Visszatérhet a vasárnapi boltzár? Biztosan van olyan magyarországi lánc, ami támogatná

Hat békés esztendő után újra előkerült a vasárnapi boltzár ötlete. A kissé megvariált vasárnapi boltzár újbóli ötletével ezúttal egy alkalmazotti szakszervezet állt elő. A helyzet pedig bár nem forró, a Pénzcentrum szakmabeli információ szerint még maguk az áruházláncok is megosztottak a kérdésben. Ami azt jelenti, biztosan van olyan magyarországi üzlet, aki akár még fontolóra is venné az újbóli, egységes vasárnapi boltzárat. De hogy most ennek mekkora a valós realitása, az kiderül a cikkünkből. Ahogy az is, hogy olvasóink 2016-ben elsöprő mennyiségben mondtak ítéletet a vasárnapi zárvatartásról.

Alig néhány hete robbantotta a vasárnapi boltzár újbóli bevezetésének ötletét a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ). A szervezet azonban csavart egyet a korábban Magyarországon 1 évig jelenlévő boltzár ötletén, ők ugyanis most azt javasolták, hogy az üzletek vasárnapoként 12:00-ig azért tartsanak nyitva, és csak ezután zárjanak be. A képviselet elnöke az elképzelésüket főleg azzal indokolta, hogy mindezt az egyre nagyobb munkaerőhiány hívta életre, és hogy ha ily módon bevezetésre kerülne, akkor ezzel valamelyest orvosolni lehetne a bajokat, illetve a már dolgozók vállát is kevesebb teher nyomná.

De vajon ez tényleg így lenne? Egyáltalán a boltok vagy a vásárlók támogatnák újból a vasárnapi boltzárat vagy sokan csak megszoknák? Illetve, ami talán a legfontosabb a KASZ felvetése kapcsán, hogy tényleg képes lenne-e orvosolni az égető munkaerőhiányból származó gondokat? Többek között ezekre a kérdésekre kereste a választ a Pénzcentrum.

Vasárnapi boltzár története

Mint ismeretes, Magyarországon a vasárnapi boltzáras törvénymódosítást a KDNP dobta be 2014-ben. Ennek nyomán pedig életbe is lépett, és működött is 2015. március 15-től 2016. április 23-ig. Sokan gyűlölték, sokan szerették, de az biztos, hogy a társadalom megosztottsága nagy volt a témát illetően. Sőt, az üzletek valamint a dolgozók álláspontja sem volt egységes. A Pénzcentrum történeti visszatekintésében azonban látni, hogy olvasóink álláspontja gyakorlatilag elsöprően egyoldalú volt.

2016. április 9-én ugyanis egy szavazás kereti között azt kérdeztük meg az olvasóktól: ’Menjen vagy maradjon a vasárnapi boltzár?’

Szavazásunk eredményén jól látható, hogy az olvasók döntő többsége, majd 84 százaléka azt mondta, ők inkább vásárolni akarnának, úgyhogy töröljék el a vasárnapi boltzárat. Nem sokkal később, április 23-án, azaz a szavazásunk után 2 héttel már el is törölték a sokak által gyűlölt bolzárat. A népharag tehát jószerivel elsöpörte a vasárnapi boltzár intézményét. De akkor most a bevezetőben említett csavarral lehet esély arra, hogy újra visszatérjen?

Jöhet újra a vasárnapi boltzár?

Minden alkalommal hangsúlyoztam és ezt teszem most is, a kereskedelmi vállalkozások üzleti érdekeik alapján mindig is megosztottak voltak és ma is azok a vasárnapi nyitvatartás kérdésében

- mondta el a Pénzcentrum kérdéseire válaszolva Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) főtitkára. A boltok közötti megosztottságot ráadásul jól jelezte, hogy a KASZ felvetésének kérdésében is volt, aki azt javasolta, a szövetség foglalkozzon a kérdéssel, mérlegeljenek, más viszont elutasította.

De miért – mi történt pontosan 2015-ben? Az OKSZ főtitkárától megtudtuk, a vasárnapi boltzár 2015-ös bevezetése előtt két kiemelt kérdés vetődött fel a kereskedelmi vállalkozások részéről:

Az egyik, hogy a vasárnapi forgalom egy része elvész, kevesebbet vásárolnak a családok. Ez végül nem igazolódott be, a forgalom átrendeződött hétköznapra. A másik a létszám kérdése volt, végül a foglalkoztatottak száma a kiskereskedelemben összességében csökkent ebben az időszakban. (Egyébként mindkét kérdésre a KSH adatai egyértelmű választ adnak.)

Nem csoda tehát, hogy a kormány végül 2016 áprilisában a vásárlók érdekeire hivatkozva vonta vissza az intézkedést, ami mindent elmond a vásárlók akkori véleményéről – Vámos György szerint. A főtitkár azonban újfent jelezte,

a kereskedők jelenleg is megosztottak a kérdésben.

Éppen ezért a bevezetőben bemutatott KASZ javaslatról Vámos György a saját véleményét tudta csak elmondani lapunknak. Ennek legfőbb oka viszont az, hogy a kormány időközben közölte, nem kíván a jelenlegi szabályozáson változtatni, törvénymódosítás nélkül viszont nem lehet a nyitvatartási rendet módosítani. Így a KASZ felvetése okafogyottá vált a szakember szerint.

Személyes véleménye ugyanakkor az a főtitkárnak, hogy a vasárnapi nyitvatartás javasolt rövidítése, a 12 órás bezárás nem segítené a munkaerőhiány enyhítését. Az alkalmazott sem járna jól, hiszen rövidebb időre ugyan, de be kellene mennie vasárnap is a munkahelyére. A jövedelme viszont csökkenne. A vállalkozások munkaerőgazdálkodását viszont nehezítené egy ilyen lépés, hiszen például a heti két pihenőnapot ki kell adni. Továbbá például pedig egy plázában 10-től12 óráig semmi értelme nem lenne az iparcikk üzleteket kinyitni.

Kétségtelen tény, hogy most megnehezült a kereskedelem helyzete. Van már rá példa, hogy egy áruház rövidítette a nyitvatartási idejét, erről bárki szabadon dönthet, ha ehhez az eszközhöz kíván nyúlni. Az üzletek túlnyomó többsége zárva tart vasárnap egyébként is

- tette hozzá a főtitkár, aki beszámolt arról is, hogy a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság (Kasz, Egyenlő szakszervezetek, Áfeosz, Kisosz, Mnksz, Oksz) végül nem lépett a Kasz felvetésének kérdésében.

Mi lesz veled vasárnapi boltzár?

A Pénzcentrum információ alapján tehát eddig egy olyan kép rajzolódik ki, hogy mint a szakmai szervezetek, mid pedig egyes kereskedők is nyitottak lennének valamiféle vasárnapi nyitvatartási szabályozásra. Ez azonban úgy tűnik nem a fősodor, sőt, mióta a kormány is bejelentette, hogy nem tervez törvénymódosítást, most úgy néz ki nem fog újra előkerülni az egységes vasárnapi boltzár. Ettől függetlenül természetesen bármelyik bolt szabadon dönthet arról, mikor van nyitva. És ahogy fentebb írtuk, sok bolt alapból sincs nyitva vasárnap. Most tehát az látszik, a vásárlók többsége örülhet.