50-60 százalékos leárazást is élesítenek a boltok: ezeket nem találod meg az akciós újságban

A kemény inflációs nyomás miatt minden magyar vásárlónak ott kell megfognia a pénzt, ahol csak tudja. Sokan nem tudhatják azonban, hogy a legnagyobb magyarországi élelmiszerláncok nem csak az akciós újságjaikban szereplő akciókat élesítenek boltjaikban, hanem a friss pékárura, húsokra, zöldségre, gyümölcsökre eseti jelleggel akár 60 százalékos árleszállítást is alkalmaznak. Ezeket általában lejárati időhöz közel eső, nap végén már nem feltétlen a legjobb minőségben lévő termékekre élesítik, ám a szemfüles vásárlók még így is jó árut vásárolhatnak, kedvező áron. Mutatjuk a Spar, az Aldi, a Lidl, a Tesco és az Auchan legvadabb ajánlatait, akciózási stratégiáikat.

A KSH legfrissebb statisztikája szerint 2021 márciusa és 2022 márciusa között átlagosan 8,5 százalékkal nőttek a fogyasztói árak Magyarországon. Ilyen mértékű áremelkedésre utoljára 2007 júniusában volt példa, úgyhogy ami most zajlik körülöttünk, olyat gyakorlatilag 14 éve nem láttunk. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy az átlagos áremelkedés mértékéhez képest az élelmiszerek ára még durvábban megugrott, ott átlagosan 10 százalékos emelkedésről számolt be a statisztikai hivatal.

Ha pedig ezek közül megnézünk olyan friss termékeket, amik jellemzően egyetlen bevásárló kosárból sem hiányozhatnak, mint például a hústermékek, vagy a pékáruk, akkor ezeknél még sokkal brutálisabb átlagos drágulásról számolhatunk be. A húsok esetében például a sertésen kívül (ne feledjük, a sertéscomb árstoppos termék) a csirkemellfilé és a pulykamellfilé 8-8 százalékkal lett drágább egy év alatt, igaz, előbbire árstop van érvényben

De a bontott csirke vagy éppen a csirkeszárny már 24-25 százalékkal drágult, miközben a csirkecomb kilója mostanra 30 százalékos drágulásnál tart. Ez persze nem véletlen, a csirkemell árstopja jócskán torzította a többi csirkerész piaci pozícióját, így jött is a kompenzáció. Persze a csirke mellett a marhahús ára is kilőtt, a csontos rostélyos kilója egy év alatt 24 százalékkal lett drágább.

Ahogy azonban a diagramon látszik, nem csak a friss húsáruk kilós átlagára, hanem több, teljesen alapvető pékáru átlagára is az egekbe szökött. Igaz ugyan, hogy a lisztért a vásárlóknak árstopos árat kell fizetniük 2022 február 1-je óta, de az ebből készült termékek árnövekedése attól még nem ált meg. Ahogy természetesen a liszté sem, de jelenleg a magyar vásárlók ezt csak közvetve érezik meg, úgy viszont nagyon. A friss statisztikák szerint egy darab zsemle átlagára egy év alatt 33,3 százalékkal, a fehér kenyér és a félbarna kenyér átlagára pedig 32,8, illetve 32,2 százalékkal lett drágább. De például egy darab kakaós csiga átlagára is 21,1 százalékkal növekedett az országban, a vizsgált időszakban.

A friss termékek brutális drágulásának egyetlen ellenszere így az maradt, ha vásárlók minden lehetséges bolti akciót kihasználva vásárolnak. Igen ám, de az igen jelentős akcióknak van egy olyan része, amiket az áruházak szórólapjai nem említenek. Ezek pedig a nap végi vagy a lejárati időhöz közeli, esetleg a frissességükből igen, de a fogyaszthatóságukból mit sem vesztő termékekre élesítenek a boltok.

A Pénzcentrum körképe most azt gyűjtötte össze, az egyes boltokban, milyen termékékre, és mekkora árleszállítást (eseti, nap végi jelleggel) alkalmaznak az üzletek. Cikkünk három csapásiránya a következő: mekkora akciók élesedhetnek nap végén, hét végéhez közeledve, lejárati időhöz közel a különböző látvány-pékárukra, húsokra, zöldségekre és gyümölcsökre.

