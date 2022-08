Elkezdtek lefelé vásárolni a magyarok? A minőség helyett már az árakat nézik meg először

A termékek folyamatos drágulása már a gazdaság minden szintjén érezhető, a fogyasztók is kénytelenek átgondolni, hogy mire és mennyit költenek. Milyen hatással van ez a márkahűségre? Melyek azok a termékek, amikről hajlandóak lemondani? Mit tehetnek a kereskedők? Hogyan lehet a szállítási költséget a vásárlók és a kereskedők számára is előnyös módon elkerülni? Jánvári András, e-kereskedelmi szakértő, a Multi-vitamin.hu ügyvezető igazgatója osztotta meg tapasztalatait.

Az elmúlt évek folyamatos drágulása okán Elindult egy folyamat, amelynek megfelelően egyre többen vásárolnak lefelé. Azaz, ha egy termékből több különböző típus is elérhető különböző árakon és különböző minőségben, akkor a vásárlók már sokkal inkább hajlanak az olcsóbb termékek felé, abban az esetben is, ha ez esetleg a minőség rovására megy

Nem rég még nehéz lett volna megjósolni, hogy mikor jön el az a lélektani határ, amikor a vásárlók lemondanak a kedvenc márkáikról annak érdekében, hogy spórolni tudjanak. Azonban mostanra egyre inkább azt lehet látni az eladásokon és a keresési eredményeken is, hogy az emberek elkezdték az olcsóbb márkákat előnyben részesíteni.

A pandémia óta változnak az alapanyagárak

Már két évvel ezelőtt elindult egy folyamat, amelynek jellemzője az alapanyagárak folyamatos változása.

Az eritrit beszerzési ára például már a pandémia elején a duplájára emelkedett, így a kereskedők is kénytelenek voltak árat emelni, aminek hatására nagymértékben elkezdett csökkenni a termék fogyása

– mutatott rá a Multi-vitamin.hu ügyvezetője. Ez nem egyik pillanatról a másikra történt, hanem fokozatosan. Ezt követően bár 25%-kal csökkent az alapanyag ára, azonban az árfolyamok miatt csak 10-15%-kal lett olcsóbb, ami nem csábította vissza azokat, akik felhagytak ennek vásárlásával. Ez a lehetőség jelenleg is fennáll több termékkel kapcsolatban is. Ezek közé tartozik például a kókuszolaj is, amely esetében több okból hiány és látványos drágulás alakult ki.

Amely termékeknél jelentős volt a drágulás az utóbbi fél vagy egy évben, azok esetében elkezdett csökkenni a kereslet annak ellenére, hogy a kereskedők igyekeznek ebből minél kevesebbet áthárítani a fogyasztókra.

Mivel az olajok esetében elmondható, hogy sok egymásnak az alternatívája, így, ha az egyik drágul, a másik pedig nem, akkor a vásárlók egyszerűen csak áttérnek. Emellett pedig érdemes figyelembe venni, hogy a hatósági áras napraforgóolaj teljesen torzíthatja a fogyasztási szokásokat

– emelte ki a szakértő.

Vitaminokra továbbra is költünk

A covid számok újbóli növekedése miatt továbbra is a megszokott mértékben fogynak az alapvitaminok. A C-vitamin esetében már most növekszik picit a keresések száma a júliusi eredményekhez képest.

A pandémia tudatossá tette az embereket az egészségükkel kapcsolatban, és úgy tűnik, jó esély van rá, hogy ez sokak számára a továbbiakban is fontos marad. Bizonyos alapanyagok duplájára vagy éppen triplájára drágultak. Sok esetben azonban nemcsak a drágulás a gond, hanem hogy még ennek ellenére is korlátozott darabszámban elérhetőek. Volt olyan termék, aminek 50%-kal emelkedett az ára egyik hónapról a másikra, ennek ellenére vásároltunk volna 1000 darabot, de csak 200-at tudtak szállítani nekünk, mert nem volt készleten a megfelelő mennyiség. Ilyenkor a mi korábbi készletünk is hamarabb fogy el, így kénytelenek vagyunk előbb árat emelni

– mesélte az ügyvezető igazgatója.

A szállítási költségeken a kereskedők és a vásárlók is tudnak spórolni

Az üzemanyagárak emelkedése miatt egyre nehezebb a webshopoknak a kedvező árakat tartani, így arra számítunk, hogy nőni fog az interneten leadott, azonban személyes átvétellel megvásárolni kívánt csomagok száma. Mivel mindenkinek drágul a szállítási költsége, ezért a díjak mellett az ingyenes szállítási limitek is mindenhol emelkednek! Ha a vásárlók nem tudják elérni az ingyenes szállítási határokat, akkor megnézik, hogy egyáltalán tudnak-e annyit spórolni a webshopos árakkal, mintha boltban vásárolnának

– emelte ki Jánvári András. Azokból a termékekből, amikből van nagyobb és kisebb kiszerelés is, elkezdett növekedni a kisebb kiszerelések eladási darabszáma. Ez néha lehet jó döntés is, azonban sok terméknél az egységár jóval magasabb a kisebb kiszerelések esetében, így, ha hosszú távon szeretnének spórolni a vásárlók, érdemes mérlegelni, hogy mikor lehet szükség újra az adott termékre.