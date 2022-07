Mindig van hova: még tovább emelkedhet a kenyér ára

Idén már majdnem 50 százalékkal lett drágább a kenyér, de még nincs vége, az aszály miatt újabb áremelkedésre kell számítani - írja a hvg.hu.

Az alapanyagok drágulása, a megemelt munkabérek és az energiaár emelkedése miatt idén már legalább 45 százalékkal drágult szinte mindegyik pékáru, de még nincs vége az áremelkedésnek. A gabonaárakkal együtt az étkezési búza árának megduplázódása ugyanis még csak ezt követően épül be a liszt és a pékáruk költségeibe.

A szárazság és az aszály miatt világszerte csökken a termés, és a búza felvásárlási ára a duplájára emelkedett a tavaly májusi adatokhoz képest. Ez azonban még nincs benne a pékségek áraiban. A Magyar Gabonafeldolgozók, Takarmánygyártók és Kereskedők Szövetségének főtitkára a hvg.hu-nak elmondta, hogy az aratás után, a készletek feltöltésével jön el a megdrágult étkezési búza beépítése az árakba. Pótsa Zsófia közölte:vA 130-140 ezer forintos búza még nincs beárazva.

Azt pedig még nem is lehet tudni, hogy mennyibe fog kerülni az aszály, ami nem csak felezi, harmadolja a termést, hanem a minőségre is kedvezőtlenül hat. Ráadásul nem kizárt, hogy a szárazság az állati termékek árát is feljebb tolja majd, nem csak a kenyér fog drágulni.