Spar

Általánosságban mindhármon területről elmondható, hogy nap végén a fogyasztásra másnap már nem vagy nem teljes értékűen alkalmas termékeket leértékeljük. Ezen esetekben 20 %-tól akár 60 %-ig terjedő kedvezmények is realizálhatóak, amiket minden esetben az áruházak határoznak meg a rendelkezésre álló mennyiségek függvényében. Minden áruházunkban lehet ilyen termékkel találkozni, ebben nincs különbség az egyes áruházak között

- mondta el a Pénzcentrumnak Maczelka Márk, a Spar kommunikációs vezetője. A szakembertől megtudtuk azt is, hogy

Pékáruk esetében zárás előtt 2 órával kezdik meg a termékek leértékelését a kollégák és ez minden csomagolatlan, helyben sütött pékárut érint. Csomagolt pékáruk esetében a fogyaszthatósági idő lejáratának napján történik meg a leértékelés.

Friss húst 20-40 % kedvezménnyel értékesítünk a lejárat napján.

Zöldség-gyümölcs termékek esetében folyamatos leértékeléssel dolgozunk, tehát a kollégák már amikor kiteszik a terméket felmérik annak minőségét és ha egy termék nem felel meg a magas minőségi elvárásoknak, akkor rögtön kihelyezés után leértékelik az érintett árut.

Aldi

A diszkonttól megtudtuk, ők is élesítenek nap végi akciókat szinte az összes látványpékségi termékekre, de akár még a csomagoltakra is. Az Aldi azt közölte lapunkkal, hogy az „Azon melegében“ látványpékségek pékterméke (helyben sütött pékáruk) csak a sütés napján kerülhetnek forgalomba, ezzel is biztosítva, hogy a vásárlók még a nap végén is csak frissen sült termékek közül választhatnak,

majd nap végén, zárás előtt 1 órával a műszakvezető a polcon lévő mennyiség függvényében 50%-kal csökkentheti ezen termékek árát.

Az elérhető mennyiség függvényében ugyanilyen mértékben csökkentheti a csomagolt és csomagolatlan, de közvetlen beszállítású pékáruk árát, legkorábban 18 órától. Utóbbi termékek – például a kifli, a zsemle, a régiós pékségekből származó kenyerek – szintén csak a beszállítás napján értékesíthetők a diszkont boltjaiban. Ezen felül megtudtuk azt is, hogy Csomagolt és csomagolatlan, de központból érkező pékáru esetén szintén mennyiség és lejárati idő függvényében a műszakvezető dönt a leárazás mértékéről záróra után. Ezeknek a termékeknek legfeljebb 30%-kal csökkenthető az áruk.

A diszkont beszámolt arról is, hogy a frissesség megőrzése érdekében a hústermékeket az alábbiak szerint tartja hűtőpultjaiban:

darált húsok: 4-7 nap

marhahúsok: 8-12 nap

szárnyashúsok: 6-8 nap

sertéshúsok: 7-8 nap

marinádozott húsok: 5-7 nap

halak, tenger gyümölcsei: 5-8 nap

csomagolt húskészítmények: 7-40 nap

Ezek esetében azonban azt nem tudtuk meg, mekkora akciók élesedhetnek akár a lejárati napon. Azt viszont sikerült kiderítenünk, hogy a bolt munkatársai naponta több alkalommal átnézik a zöldség- és gyümölcskínálatot, és a belső leárazási szabályoknak megfelelően leárazzák a lejáratközeli vagy szépséghibás termékeket. A leárazás mértéke lehet 20%, 30%, 50%, ez függ a mennyiségtől, az adott termék lejárati idejétől is. Kiderült az is, hogy a napközbeni vizsgálatok és a termékek leárazásának időpontjáról az üzletvezető saját hatáskörben dönt.

Lidl

Válaszaiban a Lidl is arra hívta fel a Pénzcentrum figyelmét, egyes termékeket ők is alacsonyabb áron értékesítenek a lejárat napján, melyek az üzletnyitástól a készlet erejéig érhetőek el és a csomagoláson elhelyezett narancssárga címkéről ismerhetőek fel.

Így például a lejárat napján 50 százalékos kedvezménnyel lehet hozzájutni a frisshúshoz és a csomagolt beszállítói pékárukhoz, úgy mint a 0,5 kg-os és 1-kg-os kiszerelésben elérhető csomagolt szeletelt kenyerekhez. Este 6 óra után pedig a beszállítóktól érkező zsemlét, kiflit és félbarna kenyeret akár 50 százalékos kedvezménnyel is meg lehet vásárolni

- mondta el lapunknak a Lidl. Ezen felül a diszkont kitért arra is, hogy a zöldség- és gyümölcstermékek esetében a frissességfelelősök napntan átválogatják, minőségi kritériumok alapján ellenőrzik és átvizsgálják a zöldség- és gyümölcskínálatot a polcokon, annak érdekében, hogy a termékek mindenkor frissek legyenek, épp úgy, ahogy azt a vásárlók elvárják és a megszokták. Ebből adódik, hogyha a termék nem felel meg az áruházlánc által előírt minőségi kritériumnak, de még fogyasztható, úgy

azt a vásárlók akár 30-50%-os kedvezménnyel vásárolhatják meg.

