Ezt teszi a kata változása a futárokkal: pár nap múlva már így fognak dolgozni ennél a cégnél

Indulási bónuszt, bejelentett munkaviszonyt és akár 1000 forintos címpénzt kínál a Kifli az új áruszállítónak. A 2019 december óta online szupermarketként szolgáltató Kifli.hu alvállalkozó áruszállítókkal dolgozik. A kezdetektől használt üzleti modell szeptember 1-től már nem lesz fenntartható, hiszen a kiszállítók többsége eddig mind katás egyéni vállalkozó volt - írja a cég közleményében.

A cég közölte, hogy mivel az egyéni vállalkozók katás adózása szigorodik szeptembertől, más megoldást kellett keresniük a futárok számára.

Online kereskedelemben az egyik legsarkalatosabb pont az áruszállítást végző futár, elvégre fizikailag ő a cég arca, őt látja élőben a vásárló. Személyes véleményem, hogy annyira lehet jó egy online kereskedelmi cég, amennyire a céget képviselő áruszállító. Mi rengeteg energiát fordítunk a verbuválásra, az új kollégák felkészítésére, betanítására, munkájuk monitorozására és a motiválásukra. Most is olyan megoldást kerestünk, amitől továbbra is biztonságban érezhetik a munkájukat, a jövedelmüket, hiszen így fognak tudni minket a legjobb minőségben képviselni. Aki most csatlakozik hozzánk alkalmazotti munkaviszonyban, az akár jobban is kereshet ezután, mint eddig katásként ráadásul indulási bónuszt is kap az első hónap után.

– fejtette ki Klekner Péter ügyvezető.

Ezt jelenti számokban

A kiflinél munkát vállaló áruszállítók rugalmas időbeosztásban dolgozhatnak négy féle műszakban: reggel, délelőtt, délután, este. Az autót és a munkavégzéshez szükséges eszközt, valamint a kezdést megelőző képzést a Kifli adja. A borravaló 100%-a munkavállalónál marad, amivel kiegészítve a címpénz a címeként akár 1000 forintot is elérheti. A bejelentett munkaviszony jelentős stressztől kíméli meg az áruszállítót, megszűnik a folyamatos anyagi bizonytalanság.

A most jelentkezőket az első ledolgozott teljes hónap után bruttó 30.000 forinttal jutalmazza a cég, ezzel is motiválva a csatlakozni kívánó áruszállítókat. A sikeres jelentkezéshez B kategóriás jogosítvány és 1,5 éves balesetmentes vezetési tapasztalat szükséges.