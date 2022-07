Ez ma a leghasznosabb dolog csillagközi stopposoknak csakúgy, mint edzőterembe járóknak

Douglas Adams, a méltán hires Galaxis útikalauz stopposoknak című sorozat szerzője szerint a törölköző rendkívül praktikus dolog: beletakarózhatunk vele, heverhetünk rajta, felvitorlázhatjuk vele minitutajunkat, a fejünkre tekerhetjük, hogy távol tartsuk a mérges gőzöket, veszély esetén vészjelzéseket adhatunk vele, és természetesen bele törölközhetünk, ha még elég tiszta hozzá. A lista most néhány újabb hasznos alkalmazási lehetőséggel bővül, hiszen a Brancs piacterén elővásárolható Odyn Gym Towel a leesésgátló kialakítása mellett komoly higiéniai előnyökkel és eddig csak a NATO katonái számára elérhető privilégiumokkal is szolgál csillagközi utazásaink vagy az edzőterembe tett látogatásaink során.

A törölköző, mint használati tárgy története a 17. század elejéig nyúlik vissza, s a legtöbb történész Törökországot, és különösen Bursa városát tartja az első fürdőlepedők származási helyének. A törülközők – melyek akkoriban vékony szőtt vászon- vagy pamutdarabok voltak-, fontos szerepet játszottak a török ​​kultúrában, melyben már akkor is jelentős szerepe volt a híres törökfürdőknek. Minden jelentősebb életeseményhez tartoztak továbbá fürdési rituálék - egy leendő menyasszony ünnepélyes fürdőzésben vett részt az esküvője napján, a csecsemők első fürdetésüket a születésük utáni 40. napon kapták meg, sőt, a gyásznak is része volt a rituális fürdő -s ezzel együtt természetesen a törölköző is.

Törökországban ebben az időben az oszmánok uralkodtak, akiket rendkívül híres szőnyegszövőként ismertek, s az ő hatásukra kezdett kialakulni az a finom, kissé érdes felületű hurkolás, mely a törölközőket igazán jó nedvszívó anyagokká tette. Természetesen ezek a korai törölközők még kézzel szőttek voltak, így az átlagemberek számára a magas költségek miatt nem voltak elérhetőek.

A törölközők csak jóval később, az ipari forradalom által csökkenő gyártási költségek hatására a 19. században váltak elérhetővé az átlag fogyasztók számára, s ekkoriban kezdett el nőni a törölközők mérete is – az egy egy testrészt eltakaró méretet egyre inkább kiegészítette, esetenként felváltotta a teljes testet befedő fürdőlepedő.

A törölközőknek alapvetően 3 fő felhasználási formáját ismerjük: a fürdőzés vagy mosakodás során használt közepes vagy nagyméretű törölközőt, a strandon használt nagy méretű fürdőlepedőt, s a legtöbbször a kézmosás után használt kisméretű kéztörlőt. A méretek, formák és anyagok sokasága a felhasználás sokszínűségéből is ered, s folyamatosan szélesedik – ma már ugyanis vásárolhatunk speicálisan kutyák számára vagy edzéshez kialakított törölközőket is.

Hogy milyen létjogosultsága van például egy edzőtermi törölközőnek, annak ékes példája a jelenleg a tömeggyártáshoz a Brancs közösségi piacterén tőkét gyűjtő Odin Gym Towel, mely számos modern könnyűipari megoldást ötvöz egy, a koronavírus járvány óta még inkább felerősödő törekvés, a higiénia iránti növekvő igény kérdéskörével. A projekt ötletgazdái olyan egyetemisták, akik igazán impresszív és innovatív terméket alkottak meg, mely egyszerre több visszatérő edzőtermi problémát is megold, hiszen:

kialakításának köszönhetően nem esik le a gépekről, ezzel segíti az edzés dinamikájának fenntartását

anyaga rendkívüli nedvszívó képességgel rendelkezik, többek közt ugyanilyen anyagből készül a NATO katonák alsóruházata is

a kelme emellett ezüst-ionos, antibakteriális anyagból szőtt, mely lebontja az izzadtságot, s emellett antiallergén

ráadásul semlegesíti az izzadtság okozta szagokat is, így nem kell félnünk, hogy a sporttáskánk esetleg kellemetlen szagot áraszt majd



Mindemellett pedig 125x45 centiméteres méretével tökéletesen alkalmas a Douglas Adams által felsorolt feladatok ellátására, így az edzőterem mellett csillagközi utazásokhoz is igazán remek útitárs lehet mindenki számára.