Tesco

A hiper közölte lapunkkal, kollégáik napi munkájuk során az élelmiszer-pazarlás elleni hierarchia rutinját követve dolgoznak. Ha a termék közeli lejárati idejű, árkedvezményt állítanak be rá. Ha a termék emberi fogyasztásra alkalmas, de már nem eladható, akkor élelmiszermentő programunk keretében jótékonysági szervezeteknek adjuk át. Ha a termék emberi fogyasztásra már nem alkalmas, de állatok még megehetik, akkor állatmenhelyeknek adományozzák. Csak az, ami ezután megmarad, az lesz hulladék, aminek egy része viszont biogáz üzemekben energiaként hasznosul újra.

A lánctól megtudtuk azt is, hogy a rövid fogyaszthatósági idejű termékekre a Tesco árkedvezményt be tud állítani. Viszont szerintük érdemes külön vizsgálni a csomagolt és a lédig termékeket az árkedvezmény folyamata szempontjából:

csomagolt termékek: általánosságban a lejárat előtti napon kezdünk árkedvezményt beállítani a termékekre; a fogyaszthatósági idő végéhez közeledve összesen 3-szor csökkentjük a termékek árát központilag; ezután az áruházaknak még arra is lehetőségük van, hogy végső, manuális árcsökkentést állítsanak be abban az esetben, ha nem kelt el a termék.

lédig termékek: zöldség-gyümölcs - az áruházak fix kedvezményeket állíthatnak be egy árcsökkentési mátrix alapján; pékség – szintén az áruházak határozzák meg az árcsökkentés mértékét és a zárás előtt néhány órával állíthatnak be kedvezményt a termékekre.

A konkrét akciók mértékéről ennél többet nem tudtunk meg, de azt igen, hogy a hiper, a már nem eladható, de emberi fogyasztásra még tökéletesen alkalmas termékeket az Élelmiszerbankkal együttműködve élelmiszermentő folyamatunkon keresztül rászorulóknak ajánlja fel.

Auchan

Az Auchantól megtudtuk, náluk a pékáruk gyártása és sütése éppen az utóbbi hónapokban változott, sokkal sűrűbben kerülnek ki friss, meleg termékek az eladótérbe. Bizonyos termékek esetében például óránkénti sütés van, hogy minél frissebb termékeket kínáljunk a vásárlóinknak.

Amennyiben az esti, zárás előtti órákban van megmaradó pékáru, ezeket több áruház esetében is a Magyar Élelmiszerbank Egyesületének adjuk át, hogy rászoruló családokhoz juttassák el azokat. Ahol ez nem megoldható, ott zárás előtt egy-másfél órával egyet fizet kettőt kap akció keretében tudják megvásárolni ezeket a termékeket

- közölte lapunkkal a kiskereskedelmi vállalat. A boltlánc hozzátette azt is, hogy a húsárukat hentespulton keresztül hagyományos kiszolgálással és csomagolt formában is értékesítik, amely hosszabb eltarthatósági időt jelent az adott csomagolási technológiától függően. „A húspultok esetében a vásárlói kereslethez is igazodva töltjük fel a pultokat, figyelemmel a friss hús pulton tarthatósági idejére, így elkerülhető a kiárusítás. A csomagolt húsáru esetében (mennyiségtől függően) a fogyaszthatósági idő lejártát megelőzően diszkontálásra kerül 10-50% kedvezménnyel” – emelték ki.

A zöldség és gyümölcsök esetében bár konkrét számokat nem kaptunk, azt megtudtuk, hogy ezeknél a termékeknél folyamatos rotálás van az osztályokon, hogy a vásárlók csak kiváló minőségű termékekkel találkozzanak. A jó minőségű, de megmaradt termékeket szintén átadják a Magyar Élelmiszerbank Egyesülete részére. Nagy mennyiség megmaradásának esetén viszont az áruházak dönthetnek a diszkontálás mellett.

Összegzés

A boltok Pénzcentrumnak közzétett válaszaiból egyértelműen látszik, brutálisan sokat foghat valaki bizonyos termékek árán, ha a napnak olyan szakában megy vásárolni, amikor az újságokban nem szereplő akciók élesednek. A jelenlegi, kemény inflációtól terhelt időszakban pedig minden megspórolt forint aranyat érthet. Húst, zöldséget, de akár pékárut és vásárolhatunk 30-60 százalékkal olcsóbban, amihez aztán frissen alakíthatjuk ki az étkezési menünket.