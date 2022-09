Hogy tud spórolni egy áruházlánc a brutális rezsiemelkedésen?

Napjaink energiaválságában a takarékosság és az észszerű felhasználás kulcsfontosságúvá vált, amely egyszerre szolgálja a környezet érdekét és érvényesít költségmegtakarítási szempontokat. Ezek az előnyök nyilvánvalóak, ám a kiélezett versennyel jellemezhető ágazatokban komoly versenyelőnyt is hordoz, ha egy-egy szereplő optimalizálni tudja energiafelhasználását – és ezáltal költségeit is. Mindez kifejezetten szempont a kiskereskedelemben, ahol az élelmiszer-infláció még inkább indokolja a versenyképességet szolgáló intézkedéseket. A Lidl régóta nagy figyelmet fordít az energiatakarékosságra, az így megszerzett előnyt pedig áraiban továbbadhatja a vásárlóinak.

A legtöbb, felelősen gondolkodó vállalkozás az elmúlt években sokat tett az energia-felhasználás csökkentéséért, részben takarékossági intézkedésekkel, részben pedig modernebb, lehetőleg megújuló energiát felhasználó berendezések beszerzésével, ilyen irányú beruházásokkal.

Már nem csak zöld szempont

Ez a már évek óta zajló folyamat mindeddig döntően környezetvédelmi indokokkal volt magyarázható, hiszen minden energiatakarékossági intézkedés egyik kiemelkedően pozitív hatása, hogy a szén-dioxid-kibocsátása is mérséklődik. Minden olyan gazdasági szereplő, vagy akár háztartás, amely csökkenti a karbonlábnyomát, ezzel nagymértékben óvja a környezetet, hiszen a klímaváltozás hátterében javarészt a túlzott energiafelhasználás áll.

Bár az energiatakarékosság korábban is éreztette a hatását a költségek csökkenésében, napjaink energiaválsága közepette a környezetvédelmi szempont mellett kiemelkedő gazdasági szerephez is jut.

A növekvő energiaárak mellett minden gazdasági szereplő ezáltal is mérsékelheti kiadásait.

A kiskereskedelemben is felértékelődik

A termelés, és a háztartások kapcsán is sok szó esik erről, ám az energiahatékonyság kulcskérdés a kiskereskedelemben is, amely a jelenlegi inflációs, különösen élelmiszer-drágulással jellemezhető környezetben hangsúlyos szemponttá vált. Mindez különösen fontos azért, hogy a kiskereskedelmi szereplő vásárlói számára továbbra is a lehető legjobb áron kínálhassa termékeit, vagyis az energiatakarékosság egyben különösen fontos versenyképességi kérdéssé is vált.

A Lidl Magyarország folyamatosan hajt végre újabb és újabb intézkedéseket annak érdekében, hogy az üzletek és berendezések energia-, döntő mértékben villamosenergia-felhasználását csökkentse

– közölte a kereskedelmi lánc a Pénzcentrummal.

Csak akkor, ha kell

A felesleges energia-felhasználás elkerülése érdekében az áruházlánc egy sor műszaki fejlesztést valósított meg az utóbbi időben. A vállalat mind az áruházak, mind a logisztikai központok teljes világítását LED világításra cserélte és szintén LED-re cseréli a hűtőbútorok világítását is, mellyel jelentős fogyasztás takarítható meg. Minden áruházban intelligens épületfelügyeleti rendszert működtet, amely a lehető legenergiahatékonyabb szellőzés- és világításvezérlésért felelős. Ennek köszönhetően például a bolti világítás jelentős része, valamint a parkolóvilágítás lekapcsol az utolsó vásárló távozása után, míg az utolsó dolgozó távozását követően, az áruház beriasztásakor a maradék világítás is lekapcsol

Szintén az intelligens rendszer felel azért, hogy a parkolóvilágítás csak megfelelő külső fényerő esetén kapcsolódjon be, illetve ki, alkonykapcsoló segítségével. Biztosítja azt is, hogy a reklámvilágítások csak nyitvatartási időben működjenek, de figyeli az áruházban az elhasznált levegő mennyiségét is, és amikor szükséges, akkor indítja be a szellőzőberendezéseket.

A hulladékhőt is hasznosítják

A kiskereskedelmi lánc a gépészeti megoldások kialakítása során is az energiahatékonyságra törekszik. Ennek érdekében a szellőzőrendszerek kizárólag hőcserélőkön keresztül működnek, vagyis a kifújt levegővel a hőcserélőn keresztül felfűtik vagy lehűtik a befújni kívánt friss külső levegőt. Az új áruházaknál és a boltok területén VRV hűtő- fűtőberendezéseket alkalmaznak, különböző hőzónákat alakítottak ki funkciótól függően.

Áruházaiknál kétlépcsős fotocellás bejárati és kijárati ajtókat alkalmaz a cég az optimális hőmérséklet minél hatékonyabb megőrzésének érdekében. Mindezeken túl a logisztikai központokban és az áruházakban a technológiai hűtés hulladékhőjét hővisszanyerővel visszaforgatják a csarnokok fűtésére. Mindezek mellett folyamatosan bővül a napelemekkel ellátott boltok száma is – közölte a kiskereskedelmi lánc.

Az energiacsökkentés érdekében a bolti mélyhűtők leolvasztását folyamatosan ütemezik, a boltok raktáraiban a használaton kívüli hűtőkamrákat pedig minden esetben lekapcsolják.

A vállalat elektromos fogyasztásmérőket - almérőket - épít ki az áruházakban annak érdekében, hogy a fogyasztások folyamatos monitorozásával, ellenőrzésével, a felesleges áramfogyasztást megakadályozza.

Ennek köszönhetően az egyes boltok, sőt, az egyes részlegek energiafelhasználása is mérhető, és ha indokolatlan fogyasztást tapasztalnának, azonnal közbe tudnak lépni.