva

Bár csak egy véletlennek köszönhetően, de a negyvenkettedik héten, azaz a mostanin újra élesedik a vasárnapi boltzár Magyarországon. Az október 23-i nemzeti ünnep ugyanis idén vasárnapra esik, úgyhogy a legtöbb üzletlánc nem lesz nyitva ezen a napon. A magyar vásárlóknak tehát fel kell készülniük, a hét többi napján kell elintézniük a nagybevásárlást. 2022-ben ez egyébként a 3. ünnep, ami vasárnapra esik, de nem az utolsó. Mutatjuk azt is, hogy a valódi, hazánkban egy évet élt, központilag szabályozott vasárnapi boltzárnak mekkora esélye van az újbóli visszatérésre.

Amikor már azt hinné az ember, hogy egy hétvégére eső ünnepnap különösebben nem zavar be az életébe, akkor rá kell jönnie, hogy de. Igaz, hogy a munkába járást nem, de például a bevásárlást nagyon is ellehetetleníti ez a féle szcenárió. Márpedig most ez fog történni, ugyanis ezen a héten, egészen pontosan a negyvenkettediken, vasárnapra fog esni az október 23-i nemzeti ünnep. Ami azt is jelenti, hogy most vasárnap a legtöbb üzlet bizony zárva lesz Magyarországon.

Fő szabály szerint ugyanis nemzeti ünnepnapon az üzletek zárva tartanak hazánkban. Éppen ezért nem lesz ez másképp október 23-án sem. Ez azt jelenti, hogy a bevásárlóközpontok boltja, barkácsüzletek, vagy éppen a legnagyobb kiskereskedelmi hálózatok, úgy mint a Tesco, Auchan, Lidl, Spar, Aldi, Penny mind vagy szinte a legtöbb boltja nem fog kinyitni ezen a napon.

Érdemes megjegyezni, hogy a CBA, illetve a Príma hálózat, valamint a Coop és a Reál boltjai üzletenként eltérő nyitvatartással működnek az ünnepi időszakban, érdemes az interneten vagy az üzletekben kihelyezett tájékoztatók által tájékozódni az adott bolt nyitvatartásáról. Azt is ki kell emelni, hogy például az OMV Spar express üzletek is egyfajta kivételt képeznek, azok ugyanis ünnepnapok alatt is nyitva lehetnek. De a jogszabály szerint nyitva tartó kivételek lesznek még:

a benzinkutak,

az önálló virágboltok,

az újságosok,

az édességboltok,

a kisebb, jellemzően nonstop üzemelő boltok, illetve a trafikok, ha a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé.

A nem élelmiszert árusító kiskereskedelmi egységek egyéni rendben tarthatnak nyitva az ünnepnapon. Így számos szaküzlet, kereskedés egyéni döntése lehet, kinyit-e, ám érdemes megjegyezni, hogy ezek közül, főleg a kisebbek amúgy sem szoktak nyitva lenni vasárnaponként, úgyhogy ezek zárvatartása nem fog nagy port kavarni a lakosság körébe.

Az viszont biztos, hogy a legnagyobb kiskereskedelmi, élelmiszert is árusító multik [nagyon kevés kivételtől eltekintve] szinte összes boltja zárva lesz október 23-án.

Ez pedig azt is jelenti, hogy idén gyakorlatilag harmadik alkalommal tér vissza a 2015-től egyetlen évig érvénybe lévő vasárnapi boltzár Magyarországon. Az első ilyen idén május elsején, a második pedig húsvétvasárnap, április 17-én volt. A mostani, október 23-i azonban nem az utolsó lesz a sorban idén. Ugyanis a karácsony egyik napja, nevezetesen a december 25-i nap szintén vasárnapra fog esni. Idén tehát jócskán kijutott a magyaroknak a vasárnapra eső ünnepnapokból, jövőre viszont minden bizonnyal szerencsésebbek leszünk, igaz, bármilyen napra is fognak esni ezek az ünnepnapok, a legtöbb hazai üzlet nem lesz akkor nyitva.

Mi a helyzet az igazi vasárnapi boltzárral?

Idén többször felröppent már a vasárnapi boltzárt újbóli bevezetésének gondolata, ilyen vagy olyan csavarral. Ezekről az eseményekről a Pénzcentrum rendre beszámolt, az érintettekkel is beszéltünk. Legutóbb a rezsiválság kapcsán, még ősszel tudósítottunk mi is arról, hogy egyes szereplők szerint a hazai üzleteknek is kapóra jönne a vasárnapi boltzár a rezsiköltségek elszállása okán. Akkor viszont az volt a mondás, hogy szándék ugyan lenne a nagyobb üzletláncoknál a vasárnapi boltzárra, külön-külön azonban nem vállalnák fel a lépést, mert nem akarják elveszíteni vásárlóikat. A vasárnapi boltzár témakörével kapcsolatban ősszel egyébként Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára a következőt nyilatkozta a Pénzcentrumnak:

A vasárnapi boltzár kérdéséről nem kívánok ismét részleteiben nyilatkozni, kizárólag a következőket tudom megjegyezni. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) ugyan már másodszor is felvetette, de már elmondtam, hogy a vasárnap déli bezárás szakmailag egy rosszul fabrikált elgondolás. A kormány júliusban úgy nyilatkozott, hogy nem kíván változtatni a jelenlegi szabályokon. Célszerű megkérdezni, napirendre kívánják-e venni ezt a kérdést. A sajtóhírek azt a látszatot keltik, mintha napirenden lenne, ezért a KASZ nyilatkozatsorozata megtévesztő. A kereskedők megosztottak ebben a kérdésben továbbra is, ugyanúgy, mint régen. Nyilvánvaló mindennel együtt, hogy a nyitvatartás hossza a hét bármely napján befolyásolja a működési költségeket, több kereskedő változtatott is ezen a közelmúltban, a nagy láncok közül is.

Mindebből a válaszból, és az idei vasárnapi boltzáras forrongásokból az látszik, hogy bár bizonyára vannak olyan piaci szereplők, akik kacérkodnának az ötlettel, azaz finoman szólva sem bánnák, ha újra bezárnának a boltok vasárnap Magyarországon. Amíg viszont nincs erről egységes szabályozás, addig a verseny miatt ezt bizonyosan nem fogják megtenni. Azt pedig érdemes nem elfelejteni, hogy a kormány által 2015-ben bevezetett általános vasárnapi boltbezárást igazából a lakosság elégedetlenkedése miatt vonták vissza, tehát mindenképp népszerűtlen intézkedésként emlékezik vissza rá a hazai kollektív tudat.