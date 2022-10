Ez mindennek a teteje: már a filléres boltokban is elszálltak az árak, 13 ezer egy használt kabát

Ma már a turizás sem a szegények sportja: egy kabát 13 ezer, egy pulóver 8 ezer, egy pár használt cipő 7 ezert forintba kerül. Korábban a legszegényebbek jártak főleg használtruha boltokba, de ezeket az árakat egyre nehezebb megfizetni. Egy komolyabb leárazásnál, ennél sokkal olcsóbban lehet hozzájutni új termékekhez is akár.

Aki használt ruha vásárlása mellett dönt, azt leggyakrabban az olcsó ár vonzza be az üzletekbe, de ma már egyre többen vannak azok, akik zöld szempontok mentén vásárolnak turiban, így csökkentve az ökológiai lábnyomukat, és az általuk termelt szemét mennyiségét. No és persze akadnak „kincsvadászok” is, akik a különleges, egyedi darabokra utaznak. De tulajdonképpen mindegy is, miért vásárol valaki használtruhaboltokban, a lényeg, hogy megszokhatta, hogy kifejezetten alacsony árakkal találkozik.

Vagyis csak találkozott. Újabban ugyanis a használtruhaboltokban is elszálltak az árak, ahogy ezt az alábbi TikTok videóban is láthatjuk:

kabát: 13 ezer

kapucnis pulóver: 8 ezer

félcipő: 7 ezer

zakó: 7 ezer (az eredeti ára címke szerint 5 font volt, ami 2500 forint)

A videó készítője megjegyzi, hogy egy komolyabb leárazásnál, ennél sokkal olcsóbban lehet hozzájutni új termékekhez is akár. És persze, ha használt, és nem új ruhadarabokat vásárolunk, azzal sokat teszünk a környezetünkért, hiszen a ruhaipar az egyik legkörnyezetszennyezőbb szektor a világon: meglepő, de nagyobb mértékű szén-dioxid kibocsátás írható a divatipar számlájára, mint amennyiért a légiközlekedés és a hajózás együttesen felel. De ha a használt ruhához drágábban jutunk hozzá, mint az újhoz, az kontraproduktív.

Persze sokféle turi van, adománybolt is, nyilván a frekventált helyeken lévő üzlethelyiségek költségei magasabbak, és egyre nőnek, és akkor az emelkedő rezsiről és munkaerőköltségekről még szót sem ejtettünk.

Rengeteg magyar vásárol itt

Rengeteg használtruha üzlet nyílik országszerte: akadnak olcsóbb kategóriás, "turkálós" változatok, vállfás válogatók, sőt, extravagáns vintage üzletek is. Utóbbiakból a ruhákat már nem csak a magyarok viszik, hanem bizony a külföldiek is vásárolnak.

A használt ruhák beszerzéséről és árusításáról a RongyÁsz nevű céget is megkérdeztük, akik átlagosan 200 000 kiló ruhát adnak el évente.

A koronavírus alatt visszaesést tapasztaltunk, a bezárások és a bizonytalanság miatt a felszálló ágakban sokan el nem mertek vásárolni. A brexit pedig szintén kihat az üzletre jelentős mértékben, mivel a beszerezhető áru mennyiség csökkenésével párhuzamosan a minőség is romlott, valamint a beszerzési árak is jelentősen drágultak. Ezen felül megjelent a vám, és kezelési költségek. A bonyolultabb szállítási folyamatok miatt a fuvardíjak is jelentősen emelkedtek

- fejtette ki Kovács Tamás, a cég ügyvezetője. Mint mondta, a ruhákat Angliából vásárolják, és kamionnal, közúton szállítják Magyarországra.