Simán átháríthatják a vásárlókra a különadók terheit a cégek: ezért lesz nagyon könnyű dolguk

Várhatóan több szektorban is áremeléssel fognak válaszolni a cégek a frissen kivetett különadókra - vélekednek szakértők. Nem persze biztos, hogy mindenhol ugyanolyan mértékű és ugyanolyan ütemű növekedésre kell számítani.

Magasabb viteldíjakat jelentene a Wizz Air elnöke szerint Magyarországon a külön adó kivetése a szektorra – adta hírül az RTL Klub Híradója. A vezető emlékeztetett, a különadó súlyosan érinti azt az ágazatot, ami a pandémia miatt két éve vesztesége. A csatorna riportja a légitársaságokon kívül más ágazati szereplőket, és szakértőket is megszólaltatott.

Csaba László közgazdász például azt mondta, szerinte a cégek első lépése az lesz, hogy a plusz adókat beépítik az árazásukba. A kiskereskedelem oldaláról Vámos György, az Országos Kereskedelmi Szövetség elmondta, a vásárlók nagyon árérzékenyek ezért az emeléseket nem annyira könnyű érvényesíteni. A szakember hozzátette, a kiskereskedelmi szereplők először megpróbálják majd csökkenteni máshogy a költségeiket, átütemezni beruházásiakat, és ezután jöhet szóba csak az áremelés.

A híradóban Hornyák József, a Portfolio elemzője mindehhez hozzátette, a telekommunikációs cégek vagy a bankok most elég egyszerűen be tudnak majd építeni emeléseket az árazásaikban, lévén hogy abszolút növekszik szolgáltatásaik iránt a kereslet. A kereslet többletnövekedését olyan juttatások is hajtják, mint például az SZJA-visszatérítés és egyéb különleges transzferek. Az árak emelkedése azonban tovább fogja hajtani az inflációt is, ami így szinte biztos, hogy hamarosan 10 százalék fölé fog kúszni Magyarországon.